银行岁末再降息 中国经济复苏难

（德国之声中文网）路透社21日报道，中国主要的商业银行周五将下调定期存款利率。报道引述三名知情人士称，此举旨在为经济不景气情况下降低贷款成本提供空间。

与此同时，据中国媒体报道，中国工商银行已宣布，自12月22日起，下调存款利率。其中，一年内定期存款利率下调0.1%，两年定期存款下调0.2%，三年和五年定期存款下调0.25%。调整后，一年期存款利率从1.55%降至1.45%，两年期从1.85%降至1.65%。

据上海证券报、中国证券网报道，包括中国银行、建设银行、农业银行、邮储银行等多家银行据悉也将从22日起调整存款利率。

这次的降息将是今年以来中国主要商业银行第三次降息，上两次分别是在6月和9月。降息可能会减轻银行的净息差压力。该指数是衡量银行盈利能力的关键指标。中国主要商业银行受到政府的呼吁扶持经济。降低存款利率让银行拥有降低贷款利率的空间。

中国维持月度基准贷款利率不变，但路透社引述市场观察人士预期，北京明年将实施进一步的货币宽松政策，以稳定经济复苏。面对房地产市场下行、地方政府债务风险加剧、全球增长放缓以及地缘政治紧张局势，中国想要恢复经济增长，难上加难。

危机重重的中国房地产业 恒大债务重组计划告吹 恒大9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。如果恒大不能与债权人达成新协议，向其提供约150亿美元贷款的债券持有人可能会要求对该公司进行清算。8月中恒大已在美国纽约申请破产保护。华尔街日报分析称，恒大债务重组搁浅表明，中国目前的房地产危机仍有可能恶化。

危机重重的中国房地产业 房企接连爆雷 2023年8月，中国最大私营房地产商之一碧桂园、拥有国营资本背景的远洋集团也陷入违约危机。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但今年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

危机重重的中国房地产业 金融信托巨头陷入财务危机 2023年8月，有报道称中国最大私人信托公司中融信托出现财务危机，无法完成信托产品的兑付，影响范围可能达到人民币3500亿元。其母公司中植集团也承认有流动性困难，计划债务重组。8月16日，约二十名抗议者在北京中融信托大楼前抗议要求还钱，他们购买了高收益的金融产品，却无法得到兑付。信托业历来是房地产商重要的资金来源，房地产业的爆雷也使信托业陷入危机。

危机重重的中国房地产业 放松限购刺激房市效果不彰 中国央行上个月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施"认房不认贷"政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

危机重重的中国房地产业 空置房屋“14亿人住不完” 据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

危机重重的中国房地产业 数百万套房屋未售出 资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的最新数据显示，截至8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。



A股上热搜 外资下降

20日，中国A股跌至接近2900点的低点，以至于"A股"一词上了微博热搜。21日则在跌破2900点关口后回升。

与此同时，中国商务部发布信息称，今年1-11月，全国实际使用外资金额10403.3亿元人民币，同比下降10%。

路透社报道，分析人士称，上周的中央经济工作会议并未推出大规模刺激经济计划，投资者情绪低迷。

但也有专家此前向德国之声指出，中国在某些经济领域需要进行根本性的改革。中国政府过去采取的大规模经济刺激政策带来严重的债务问题。中国政府相当长的时间内坚持不刺激经济，但在经济复苏难的情况下似乎又动摇了。

亚洲银行周三发布的对亚洲基金经理的问卷调查显示，超过六成投资者保持观望态度，或寻找其它地区的投资机遇。调查称，对中国有风险资产的投资兴趣极低。

但摩根大通分析师指出，中国已经采取的财政刺激产生的效果滞后，在2024年初效果将更为明显。

（综合报道）