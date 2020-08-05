锁定中国公司　美发股市摘牌警告

（德国之声中文网）美国财政部长姆努钦 (Steven Mnuchin)周一（8月10日）表示，截至2021年底，来自中国和其他国家不符合美国会计准则的公司将从美国证券交易所退市。

姆努钦和其他官员上周向美国证券交易委员会提出这项建议，以确保中国与美国企业采用相同的标准。

特朗普政府表示，推动这个措施是因为世界上两个最大的经济体关系重大失衡。

特朗普质疑第一阶段贸协

美国总统特朗普说，中国没有履行在1月签署的第一阶段贸易协议承诺，未购买更多美国商品，但他表示明年购买量应该会增加。

他对记者说：「我们签了第一阶段的协议，是一个很棒的协议，突然间，这个协议在整体进口中的意义并不大。」

特朗普又再次将全球新冠疫情归咎于中国，他说，就算中国根据贸易协议要求，增加购买美国商品，也「永远无法补偿我国和世界各地的生命损失」。

特朗普再次呼吁世界贸易组织停止将中国视为「发展中国家」，认为这让中国比美国等其他国家获得更多优势。

中国则认为，中国被归类为「发展中国家」是合理的，因为中国的许多地区仍在发展中。

邹宗翰/张慈 （路透社）

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