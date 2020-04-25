铜锣湾书店重开   在台港人：精神支柱

一度遭泼漆的香港书商林荣基无惧恐吓，在台北中山站重开铜锣湾书店，吸引大批读者到场支持。有顾客表示，台北铜锣湾书店除了卖书，也是“自由的象征”。
（德国之声中文网）日前的泼漆事件引起广泛关注，令铜锣湾书店的开幕添了一分紧张。今早（25日）大批传媒守候在书店楼下，有警员戒备，约11点半店长林荣基在台湾立法院院长游锡堃陪同下到场。
开幕日没有举办任何活动，大批记者中午散去后，顾客络绎不绝，结帐要排队，而关于香港「反送中」运动的书籍傍晚就卖清光。林荣基对德国之声记者表示惊喜，「原以为第一日大多数是记者，没想过有这麽多人来买书，而且很多年轻人，都很会挑书」。
港生：用行动撑自己人
在台港生Leo和Adrian相约到场支持，「坐了近一小时车也要过来看看」。
本科生Adrian形容，铜锣湾书店犹如香港人的精神支柱，重开的意义非常大。「对林荣基个人来说，他因为《逃犯条例》离开香港来台湾避难，至少他可以在此坚持一直的理念；对香港人来说，是一个重新开始的机会，因为他是自由的象徵，书店在这里重开，让我们觉得我们可以再来一次，而台湾是我们的后盾。」
他表示，在台湾经营书店竞争大、压力大，故希望用行动「撑自己人」。「你不可以永远靠台湾协助，人家没有义务帮你，这不是必然的事，所以香港人用力支持香港人，是我们的责任。」
刚从研究所毕业的Leo也认为，书店把香港社运精神带进台湾，是一个重要象徵。「事前不知道开幕会是什麽情况，如果很冷清，会让人觉得没有人在支持他的理念。我希望让林先生和整个社会知道，他在追求自由的路上并不独单，有很多人和他一起。」
台高中生：很骄傲
除了香港人，书店也吸引了大批台湾人光顾，当中不乏青涩的面孔。高中生罗同学和李同学表示，从「反送中」运动开始关注香港，很高兴铜锣湾书店顺利在台湾重开。
他们说：「身为台湾人我觉得很骄傲，可以帮助香港，给予香港人支持、环境和空间，让他们在这里发展。这里相较自由民主，也安全一点。」
台老师：消费就是投票
台北铜锣湾书店主要经销文学、政治、历史和社会学书籍，当老师的台湾人Monique Wu一口气买了五本书，甚至要向同行的友人借现金结帐。她笑道：「小小的书店都是我爱看的书，其中买了一本剧场的书，非常小众，很感动原来跟林先生在一个同温层。」
她表示一直有关注铜锣湾书店的新闻，能见证它在台北开幕，心情非常激动。「在这里开是因为香港已经没有地方开了，如果台湾还有一点点的空间，我们应该继续努力，不管是精神上对民主自由的追求，还是市场上实际支持他。我们每一个消费都是投票，我今天选择在谁的书店买书，都是一个选择。」
蔡英文引圣经致意
林荣基来台刚好满一年，开店前屡遭恐吓，引起台湾政府关注。开幕日多名政界人士致贺，最受触目是台湾总统蔡英文以个人名义送花篮，引用《圣经》阿摩司书五章24节「惟愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔」。
毛孟静、朱凯迪等多名香港民主派议员也隔岸赠送花篮，写上「已经霜雪下，乃验松柏坚。林荣基先生加油！」。另有不具名的香港民众送花，写上「光复香港，时代革命」。
书店不足二十坪，租金约4万元台币，林荣基以此为家，睡在收银台后的上下铺，他无奈道：「没办法另外再租个地方住。」
周二（21日）遭不明人士泼漆，林荣基身上仍处处留有痕迹，头发、眼镜框、指甲和手表都有洗不掉的红漆。被问到会否担心人身安全时，他表示在店内应该没问题，但出外会加紧提防，又反问：「开个书店怕什麽？如果卖书也要担心，台湾政府应该想想如何保护在这裡生活的人，不管是香港人还是台湾人。」
面对竞争激烈的经营环境，林荣基多次对德国之声记者表示有信心。「这里多数是文青类的书店，台湾需要我们这类独立书店，卖历史、政治类的书，还有关于中国的书。他们遇到（来自大陆）一些问题，需要知道究竟发生什麽事。」
6月16日，“失踪”近8个月并于两天前突然从内地返港的香港铜锣湾书店店长林荣基突然召开记者会，向公众透露了大量在内地被关押的细节，包括被要求交出客户名录、铜锣湾书店股东李波曾对他承认自己是在香港被人带返大陆的。 (16.06.2016)