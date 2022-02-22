“铁链女”事件：第五次通报民众仍不买账

（德国之声中文网）江苏省政府调查组周三（2月23日）发布了"丰县生育八孩女子"事件的最新调查报告，认定"杨某侠"就是从云南被拐卖至江苏的小花梅，而非被怀疑失踪的女子李莹。据通报，小花梅出生于1977年5月13日，自1998年6月起与董某民共同生活并育有8名子女，小花梅确诊患有精神分裂症，受目前精神状态影响，难以正常接触交流，正在医院接受治疗。

针对""董某民、杨某侠结婚证照片上的女子与杨某侠不是同一人"的问题，通报解释称，"杨某侠近照系从抖音视频中截取，经修图后流传到网上，与实际容貌有差异。"同时，受年龄增长造成的皮肤老化、毛发退化、脂肪组织液化以及牙齿缺失等因素影响，杨某侠容貌也发生了变化。" 公安部以杨某侠与董某民结婚照片与杨某侠在云南第一次结婚照片、网传视频截图、身份证照片等比对后认定为同一人。

通报还写道，江苏当局以失职渎职为由，包括丰县县委书记等17名地方官员面临开除党籍或撤职等处分。据通报，丰县人民检察院2月22日经依法审查认为犯罪嫌疑人董某民虐待家庭成员情节恶劣，以涉嫌虐待罪依法批准逮捕。公安机关将对涉案犯罪事实，包括涉嫌收买被拐卖妇女等犯罪开展侦查取证工作。

但官方发出第五次通报后，网民仍然不买账，一些网络帖子对官方通报的内容逐条提出疑问和反驳，并批评官方"指鹿为马"。这起事件引发的群众怒火周三仍继续发酵。一名微博用户在官方发布通告后批评"政府早已失信于民"。有网民质疑："单凭眼睛看，明显不是同一人，然后权威部门告诉你，你看到的鹿其实是马，所以你就否定了自己看到的，接受那就是马？ ";"全篇丝毫不提及县政府包庇纵容拐卖，只看见公权力的傲慢，是觉得我们不配知道真相吗?"

六四学运领袖王丹在推特上发文称："据说铁链女事件已经得到几十亿人次的关注。然后，我们看到了更无耻的第五号报告。这说明，关注改变不了什么，只有行动才能带来改变。"

还有网民故意将看似雷同的两张照片p在一起称是同一个人，"不管你信不信，就问你服不服"的照片帖相继出现在社交媒体上。也有人以谐音梗嘲讽道："小花梅=大事化小小事化没。"

微博用户HODSON_写道："如果小花梅的身份是真的，为什么要屏蔽那些质疑的声音？如果是对的还会在意那些质疑的声音吗？这件事整个就大荒谬！讽刺！笑话！ "

更多民众则是呼吁政府正视事件背后的问题，彻底整治拐卖妇女现象。微博大V谭飞写道： "这才是老百姓呼声背后的民意。任何调查报告忽视此民意，推诿搪塞，法不责众，逾期不追，大事化小小事化了，都得不到真正拥护，也难具公信力。"

今年农历年前，一则"丰县生育八孩女子"的视频在网上流传。视频中，一名疑似精神失常的女子被用铁链锁在小屋中，引发中国民众的高度关注和舆论风暴。

(综合报道)

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