铁棒殴打，迫其下跪：越南谴责中国袭击其渔民的"残暴行为"

越南外交部谴责中国在南中国海有争议的海域对越南渔民实施的暴力攻击，称其为“残暴的行为”；中国外交部称“现场作业专业且克制，没有发现人员伤亡”。

（德国之声中文网）越南外交部周四（10月3日）谴责中国，称中国执法人员在南中国海存在主权争议的西沙群岛附近袭击了10名越南渔民，损坏了他们的渔具，并扣押了约4吨的渔获。

10名越南渔民于周日（9月29日）通过无线电报告，他们在帕拉塞尔群岛（Paracel Islands, 中国称西沙群岛, 越南称黄沙群岛）附近遭遇铁棒殴打，并被抢走价值数千美元的渔获和设备。越南渔民被殴打后被迫下跪，并被覆盖上塑料布。

据越南官方媒体报道，其中三名渔民四肢骨折，其余遭受了其他身体伤害。部分渔民在周一返回广义省后被人用担架抬到医院治疗。

越南外交部周四指责中国执法人员实施了这次海上袭击，称其"严重侵犯了越南主权"，违反了国际法以及两国领导人达成的改善领土争端管理的协议。

此前，越南外交部已向中国驻河内大使馆提出强烈抗议，谴责中国在南中国海有争议的海域对越南渔民实施的暴力攻击，称其为"残暴的行为"；并要求中国尊重越南主权，调查此事件并停止进一步此类行动。越南外交部发言人范秋姮说："中国执法部队在越南黄沙群岛作业时，对越南渔民和渔船的粗暴对待，越南极为关切、愤慨和坚决抗议。"

中国外交部周二说，越南船只未经北京政府许可在西沙群岛水域非法捕鱼，中国当局已采取措施予以制止。"现场作业专业且克制，没有发现人员伤亡"。

中国国家主席习近平8月19日会晤来访的越南共产党新任总书记苏林 图像来源: kyodo/dpa/picture alliance

南中国海的主权争议

帕拉塞尔群岛位于资源丰富的南中国海水域，中国、越南、菲律宾、台湾、马来西亚和文莱均声称拥有该群岛主权。

中国越来越强势地主张拥有几乎整个南中国海的主权。每年大约有5万亿美元的全球贸易通过该海域，这里还被认为蕴藏着巨大的海底油气资源。

美国在有争议的水域没有任何主权要求，但它已派出海军舰艇和空军战斗机在该水道巡逻，以促进航行和飞行自由。中国警告美国不要干涉这一被其视为纯粹亚洲内部事务的争端。

自1974年以来，西沙群岛一直由中国实际控制，当时北京通过一场短暂但激烈的海战从越南手中夺取了该群岛。

去年，卫星照片显示，中国似乎正在西沙群岛的中建岛上修建一条飞机跑道，这条跑道足以容纳螺旋桨飞机和无人机，但不能满足战斗机或轰炸机的使用。

中国多年来在该岛上还拥有一个小港口和建筑物，另有一个直升机停机坪和雷达阵列。此外，中国在西沙群岛最大的永兴岛上还拥有一座大型军民两用机场，起降轰炸机、运输机以及民航客机。

中国拒绝提供其岛屿建设工作的详细信息，仅表示该项目旨在促进全球航行安全。

中国否认包括美国在内的多个国家称其在该水道进行军事化建设的指控。

水炮、撞船 中菲在南海冲突再起 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（美联社、法新社、路透社）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。