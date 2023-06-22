银川爆炸事故引发有关烧烤店安全的讨论

（德国之声中文网）周三夜晚发生在宁夏银川的液化气罐爆炸事件，已经造成31人死亡。据中国官媒新华社报道，这是近年来中国发生的伤亡最严重的餐馆爆炸事故。

路透社指出，这次液化气罐泄露导致的爆炸事件在中国社交媒体上引发了关于烧烤餐饮业安全的讨论。在告别“清零”政策、取消防疫限制之后，烧烤行业十分火爆，得到了普通民众和网红的追捧。

根据新华社周四的报道，还有7名伤者在接受救治，他们当中包括危重1人、中度烧伤2人、轻症2人、玻璃划伤2人。在事故发生后，中国国家主席习近平作出指示，要求全力做好伤员救治和伤亡人员家属安抚工作，尽快查明事故原因，依法严肃追究责任。他还敦促有关部门开展安全生产风险专项整治，全面排查风险。

火爆全网的烧烤餐饮暴露安全隐患

在新浪微博上，不少人呼吁对全国的烧烤店铺进行停业整顿。“不应该以鲜血为代价来换取利润”，有网友这样写道。

此次发生爆炸事故的富洋烧烤民族街店所在的民族南街是银川老城区的中轴线，日常人流量很大。而爆炸发生在21日晚上8时许，正是夜市营业的高峰时段。据悉，遇难者当中有多名大学生和退休老人。

事故发生正值中国传统节日端午节到来前夜。据财新网报道，烧烤店工作人员在爆炸前1小时左右闻到有煤气味，发现液化气罐阀门坏了，就让烧烤店后厨烧烤主管去买阀门，回来后在更换阀门过程中发生了爆炸。

路透社指出，尽管中国多年来致力于改善安全措施，但是液化气或者是化学品泄漏导致的爆炸事故并非罕见。2021年，沈阳市和平区一架烧烤店发生管道燃气泄漏爆炸事故，导致5人死亡，3人重伤，49人轻伤，直接经济损失约4425万元。

一名网名为“刘晓乔”的网友表示：“我家门口就是夜市，每次我闻到有烧焦的味道时，都会很快检查一下。”拥有一家店铺的她表示自己最近安装了燃气泄漏报警装置。

“我自己店铺里有液化气罐，外面的街边摊位也都用液化气罐——真的很可怕。我希望每个人都能保持警惕。”

（路透社等）

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