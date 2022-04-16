（德国之声中文网）乌克兰铁路公司的列车仍在行驶。本周三（5月4日）晚间，该企业简要报称，仅20列长途车最多延误12小时。而在过去两星期，俄罗斯军队明显加强了对乌全国铁路网的攻击。当天，横跨第聂伯河的一座铁路桥严重受损。周二晚，乌克兰西部和南部数个火车站被击中。另一些火车站此前已是被攻击目标，例如，4月初，炸弹击中乌中东部的克拉马托尔斯克火车站，导致至少50人丧生。尤其是省级火车站、变电站和铁路桥梁日益成为俄军导弹攻击对象。

铁路生命线

俄罗斯人显然改变了策略，而这是有原因的。战争头两个月的情况显示，乌克兰铁路公司成了该国最重要的物流企业。乌国家铁路网全长2·2万公里，员工超过23万名，战争爆发前，国家铁路公司就是国内最大雇主之一。刚在10年前，作为2012年欧洲足球锦标赛主办国，乌克兰投资了约7亿欧元用于改善铁路基础设施及车辆。由此，相对而言，如今的乌铁堪称发达。

虽然该国也有庞大公路干线网络，但其中只是一小部分--多在大城市周围--为多车道，而且，众多干道状况极遭，不适宜运输重型货物。

无数乌克兰人乘火车逃离战火

因此，铁路成了乌克兰抗战的象征：它将武器和援助物资送至东部地区；疏散上百万难民。而现在， 它正越来越多地将离家的人运回曾被俄军占领的地区，把重要国宾载至基辅，如美国国务卿布林肯、欧盟委员会主席冯·德莱恩，或德国在野党领导人默茨。同时，它在外贸运输中也扮演着越来越重要角色。战争爆发前，该国50%以上的进出口货物经由敖德萨海港处理。随着俄罗斯实施海上封锁，乌克兰设法越来越多地使用铁路向西方国家出口小麦、煤炭、钢铁或化工产品等货物。

惊人坚固

战争爆发数月来，乌克兰铁路系统显示的强大和适应能力让人惊讶。铁路网络纵横交错，一旦部分线路被炸，通常可迅速找到替代路线。本周初，乌克兰铁路公司客运部负责人培尔佐夫斯基（Oleksandr Pertsovskyi ）在美国全国广播公司 NBC 新闻频道上称，"某些情况下，我们可在数几个小时内就修复受损铁路线。" 公司领导人卡米辛（Oleksandr Kamyshin）告知美国有线电视新闻网CNN，乌铁现在的管理结构是 "平面型"，各段负责人有权就地做决定，无需事先申请上级批准。由于不受官僚主义制约，可以在比通常用时短得多的时间内修复。"佩尔佐夫斯基表示，被损毁的桥梁或无法在短期内修复，但 "基本上，尽管攻击加剧，我们仍能继续运营该系统。"

然而，这项任务日益困难：铁路员工们必须事先确定线路，避开特别危险地区，随时变更运营时刻表，并经由铁路公司的社交媒体渠道通知公众。与此同时，对铁道的导弹袭击几乎天天都在增加。

观看视频 02:18 乌克兰士兵是如何阻挡俄军攻势的？

对战局演变至关重要--对双方都是如此

从一开始，乌克兰铁路系统就成为激烈争夺的对象。俄罗斯曾试图迅速控制设在哈尔科夫和基辅等大城市的乌铁公司的后勤中心，但因乌方的有力抵抗而未果。反过来，乌军和白俄罗斯铁路工人成功破坏了同俄罗斯和白俄罗斯的铁路连接，--它们对俄罗斯大规模部队的重新部署极其重要。

因为，在后勤方面，俄军一直严重依赖铁路网络。俄罗斯幅员辽阔，地形复杂--大草原、永久冻土和季节性湿地。因此，机械化地面部队通常依赖铁路网络来运输人员、食品及燃料。伦敦皇家联合军种研究所（RUSI）的俄罗斯问题专家费里斯（Emily Ferris）在为《外交政策》（ Foreign Policy ）杂志撰写的一篇特约文章中指出，一旦铁路无法使用，作为替代手段，部队便只能依靠公路，但俄军得不到充足的食品和燃料储备以维持地面攻势、占领远离尚能运行的铁路设施的乌克兰领土。她写道："在北部，俄军从未能控制切尔尼戈夫或基辅周围的任何铁路枢纽，而道路泥泞，又导致大量军车无法动弹。"

乌克兰东部Raygorodok被摧毁的铁路桥

新目标--新策略

现在，俄方调整了其战争目标，将重点放在对乌克兰东部和东南部的征服上。不过，伦敦皇家联合军中研究所俄罗斯问题专家费里斯指出，即使是在恰尔科夫或乌克兰南部，铁路枢纽要么未被俄军完全控制，要么已几乎被战火完全摧毁，这恰恰是俄罗斯迄今为止未能成功地将其军队运至乌克兰纵深地带并占领更多地区的原因之一。

然而，对乌克兰其他地区的铁路网来说这不是一个好兆头：由于战争目标变更，俄军不再需要这些地区的铁路设施来实现自己的任何推进。迄今，俄方未能成功征服乌克兰的铁路网，现在，便有意摧毁之，至少是部分摧毁，以首先阻止西方向乌克兰前线运送武器。以此观之，乌克兰能够在多长时间里维持其铁路基础设施，可能是这场战争结局的决定性因素。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

