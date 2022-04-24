铁网封楼！ 上海“硬隔离”措施再添民怨

（德国之声中文网）身穿白色防疫服的工作人员在上海居民楼和住宅区入口搭建绿色围栏的照片和视频本周末在中国社交媒体上广为流传。

据中国"财新网"周日（4月24日）报道，上海浦东新区4月23日下发通知，要求对辖区内的封控片区、楼栋实施硬隔离措施，并于当日24时前完成。其中，实施硬隔离的楼栋包括了出现阳性病例的单元门栋及其所在的整个楼栋。

报道继续解释道："封控片区硬隔离措施，是将有封控小区的街镇之间的道路用彩钢板或拦网等隔断，只留主路通行；楼栋硬隔离措施，是将阳性单元门栋及其所在的整个楼栋的大门用彩钢板或拦网等硬质隔离设施封闭起来，开一个应急小门让防疫人员出入。"

民怨沸腾

这种架围栏"硬隔离"的做法迅速引发众怒。有视频显示，居民试图制止搭建围栏的行为，还有视频里的居民正试图拆除已搭好的围栏。目前尚无法核实这些视频的真实性。

"里面的人又不是牲口！"；"整个居民楼都成监狱了"；"运力不足，那么多铁丝网蓝铁皮是怎么运过来的？人手不足，装围栏封铁皮人倒是不少，资金困难，铁丝围栏蓝色铁皮天上掉下来的？"；"没想到在2022年全国GDP第一的城市，能体会到啥叫官逼民反"……尽管新浪微博上不少相关帖文下的评论已被关闭，但是诸如此类的质疑和指责仍屡见不鲜。

安全隐患惹人忧

其中"发生火灾怎么办？"成为众人尤其关心的问题。被新浪微博认证为"热门法律博主"的"王才亮律师"针对网上流传的围栏照片评论道："我认为这种做法是没有法律授权，也是违反现行法律规定的。"他呼吁，"硬隔离"不能封堵消防通道！"人命关天，安全第一，希望有关方面予以重视，及时的纠正，防范于未然。同时，这是我作为法律人履行吹哨子的义务，希望网管网开一面，不要封杀本帖。"

也有中国媒体表达了类似的担忧。北京"财视传媒"周日刊文指出，上海选择在此时实施"硬隔离"或许是无奈之举，但仍有值得商榷的地方。文章写道："如果在'硬隔离'期间居民楼发生火灾、地震等自然灾害，或者居民突发疾病等紧急情况，'硬隔离'是否会变成一场人道主义灾害？国家一直坚持'动态清零'总方针不动摇，但奈何部分地区不作为地层层加码也让部分民众产生了'逆反心理'。"

文章最后介绍："实施'硬隔离'疫情防控措施也并不是上海市首创，只是上海现在面临的疫情形势严峻，公众的关注焦点都集中在上海。早在2020年，深圳已对阳性病例所在单元楼住户实施硬隔离。据山西新闻网报道，山西省太原市西谷乡东罗白村于4月17日开始实施封控'硬隔离'。"另外，网民反映，中国其它地区的居民也经历过这种"硬隔离"的措施。

本周，路透社的记者看到身穿防疫服的警察在上海街头巡逻，设置路障，要求行人回家。上海采取封控措施已有数周之久，但是疫情数据依然居高不下。据上海市卫健委最新消息，4月23日0-24时，上海新增本土新冠肺炎确诊病例1401例和无症状感染者19657例，新增本土死亡39例。

与此同时，严格的防疫措施令民怨四起。一部收集了多个上海疫情期间录音对话的短视频周五引发了"越封杀越转发"的现象级传播。有网民认为，最新的"硬隔离"措施无疑是在民众的怒火上浇油。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究