铁穹失效？哈马斯为何令防御强国以色列措手不及

（德国之声中文网）巴勒斯坦伊斯兰极端主义军事团体「哈马斯」（Hamas）10月7日向以色列发动袭击，这场突袭令一向以防御能力强大闻名的以色列措手不及。以色列国防军发言人迪纳尔少校（Major Nir Dinar）说：「他们让我们出乎意料，他们迅速地从空中、地面和海上等多处现身」。

全称「伊斯兰抵抗运动」的哈马斯被德国、欧盟、美国和一些阿拉伯国家定性为恐怖组织。

这场发生在上周六的袭击是自1973年赎罪日战争以来，以色列防线受挫最严重的一次。一位与哈马斯关系密切的消息人士向路透社表示，以色列此次之所以降低戒心，是因为哈马斯在过去几个月，以误导性情报营造出不愿与以色列进行战斗或对抗的形象，这让以色列以为哈马斯没有做好战斗准备。

该消息人士称，在以色列向加沙地区工人提供就业激励措施的同时，哈马斯的战士却经常在光天化日之下接受训练和进行演习。

他提到，哈马斯准备工作中最引人注目的部分之一是他们在加沙建造了一个以色列模拟定居点，以演练如何进攻、为军事登陆做准备等，甚至还制作了演习视频。消息人士指出：「以色列肯定看到了，但他们深信哈马斯并不热衷于发生冲突。」

这次以巴冲突 究竟是怎么开始的？

营造重视经济表象

与此同时，哈马斯试图说服以色列：他们无意发动新的战争，而是更希望确保加沙地区的工人能够跨越边境找到工作。

自2021年与哈马斯的冲突后，以色列一直寻求为加沙地区提供基本经济稳定，为此出台了包括提供数千份许可证在内的激励措施，以便加沙居民可以在以色列或约旦河西岸工作。相较之下，那里的建筑、农业或服务业工资可能是加沙工资水平的10倍。

另一位以色列军队发言人表示：「我们以为，他们来工作并把钱带到加沙这一事实会带来一定程度的平静，但我们错了。」一名以色列安全部门人士则提到：「他们让我们以为他们想要钱，然而一直以来他们都在进行演习。」

在过去两年中，即使另一个位于加沙的伊斯兰武装组织 「圣战」（Islamic Jihad）曾发起一系列袭击，但作为其计划的一部分，哈马斯一直没有对以色列采取军事行动。而对于此次袭击，哈马斯驻黎巴嫩代表哈姆丹（Osama Hamdan）告诉路透社，这表明巴勒斯坦人「无论以色列的军事力量和能力如何」都有实现其目标的决心。

哈马斯的计划无迹可寻

长期以来，以色列一直以其渗透和监控伊斯兰组织的能力而自豪。因此，这位与哈马斯关系密切的人士说，该计划的一个关键部分就是要避免泄密。他表示，甚至连许多哈马斯领导层都不知道这些计划，而且在训练期间，参与袭击的1000名战士也不知道演习的确切目的。

与哈马斯关系密切的消息人士说，当天第一轮行动是从加沙发射的3000枚火箭弹（此前以色列的消息称哈马斯最初发射了2500枚火箭弹）。与此同时，一些哈马斯战士驾驶滑翔伞飞越边界进行入侵。

乘坐滑翔伞的战斗人员到达地面后，他们守住地势，以便精锐突击队进攻加沙与定居点之间的高墙。他们用炸药炸开墙体，然后骑着摩托车飞驰而过；推土机近一步破坏缺口，让更多的战士驾驶四轮驱动车进入，如同目击者描述的那样。

以色列南部兵力不足让哈马斯有机可乘

疏于防备的以色列

消息来源指出，一支突击队袭击了以色列军方在加沙南部的总部，并干扰了其通讯，导致人员无法呼叫指挥官或相互通话。以色列安全部门的消息人士还提到，以色列南部在加沙附近的兵力不足，因为在当地暴力事件激增后，一些人被重新部署到约旦河西岸以保护以色列定居者。消息人士称：「他们（哈马斯）利用了这一点。」

以色列总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）的一位前国家安全顾问、退役将军阿米德罗尔（Yaakov Amidror）周日告诉记者，这次袭击代表着「情报系统和南方军事组织的巨大失败"。

阿米德罗尔曾于2011年至2013年担任以色列国家安全委员会主席，现任职耶路撒冷战略与安全研究所高级研究员。他表示，以色列的一些盟友一直表示哈马斯已经承担了「更多责任」。

阿米德罗尔指出：「我们愚蠢地开始相信这是真的，因此犯了一个错误。我们不会再犯这个错误，我们接下来将缓慢但坚定地摧毁哈马斯。」

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（路透社）

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