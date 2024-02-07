 银行叫停对俄业务 俄罗斯对华贸易遇到困难 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.02.2024

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新闻广角

银行叫停对俄业务 俄罗斯对华贸易遇到困难

俄罗斯当地媒体报道称，俄罗斯对华贸易的重要结算银行-浙江稠州商业银行已经叫停了对俄业务。克里姆林宫表示，俄罗斯官方正在就此问题同中国政府进行沟通。

中俄贸易的重要口岸-珲春

中俄贸易的重要口岸-珲春

（德国之声中文网）克里姆林宫周三证实，俄罗斯企业同中国银行间的业务往来确实遇到了一些问题。此前，俄罗斯媒体报道称，一家中国大型信贷机构叫停了同俄罗斯企业的汇兑业务。

俄罗斯发动侵乌战争后，西方国家对俄罗斯实施了前所未有的大规模制裁行动，此后，北京就成了莫斯科至关重要的贸易伙伴

俄罗斯支柱性产业石油和天然气对华出口大幅增高，俄罗斯公司同中国伙伴的业务往来也急剧增多，而人民币也随之成为重要的结算货币。

在回应俄罗斯商业类报刊《Wedomosti》的相关报道时，克里姆林宫发言人比什科夫表示，为了处理相关问题，当局正在同中国政府进行协商。

克里姆林宫发言人比什科夫承认对华贸易遇到一些“问题”

克里姆林宫发言人比什科夫承认对华贸易遇到一些“问题”


《Wedomosti》本周三援引一些俄罗斯企业的消息报道称，浙江稠州商业银行是俄罗斯出口商开展对华业务的重要银行之一，该银行已向客户发出通知，叫停了所有同俄罗斯的汇兑业务。这家报纸报道称，其他中国银行也在加强合规监管，使俄罗斯企业在中国的转账业务变得异常艰难。

报道称，俄罗斯企业目前所遇到的困难，主要是由于一些中国银行担心，他们同受到制裁的俄罗斯企业开展业务，可能会因此受到西方国家的次级制裁。

不过，也有人认为，叫停对俄业务可能同中国农历新年期间经济活动全面趋缓有关。克里姆林宫发言人比什科夫在周三的新闻发布会上表示："我们正在同中国朋友进行沟通，所有的问题都会得到解决。"

中国海关发布的数据显示，过去两年间，中俄双边贸易额迅猛攀升，2023年已达到2401亿美元，增幅高达26%。

俄罗斯中央银行行长纳比乌丽娜（ Elvria Nabiullina）表示，俄罗斯对华出口的三分之一，都是用人民币结算的。而在两年前，对华出口中以人民币结算的比例还只有0.4%。

俄罗斯副总理诺瓦克去年12月曾表示，俄罗斯石油出口中，对华出口的占比高达45-50%。

曾经是俄罗斯原油和天然气最大买家的欧洲，目前已经基本全面叫停了俄罗斯能源的进口。

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（法新社）

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