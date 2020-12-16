铁矿石会成为澳大利亚反制中国的“杀手锏”吗？

（德国之声中文网）澳大利亚和中国之间的贸易争端还看不到尽头。无论是加征高额关税还是直接祭出禁令，包括大麦、葡萄酒、龙虾、牛肉等在内的一系列澳大利亚产品都受到了中国的打击。

本周最新的进展是，中国官媒《环球时报》刊登英文文章称，中国政府已经下令禁止进口澳大利亚煤炭。澳大利亚总理莫里森表示，没有收到中国的通报，还在进一步确认消息是否属实。

澳大利亚政府多次表示，尽管多个联邦部长希望能够和中国领导人进行沟通，但是他们打去中国的电话都石沉大海。而中国方面则坚称两国之间的沟通没有障碍，而且针对澳大利亚商品采取的措施符合中国法律。

在一系列贸易制裁和唇枪舌战之后，澳大利亚终于把中国告上了世界贸易组织——联邦贸易部长西蒙·伯明翰（Simon Birmingham）把中国向澳大利亚大麦征收80%关税的事情交由世贸组织仲裁。

这只是澳大利亚正式做出的第一个反击动作，而这个过程可能会耗时数年。此外世贸组织的仲裁是否能够得到执行或者起到什么作用也是未知数。

澳大利亚还有什么手段能够反击中国呢 ？

澳大利亚前资源部长马特·卡纳万（Matt Canavan）建议，作为对中国制裁的反制措施，应该向本国产的铁矿石加征税费，以此提高中国进口铁矿石的价格，而且随着每次中国的制裁新动作，这一税费都会有所增加。

现任资源部长基斯·皮特（Keith Pitt）没有采纳前任的建议。

他在接受澳大利亚广播公司的采访时说：“后座议员有权表达自己的意见。我们在基于规则的贸易体系下工作，澳大利亚会信守自己的承诺。”

铁矿石可能是澳大利亚唯一的杀手锏

和其他产品不同，澳大利亚的铁矿石对于中国有重要意义。无论是大麦、葡萄酒还是牛肉和煤炭，中国都能选择澳大利亚以外的产品供应地。例如最近中国就开始向蒙古、印度尼西亚和俄罗斯等国进口煤炭，且不设通关限制。

澳大利亚出口到中国的铁矿石很难被其他国家取代。

目前澳大利亚是中国铁矿石第一供应国，按照澳大利亚西太平洋银行的统计，澳大利亚铁矿石占中国总进口量的60%，远远超过排名第二的巴西（20%）。

此外澳大利亚出产的铁矿石质量高，而且与中国之间的贸易实现了人民币计价。

新冠疫情期间，中国为刺激经济而提出的基础设施建设计划需要澳大利亚的铁矿石作为原料，这也使得铁矿石成为为数不多的可以和中国谈判的筹码之一。

中国在目前疫情还在肆虐的时候出现经济强势反弹，增加了铁矿石的需求，澳大利亚统计局对媒体表示，对华出口铁矿石带动了澳大利亚整体出口，上个月出口增加6%，达305亿澳元。

澳统计局国际统计数据部门主管布兰科·维塔斯（Branko Vitas）说：“出口增加的主要推动力是金属矿石出口增加了8.33亿澳元(7%)，其中大部分是运往我们最大贸易伙伴中国的铁矿石。”

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。 作者: 雨涵 （综合报道）



铁矿石价格飙升，坊间猜测为澳中角力

随铁矿石出口量一起增长的还有它的价格。中国官方新华社报道称，大连商品交易所的铁矿石期货价格飙升近10%，创下历史新高，历史上首次突破每吨152.95美元的关口。中国钢铁工业协会召开了铁矿石市场座谈会，与会企业认为铁矿石价格上涨已偏离供需基本面，出现了资本炒作的迹象，呼吁国家市场监督总局和证监会介入调查。

尽管中国坊间猜测是澳大利亚方面哄抬价格弥补贸易战中其他产品遭受的损失，但是中国官媒和澳大利亚公立媒体都认为供应偏紧和市场需求的因素造成了价格波动。

怀疑铁矿石成为两国贸易摩擦的武器并非毫无理由。而且澳中两国在铁矿产业还曾有过一段公案。

澳大利亚出口中国的铁矿石产自西澳洲。2008年全球金融危机的时候，中国铝业公司希望能够从苦苦挣扎的力拓集团手中拿下西澳洲皮尔巴拉铁矿。

如果成功收购，中国铝业在力拓集团的控股份额会从9.3%增加到18.5%，而且能够一举控制澳大利亚的铁矿石产业，继而掌握全球铁矿石定价权。但是这一协议遭到了力拓股东和堪培拉的政治家们的反对。另一矿业巨头必和必拓横插一脚，提出把自己公司和力拓在皮尔巴拉的业务合并，导致中铝出局。

中国则很快爆出了一起经济间谍案。力拓集团驻上海办事处首席代表胡士泰还有其他几人因涉嫌在进出口铁矿石贸易谈判期间，通过拉拢、收买中国内部人员为境外刺探和窃取中国国家机密，被上海市国家安全局刑事拘留。之后上海市检察机关以涉嫌侵犯商业秘密罪、非国家工作人员受贿罪进行逮捕。胡士泰直到2018年才刑满释放。

无论铁矿石是否会成为中国制裁的下一个目标还是变成澳大利亚反击的武器，经济分析家都对相关产业发出了警讯。

《南华早报》报道显示，中国冶金工业规划研究院李新创院长认为最近铁矿石价格异常，他说：“在这么短的时间内怎么涨得这么快？它产生了巨大的泡沫，极大地威胁了我们的工业安全。”

而在澳大利亚，专家们则在呼吁寻找中国之外的替代市场。澳大利亚广播公司商业事务编辑伊恩·维仁德（Ian Verrender）撰文称，不要过度依赖单一市场，一旦经济或者政治崩溃，就可能面对潜在的危险，现在是时候寻找中国以外的市场，实施替代计划。

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