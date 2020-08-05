 锁定中国公司　美发股市摘牌警告 | 经济纵横 | DW | 11.08.2020

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经济纵横

锁定中国公司　美发股市摘牌警告

中美贸易战年初以第一阶段贸易协议暂时画下逗号。在疫情影响全球经济下，美国总统特朗普抱怨第一阶段贸易协议的意义已经不大，而美国也持续针对中国公司做出新的限制。

Washington White House PK Steven Mnuchin Finanzminister (picture-alliance/CNP/S. Reynolds)

姆努钦在白宫的简报会上说：「截至明年年底......在交易所上市的公司都必须遵守完全相同的会计方式。」

（德国之声中文网）美国财政部长姆努钦 (Steven Mnuchin)周一（8月10日）表示，截至2021年底，来自中国和其他国家不符合美国会计准则的公司将从美国证券交易所退市。

姆努钦和其他官员上周向美国证券交易委员会提出这项建议，以确保中国与美国企业采用相同的标准。

特朗普政府表示，推动这个措施是因为世界上两个最大的经济体关系重大失衡。

DW.COM

据法新社报道，美中达成并签署第一阶段贸易协议半年7个月后，北京方面对美国农产品的采购数额尚未达到双方协议的目标。

中美第一阶段贸易协议生效满半年，双方将开会检阅执行情况。但签约后随之爆发的新冠疫情，严重冲击中国履约能力，加上近月中美持续交恶，都让谈话不甚乐观。

特朗普质疑第一阶段贸协

美国总统特朗普说，中国没有履行在1月签署的第一阶段贸易协议承诺，未购买更多美国商品，但他表示明年购买量应该会增加。

他对记者说：「我们签了第一阶段的协议，是一个很棒的协议，突然间，这个协议在整体进口中的意义并不大。」

特朗普又再次将全球新冠疫情归咎于中国，他说，就算中国根据贸易协议要求，增加购买美国商品，也「永远无法补偿我国和世界各地的生命损失」。

特朗普再次呼吁世界贸易组织停止将中国视为「发展中国家」，认为这让中国比美国等其他国家获得更多优势。

中国则认为，中国被归类为「发展中国家」是合理的，因为中国的许多地区仍在发展中。

邹宗翰/张慈　（路透社）

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