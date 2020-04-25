铜锣湾书店重开   在台港人：精神支柱

（德国之声中文网）日前的泼漆事件引起广泛关注，令铜锣湾书店的开幕添了一分紧张。今早（25日）大批传媒守候在书店楼下，有警员戒备，约11点半店长林荣基在台湾立法院院长游锡堃陪同下到场。

开幕日没有举办任何活动，大批记者中午散去后，顾客络绎不绝，结帐要排队，而关于香港「反送中」运动的书籍傍晚就卖清光。林荣基对德国之声记者表示惊喜，「原以为第一日大多数是记者，没想过有这麽多人来买书，而且很多年轻人，都很会挑书」。

港生：用行动撑自己人

在台港生Leo和Adrian相约到场支持，「坐了近一小时车也要过来看看」。

本科生Adrian形容，铜锣湾书店犹如香港人的精神支柱，重开的意义非常大。「对林荣基个人来说，他因为《逃犯条例》离开香港来台湾避难，至少他可以在此坚持一直的理念；对香港人来说，是一个重新开始的机会，因为他是自由的象徵，书店在这里重开，让我们觉得我们可以再来一次，而台湾是我们的后盾。」

他表示，在台湾经营书店竞争大、压力大，故希望用行动「撑自己人」。「你不可以永远靠台湾协助，人家没有义务帮你，这不是必然的事，所以香港人用力支持香港人，是我们的责任。」

专访林荣基：重开书店是我反抗中共的方式

刚从研究所毕业的Leo也认为，书店把香港社运精神带进台湾，是一个重要象徵。「事前不知道开幕会是什麽情况，如果很冷清，会让人觉得没有人在支持他的理念。我希望让林先生和整个社会知道，他在追求自由的路上并不独单，有很多人和他一起。」

台高中生：很骄傲

除了香港人，书店也吸引了大批台湾人光顾，当中不乏青涩的面孔。高中生罗同学和李同学表示，从「反送中」运动开始关注香港，很高兴铜锣湾书店顺利在台湾重开。

他们说：「身为台湾人我觉得很骄傲，可以帮助香港，给予香港人支持、环境和空间，让他们在这里发展。这里相较自由民主，也安全一点。」

台老师：消费就是投票

台北铜锣湾书店主要经销文学、政治、历史和社会学书籍，当老师的台湾人Monique Wu一口气买了五本书，甚至要向同行的友人借现金结帐。她笑道：「小小的书店都是我爱看的书，其中买了一本剧场的书，非常小众，很感动原来跟林先生在一个同温层。」

她表示一直有关注铜锣湾书店的新闻，能见证它在台北开幕，心情非常激动。「在这里开是因为香港已经没有地方开了，如果台湾还有一点点的空间，我们应该继续努力，不管是精神上对民主自由的追求，还是市场上实际支持他。我们每一个消费都是投票，我今天选择在谁的书店买书，都是一个选择。」

蔡英文引圣经致意

林荣基来台刚好满一年，开店前屡遭恐吓，引起台湾政府关注。开幕日多名政界人士致贺，最受触目是台湾总统蔡英文以个人名义送花篮，引用《圣经》阿摩司书五章24节「惟愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔」。

毛孟静、朱凯迪等多名香港民主派议员也隔岸赠送花篮，写上「已经霜雪下，乃验松柏坚。林荣基先生加油！」。另有不具名的香港民众送花，写上「光复香港，时代革命」。

书店不足二十坪，租金约4万元台币，林荣基以此为家，睡在收银台后的上下铺，他无奈道：「没办法另外再租个地方住。」

林荣基专访：到台湾继续开铜锣湾书店

周二（21日）遭不明人士泼漆，林荣基身上仍处处留有痕迹，头发、眼镜框、指甲和手表都有洗不掉的红漆。被问到会否担心人身安全时，他表示在店内应该没问题，但出外会加紧提防，又反问：「开个书店怕什麽？如果卖书也要担心，台湾政府应该想想如何保护在这裡生活的人，不管是香港人还是台湾人。」

面对竞争激烈的经营环境，林荣基多次对德国之声记者表示有信心。「这里多数是文青类的书店，台湾需要我们这类独立书店，卖历史、政治类的书，还有关于中国的书。他们遇到（来自大陆）一些问题，需要知道究竟发生什麽事。」