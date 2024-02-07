银行叫停对俄业务 俄罗斯对华贸易遇到困难

（德国之声中文网）克里姆林宫周三证实，俄罗斯企业同中国银行间的业务往来确实遇到了一些问题。此前，俄罗斯媒体报道称，一家中国大型信贷机构叫停了同俄罗斯企业的汇兑业务。

俄罗斯发动侵乌战争后，西方国家对俄罗斯实施了前所未有的大规模制裁行动，此后，北京就成了莫斯科至关重要的贸易伙伴。

俄罗斯支柱性产业石油和天然气对华出口大幅增高，俄罗斯公司同中国伙伴的业务往来也急剧增多，而人民币也随之成为重要的结算货币。

在回应俄罗斯商业类报刊《Wedomosti》的相关报道时，克里姆林宫发言人比什科夫表示，为了处理相关问题，当局正在同中国政府进行协商。



《Wedomosti》本周三援引一些俄罗斯企业的消息报道称，浙江稠州商业银行是俄罗斯出口商开展对华业务的重要银行之一，该银行已向客户发出通知，叫停了所有同俄罗斯的汇兑业务。这家报纸报道称，其他中国银行也在加强合规监管，使俄罗斯企业在中国的转账业务变得异常艰难。

报道称，俄罗斯企业目前所遇到的困难，主要是由于一些中国银行担心，他们同受到制裁的俄罗斯企业开展业务，可能会因此受到西方国家的次级制裁。

不过，也有人认为，叫停对俄业务可能同中国农历新年期间经济活动全面趋缓有关。克里姆林宫发言人比什科夫在周三的新闻发布会上表示："我们正在同中国朋友进行沟通，所有的问题都会得到解决。"

中国海关发布的数据显示，过去两年间，中俄双边贸易额迅猛攀升，2023年已达到2401亿美元，增幅高达26%。

俄罗斯中央银行行长纳比乌丽娜（ Elvria Nabiullina）表示，俄罗斯对华出口的三分之一，都是用人民币结算的。而在两年前，对华出口中以人民币结算的比例还只有0.4%。

俄罗斯副总理诺瓦克去年12月曾表示，俄罗斯石油出口中，对华出口的占比高达45-50%。

曾经是俄罗斯原油和天然气最大买家的欧洲，目前已经基本全面叫停了俄罗斯能源的进口。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 中俄关系“历史最好时期” 2023年初，一位女性在黑龙江省黑河市直播，隔河相望的就是俄罗斯城市布拉戈维申斯克（海兰泡）。中俄在历史上有过“严寒”的时期，如今两国关系却相当热络。中国外交部网站称，当前，中俄关系处于历史最好时期。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 一带一路见“老朋友” 自2022年2月入侵乌克兰以来，俄罗斯备受国际孤立。然而，2023年10月，普京却作为贵宾在北京受到迎接，出席受到争议的中国“一带一路”项目峰会。习近平在会晤中称普京为“老朋友”。2018年向普京授勋时，他还曾称普京是他“最好的知心朋友”。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 双边贸易2000亿美元 习近平2023年12月20日会晤俄罗斯总理时表示，今年1-11月，双边贸易已提前实现年2000亿美元的目标——这是原定2024年的目标。中国对俄出口实现50%以上的增长。图为以促进中俄边境贸易为宗旨的黑龙江自贸区黑河片区。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 对俄汽车出口迅猛 中国的数字显示，特别是对俄汽车出口增长迅猛。中国四个品牌汽车进入俄罗斯市场前五名。中国媒体报道称，从2022年初到如今，中国品牌汽车在俄罗斯市场的占有率不断攀升，如今已占据半壁江山。图为向俄罗斯出口的长城汽车。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 能源供应增加 俄罗斯是中国第一大能源进口国。去年底，“西伯利亚力量”管道全线贯通。如今，双方正在讨论建设“西伯利亚力量2号”管线。中国媒体报道称，俄气公司表示，今年前三季度，对华天然气供应量同比增长46.6％。图为俄东部的科维克塔天然气田。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 军民两用 欧美对于中国一些企业向俄罗斯出口军民两用物资提出批评。西方媒体报道称，中国向俄罗斯提供芯片，以及可用于军民两用的无人机和卡车。中国外交部表示，一向谨慎对待军品出口，一贯依法管制两用物资。中国的商务数据显示，对俄出口最多的是机电及电子消费品，占比高达40%。图为烟台港向俄罗斯扎鲁比诺港运送的重型卡车。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 加强军事关系 除经贸外，两国也承诺加强军事关系。不过专家认为，俄中之间并不会成为北约那样的军事联盟，尽管俄罗斯拥有某些军事科技，中国仍然感兴趣，而中国在芯片领域无疑拥有俄罗斯所需要和进口的技术。今年7月，中俄在日本海举行两国最大规模的联合军演。图为中国战舰在演习后在海参崴休整。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 2024年：中俄建交75周年 2022年2月普京访华时，中俄发表联合声明称，“两国友好没有止境，合作没有禁区”。中国迄今未谴责俄罗斯对乌克兰的侵略。但分析认为，中俄之间更多是现实主义、特别是纯粹的利益关系；这是一种依赖性的关系，而不是友谊。



（法新社）

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