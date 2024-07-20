销售不佳之际 保时捷中国业务“换帅”

在销售业绩不佳和潜在关税争端的背景之下，德国汽车制造商保时捷本周六宣布更换其中国区首席执行官。

（德国之声中文网）来自斯图加特的跑车制造商保时捷将更换中国区负责人。该公司本周六（7月20日）宣布，现任德国股份有限公司执行董事会主席波利希（Alexander Pollich）预计将于9月接任保时捷中国新任首席执行官。负责销售和市场的冯佩德（Detlev von Platen）表示，中国市场目前面临尤为严峻的挑战，57岁的波利希是一位经验丰富的销售专家。他将接替现任中国首席执行官柯时迈（Michael Kirsch），后者将调任公司内部的另一重要职位，对于具体细节，保时捷并未透露具体细节。

保时捷目前在中国感受到明显的需求下滑。保时捷全球CEO奥博穆（Oliver Blume）表示，形势依旧“极具挑战”。最近该公司在中国的销量下滑了三分之一。尽管如此，中国依然是保时捷最重要的市场之一，销售额占总销量的约20%。

在此背景下，这家豪华汽车制造商最近在中国市场降价促销，相关消息一度冲上微博热搜。根据中国新闻网报道，目前保时捷旗下入门SUV车型Macan起售价已降至45万元人民币左右，原价大约在60万人民币左右，而纯电动车型Taycan开启了最高7折的降价促销。

关税之争也给德国汽车商蒙上了阴影。如若中国对欧盟加征关税采取报复性措施，大众，奔驰等德国汽车制造商的利润恐怕也会受到影响。在大众集团中，最有可能受到报复性关税影响的是来自斯图加特的跑车制造商保时捷，因为它本身并不在中国生产。Stifel分析师丹尼尔·施瓦茨（Daniel Schwarz）认为，如果中国对欧洲产的大排量燃油车祭出报复性关税，那么大约70%在中国售出的保时捷汽车可能会受到影响，其营业利润或将下降10%，高于大众集团整体5%的利润下降率。

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（路透社，德新社等）

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