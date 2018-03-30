 锁定中国人权审议 台NGO告上联合国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.07.2018

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时政风云

锁定中国人权审议 台NGO告上联合国

中国释放刘霞后，有许多如何促进中国人权的讨论。日前，美国才退出联合国人权理事会，批评相关机制有问题。中国将接受每4年半一次的联合国人权定期审议。这会带来影响吗？

China Xie Yang Menschenrechtsanwalt (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

虽然刘霞近日获释，但许多人表示中国人权状况并未改善。图为中国维权律师谢阳公开受审的画面。

(德国之声中文网)  中国即将在11月6日接受联合国第3次普遍定期审议 (UPR)。台湾非政府组织 (NGO)锁定这个每4年半一次的制度，首度向联合国提出「李明哲案」与西藏人权报告。

台湾「人权公约施行监督联盟 (人约盟)」执行长黄怡碧说：「台湾目前提出了3个报告。除了提交给联合国，也交给欧盟几个国家和欧盟经贸办事处...台湾人能不能进得去联合国是一回事，但提交报告是没有问题的。」

提交给联合国人权高专办 (OHCHR)的3份报告包括「人约盟」以李明哲案子为背景，讨论有关中国侵害人权，以及司法程序违犯法治国原则的报告。「台湾人权促进会」则和总部位于法国巴黎「国际人权联盟(FIDH)」共同撰写与李明哲案有关，中国迫害政治异议者和人权捍卫者的报告。「西藏台湾人权连线」和「西藏青年议会」则提交了与札西文色遭关押和西藏语言、文化和宗教遭迫害的报告。

黄怡碧表示，递交报告后，台湾NGO接下来将进行国际游遊说，说服会员国将相关议题放进中国人权审议清单，并给出实际建议。

「李明哲案」的启發

台湾公民李明哲2017年先是在中国失踪，后被关押并以「颠复国家政权罪」被判刑5年。是台湾人首度在中国公开受审的案例。

台湾NGO使用联合国「特别人权机制」，并出席联合国「强迫及非自愿失踪工作小组会议」。黄怡碧表示当时台湾团体也与国际组织合作，包括国际人权联盟(FIDH)和国际人权服务社 (ISHR)合作，接触欧洲外交官，并进行国际遊说。

李明哲仍未被释放，但因为人权团体上吿联合国引發国际关注。黄怡碧说这个学习很重要，将针对台湾公民团体举办相关培训，熟悉联合国人权机制，并邀请有实际经验的国际专家提供训练。

她说：「台湾对于联合国人权机制太陌生。在政府外交受阻的情况下，NGO在人权事务上可以做得更多。」

China Aktivist Lee Ming-che (picture alliance/dpa/AP Photo)

许多台湾人在李明哲事件后对于中国人权问题改善感到更迫切。

中国会不会理睬

中国会接受这些建议吗？黄怡碧表示很难说，但是NGO就是要穷尽所有方法让议题被看见。

她说：「UPR比起联合国其他条约机构更具政治性，是由会员国互审，而不是像条约机构由人权专家审查...即便是一模一样的内容，中国只会接受亲近国家的，却不会接受其他非友好国家的建议。」

根据「国际特赦组织」报告，中国在上一次的审议中，针对来自53个国家的252项建议，中国接受了204项，包括有关公民社会与人权捍卫者的部分权利，像是让社运人士无惧、无阻、安全地开展工作，和确保对所有攻击人权捍卫者的的案件均予以妥善调查。

但中国拒绝了推动废除死刑、公布死刑处决数字、和进一步减少可处以死刑的罪名等建议。

有关不再使用骚扰、拘留、逮捕以及强迫失踪等非法措施压制人权捍卫者及其亲友；释放所有人权捍卫者, 并提供利于人权捍卫者、记者及其他民间社会活动人士开展活动的环境，中国也予以拒绝。

这让人想到7月10日获释的刘霞。外传是因为德国政府交涉，加上中美贸易战，中国需要欧盟支持，才换来这个结果。不过未有消息证实。

联合国193个成员国每4年半接受定期审查，审议各国履行人权义务和承诺的整体情况，并提醒尊重和实施所有人权有关规定。

Taiwan CEDAW Bericht (Taiwan Executive Yuan)

联合国CEDAW委员16至20日在台湾进行公约审查。图中央者为台湾副总统陈建仁。

台湾「重返联合国」

除了争取在中国定期审查中发挥影响力，7月16至17日，台湾正在进行《消除对妇女一切形式歧视公约》 (CEDAW)审议，邀请5位曾任联合国CEDAW委员至台湾担任审查委员。

台湾并非联合国会员国，无法缔结国际人权公约或参与公约审查。台湾立法院自2009年以来先後通过5部人权公约《施行法》。虽然不像其他国家可以递交国家报告给日内瓦的国际人权专家，却可以邀请联合国各领域专家至台湾进行审查。

夏立民/罗法 (综合报导)

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