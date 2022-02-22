 “铁链女”事件：第五次通报民众仍不买账 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.02.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

“铁链女”事件：第五次通报民众仍不买账

江苏省政府周三针对备受关注的“丰县生育八孩女子”事件发布第五次通报，认定“杨某侠”就是被拐卖的小花梅。但中国网民对官方通报的说法仍提出诸多质疑，批评政府“指鹿为马”。

Screenshot | Frau in chinesischem Dorf angekettet

DW.COM

中國「鐵鍊女事件」持續延燒，官方調查組稱要「全面徹查」，並於2月23日再次通報。與此同時，中國似乎正收緊輿論，對該話題進行審查。鐵鍊女事件引發的輿論熱度能持續下去嗎？在中國維護婦女權益、找真相，還有多少空間？

"丰县八孩母亲"事件，从一个地方丑闻演变成民间舆论风暴，徐州当地官方的荒唐表演“功不可没”。政论家邓聿文认为，“万事定于一尊”的中共现行体制无时不刻不在制造这样的“挖坑”行为。

微博话题#丰县生育八孩女子事件调查组成立#的阅读次数已经超过34亿。但是，时评人长平认为，这是一个错误的期待。 “铁链女”并不需要一个代表着高层意志的调查组。一个能够见到她、照顾她并为她代言的民间小组，比一个省级甚至中央级的调查组更加重要。

徐州丰县八孩母亲事件在中国得到的关注持续不减。贩卖人口在中国依然猖獗，是否与司法惩处力度不够有关？德国法律对这一罪行又有何规定？

徐州丰县被铁链锁住的八孩母亲所引发的舆情热度居高不下，不但在中国大陆，在华人移民数量极高的北美也成为焦点话题。除了关心、同情与愤怒之外，人们也不禁会想到另一个问题：如果类似事情发生在美国，又会怎样？

（德国之声中文网）江苏省政府调查组周三（2月23日）发布了"丰县生育八孩女子"事件的最新调查报告，认定"杨某侠"就是从云南被拐卖至江苏的小花梅，而非被怀疑失踪的女子李莹。据通报，小花梅出生于1977年5月13日，自1998年6月起与董某民共同生活并育有8名子女，小花梅确诊患有精神分裂症，受目前精神状态影响，难以正常接触交流，正在医院接受治疗。

针对""董某民、杨某侠结婚证照片上的女子与杨某侠不是同一人"的问题，通报解释称，"杨某侠近照系从抖音视频中截取，经修图后流传到网上，与实际容貌有差异。"同时，受年龄增长造成的皮肤老化、毛发退化、脂肪组织液化以及牙齿缺失等因素影响，杨某侠容貌也发生了变化。" 公安部以杨某侠与董某民结婚照片与杨某侠在云南第一次结婚照片、网传视频截图、身份证照片等比对后认定为同一人。

通报还写道，江苏当局以失职渎职为由，包括丰县县委书记等17名地方官员面临开除党籍或撤职等处分。据通报，丰县人民检察院2月22日经依法审查认为犯罪嫌疑人董某民虐待家庭成员情节恶劣，以涉嫌虐待罪依法批准逮捕。公安机关将对涉案犯罪事实，包括涉嫌收买被拐卖妇女等犯罪开展侦查取证工作。

但官方发出第五次通报后，网民仍然不买账，一些网络帖子对官方通报的内容逐条提出疑问和反驳，并批评官方"指鹿为马"。这起事件引发的群众怒火周三仍继续发酵。一名微博用户在官方发布通告后批评"政府早已失信于民"。有网民质疑："单凭眼睛看，明显不是同一人，然后权威部门告诉你，你看到的鹿其实是马，所以你就否定了自己看到的，接受那就是马？ ";"全篇丝毫不提及县政府包庇纵容拐卖，只看见公权力的傲慢，是觉得我们不配知道真相吗?"

六四学运领袖王丹在推特上发文称："据说铁链女事件已经得到几十亿人次的关注。然后，我们看到了更无耻的第五号报告。这说明，关注改变不了什么，只有行动才能带来改变。"

还有网民故意将看似雷同的两张照片p在一起称是同一个人，"不管你信不信，就问你服不服"的照片帖相继出现在社交媒体上。也有人以谐音梗嘲讽道："小花梅=大事化小小事化没。"

微博用户HODSON_写道："如果小花梅的身份是真的，为什么要屏蔽那些质疑的声音？如果是对的还会在意那些质疑的声音吗？这件事整个就大荒谬！讽刺！笑话！ "

更多民众则是呼吁政府正视事件背后的问题，彻底整治拐卖妇女现象。微博大V谭飞写道： "这才是老百姓呼声背后的民意。任何调查报告忽视此民意，推诿搪塞，法不责众，逾期不追，大事化小小事化了，都得不到真正拥护，也难具公信力。"

今年农历年前，一则"丰县生育八孩女子"的视频在网上流传。视频中，一名疑似精神失常的女子被用铁链锁在小屋中，引发中国民众的高度关注和舆论风暴。

(综合报道)

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

This picture taken on November 22, 2018 shows Le Thi Vu, a Vietnamese woman who was rescued from a brothel in China's Guangxi province, sitting during an interview with Agence France-Presse in Hanoi. - Le Thi Vu -- whose name has been changed -- knew trying to escape could mean being beaten or even killed by her pimp, who kept her in a brothel for four months in China's Guangxi province where she was forced to sleep with up to 12 men a day. (Photo by Manan VATSYAYANA / AFP) / TO GO WITH STORY Mekong-China-women-trafficking-crime-rescues FEATURE by Jenny VAUGHAN (Photo credit should read MANAN VATSYAYANA/AFP/Getty Images)

“丰县铁链女”牵动美国华人心 22.02.2022

徐州丰县被铁链锁住的八孩母亲所引发的舆情热度居高不下，不但在中国大陆，在华人移民数量极高的北美也成为焦点话题。除了关心、同情与愤怒之外，人们也不禁会想到另一个问题：如果类似事情发生在美国，又会怎样？

In this Saturday, Oct. 14, 2017 photo, a woman and girl walk during a march against human trafficking and slavery in Mexico City. Dozens of people participated in Mexico City's silent Walk for Freedom, one of multiple coordinated events in countries around the globe. (AP Photo/Marco Ugarte)

长平观察：#铁链女在哪里？#WhereIsTheChainedWoman? 23.02.2022

微博话题#丰县生育八孩女子事件调查组成立#的阅读次数已经超过34亿。但是，时评人长平认为，这是一个错误的期待。 “铁链女”并不需要一个代表着高层意志的调查组。一个能够见到她、照顾她并为她代言的民间小组，比一个省级甚至中央级的调查组更加重要。

Video footage showing a woman from a village in Xuzhou, Jiangsu, being chained up and living in appalling conditions has shocked Chinese netizens recently.

從「鐵鏈女」事件看中國與維權的距離 23.02.2022

中國「鐵鍊女事件」持續延燒，官方調查組稱要「全面徹查」，並於2月23日再次通報。與此同時，中國似乎正收緊輿論，對該話題進行審查。鐵鍊女事件引發的輿論熱度能持續下去嗎？在中國維護婦女權益、找真相，還有多少空間？

广告

媒体看中国

Russische und chinesische Flagge auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking

德语媒体: 乌克兰危机 中国到底是赢是输？

《每日镜报》认为，俄罗斯必然是这场闹剧的输家，而中国能够渔翁得利。《时代周报》的观点则相反，认为普京正让中国陷入两难境地。  