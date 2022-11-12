 银行倒闭：美出手保护存款客户 不救助银行 | 经济纵横 | DW | 13.03.2023

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经济纵横

银行倒闭：美出手保护存款客户 不救助银行

美国两家规模相当的银行先后倒闭，会像2008年雷曼兄弟倒闭那样，引发全球金融海啸吗？美国财政部的答复是否定的。欧洲国家先后接管了在本地的倒闭银行的子公司。而中国是否受到此次银行倒闭的影响？

专为初创公司提供融资的硅谷银行

专为初创公司提供融资的硅谷银行

（德国之声中文网）在几天之内，美国硅谷银行（SVB）和标志银行（Signature Bank）应声倒闭，引发业界恐慌。为制止恐慌效应带来连锁反应，华府迅速采取行动。在一项共同声明中，美国财政部长耶伦（Janet Yellen）、美联储总裁鲍威尔（Jerome Powell）以及美国联邦存款保险公司（FDIC）安抚储户道，置放在硅谷银行的存款都是安全的，所有在硅谷银行的存款均受到完整保护，客户从周一（3月13日）起可以动用全部款项。以上规定对标志银行同样有效，周日（3月12日）国家监督部门关闭了这家银行。

除此以外，美联储还宣布将向相关的商业银行发放额外资金，以满足储户的需求，人们估计，此举包括提取存款。这份美国金融三巨头的声明还称，"我们采取措施，增加社会对我们银行系统的信任，从而保护美国的经济"，美国的银行体系建立在稳固的基础之上，一如既往，有着强大的抵抗韧性。

只保护存款，不保护股东

一般情况下，美国联邦存款保险公司为每个银行、每个储户担保的最高额度为25万美元。不过，据《华盛顿邮报》消息，联邦银行法允许存款保险基金在特定的情况下，对超过25万美元的额度也给予担保，特定的情况比如，不这样做的话，将产生连锁性制度风险。

据悉，硅谷银行的股东和某些无担保债务人将不会得到保护，银行的高级管理层也已被撤职。美国财政部一名高级官员强调，本次启动的援救手段旨在帮助存款人，绝非拯救银行。她表示，银行对风险知情，因此也要自己承担由此而来的损失。她还说，目前出现的情况和2008年的金融危机不可同日而语。

在此之前接受CBS采访时，美财长耶伦排除了政府拯救硅谷银行的可能性。她表示，数年前金融危机爆发时，政府这样做了，"这回我们不会再重复了"。

上周五（3月10日）专长为初创公司融资的硅谷银行在紧急提升资本未成功的情况下，不得已临时关闭，之后被国家接管。该消息在全球引发震荡。硅谷银行于1983年创立，对大众客户而言它并不很有名，但在美国初创公司融资领域扮演了举足轻重的角色。数天以来，因市场上对流动性的担心，出现了大宗挤兑提款，导致硅谷银行的现金流枯竭后轰然倒闭。周五，硅谷银行的股票在急剧跳水之后，被股市暂停交易。

在法兰克福恐慌情绪还在蔓延

在法兰克福恐慌情绪还在蔓延

硅谷银行和标志银行出事后，其他一些银行也受到牵连，银行担心贷款资金一去不返，而这一担心也波及到欧洲的银行。汇丰银行以一英镑接管了硅谷银行在英国的子行，英国政府称，同央行和财政部协商后完成本次转让，没有动用税款，客户的存款得以保护。德国联邦金融监管局（BaFin）周一也宣布，暂停硅谷银行德国分行的业务，并称该行破产不会对金融稳定构成风险。欧洲股市的恐慌情绪直到周一并没有被制止，股市均呈剧烈下滑状态。

对中国企业的影响几何？

参考各家媒体报道，硅谷银行倒闭应该对包括日本和中国在内的亚洲国家影响有限。据"财新网"消息，中国国内企业在陆续发布公告，披露受影响情况。从这些公告看，中国企业同硅谷银行的关系基本是"存款客户"，而从现在美国政府下达的规定看，这些存款不会打水漂。一些公司已在转移资金。

不过，目前不清楚的是，除存款外，是否有中资背景的债权人给硅谷公司进行了贷款？这些资金有无保险？有多少机构或者个人购买了硅谷等破产公司的股票？其损失达到什么程度？

（综合报道）

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