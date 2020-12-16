铁矿价格飙升 中澳贸易博弈风云诡谲

（德国之声中文网）中澳关系持续紧张，在澳大利亚葡萄酒、大麦和牛肉等出口产业因中国的惩罚性关税而遭受沉重打击的同时，与澳产铁矿石息息相关的中国钢铁产业也已经感受到了贸易争端所带来的阵痛。

连日来铁矿石价格飙升，澳大利亚矿业收入增加，反而给澳政府注入了巨额税收收入。中国每年从澳大利亚进口铁矿石的总规模在10亿吨左右，哪怕是每吨价格一两美元的波动都会给中国的相关行业造成巨大的影响。

中国钢企坐不住了

据《中国经济时报》报道，中钢协副会长骆铁军与力拓（Rio Tinto）铁矿市场营销副总裁方睿思（Simon Farry）和铁矿中国总经理陈胜等举行视频会议，就近期铁矿石市场价格快速上涨、完善定价机制和力拓的生产与销售情况等进行了交流。

骆铁军表示，据反映，力拓近期通过平台连续高溢价成交，涨幅超出企业预期，现有定价机制不合理，供需双方须研究、建立新的定价机制，而不是遵循现在的不利于上下游长期健康发展的定价机制。力拓回应称，目前的铁矿石需求较为强劲，非常理解价格不稳定给终端用户带来的挑战。作为世界最大的铁矿石生产商，力拓愿意和需求方一起对现有的定价机制进行优化和完善。

澳大利亚广播公司（ABC）也关注了这一会议，并称会上有“直接坦率的意见交流”。但从力拓的回应来看，澳方应该并没有做出明显的让步。

铁矿石是中国的“阿喀琉斯之踵”？

对于铁矿石可能成为钳制中国的最后“杀手锏”，中澳媒体近来都有不少分析。澳广的财经记者Ian Verrender本周发表长篇分析文章称，经历了多年来对中国严重依赖的经贸关系，澳大利亚现在是时候选择“B计划”了。而且作者认为，铁矿石恰恰就是澳大利亚最有力的反制武器。

作为全球第二大经济体，中国的经济增长主要靠基建项目推动，比如房地产、高铁等等。这些产业全都需要钢铁，而铁矿石就是其中不可或缺的原料。因此，铁矿石可谓是中国经济命脉的来源之一。ABC记者认为，如果缺少了铁矿石，中国经济增长速度会下滑，失业率上升，而随之而来的社会动荡是作为执政党的中共最不希望看到的。

中国铁矿石原来有65%都来自澳大利亚。世界第二大铁矿石产地国巴西，由于淡水河谷（Vale）去年发生意外事故之后产量停滞不前，一时间也难以替代澳大利亚的地位。中国本土虽然有着丰富的铁矿资源，但大多是“贫矿”，开采代价太高。

因此，说铁矿石是中国的“阿喀琉斯之踵”，并不为过，中国钢铁行业面对铁矿价格飙升的恼怒也是意料之中。在中国社交媒体上，也有一些声音指出，中国对澳大利亚出口农产品“下狠手”征关税，其实是“杀敌一千、自损八百”。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。 作者: 雨涵 （综合报道）



博弈还在继续

不过在澳大利亚媒体中，也有反对以铁矿石作为杠杆来回击中国的观点。国际贸易法学者迪列托博士（Giovanni Di Lieto）对澳媒“The New Daily”指出，这样的观点显然是受到美国总统特朗普的启发，因为后者的举措“让贸易战看起来好像是很容易打赢的”。

这位贸易专家指出，对于澳大利亚来说中国是一个巨大的原材料出口市场，，一旦双边关系彻底崩溃，澳大利亚将很难找到替代市场。“我们对日本和韩国的出口已经达到最高水平，而印度的需求量目前还暂时不足以取代中国”，他分析道，“认为我们可以用其它的市场来代替中国，这是一种妄想。”

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）也关注了这一话题，并指出中国也在寻求对其铁矿石的供给来源进行多元化调整。澳大利亚投资咨询公司Shaw and Partners的金属与矿业市场分析师奥康纳（Peter O’Connor）认为，中国有可能寄希望于西非国家几内亚，并且为此投资重金。

2015年，为了开发几内亚的矿业，中国企业魏桥创业集团牵头，联合烟台港口集团，新加坡韦立国际和几内亚UMS组成三国四方的“赢联盟”（SMB-Winning Consortium）。今年6月份，几内亚矿业地质部代表和“赢联盟”签署了《西芒杜铁矿1、2号矿块基础公约》，取得相关铁矿的开采权。西芒杜铁矿是世界上尚未开发的储量最大、品位最高的优质露天赤铁矿资源。

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