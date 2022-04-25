铁栅栏如何在中国成为抗疫干将？

从上周末开始，铁丝网栅栏和铁板屏障出现在上海部分城区。上海市民发出了抗议的声音，而且部分抗议取得了成功。
（德国之声中文网）作为防疫措施的一部分，从上周末开始，铁丝网栅栏和铁板屏障出现在上海部分城区。新措施引起了一些居民的抗议和愤怒。
从头到脚包裹在白色防护装备中的工人们，在很多地方安装了铁丝网围栏和铁板屏障，用来封锁道路或者住宅小区，甚至一些公寓楼的入口。在长达一个月的封锁期间，上海2500万居民中的大多数人被禁止走出家门。目前部分社区得以解封。
金属屏障的设置是为了确保对民众行动的控制。通常这些屏障只留下一个容易守卫的小小入口。
这些金属屏障对上海来说是新措施，但疫情期间已在中国其他城市使用过。例如，在2020年初，北京部分地区的居委会就竖起了铁板和铁栅栏，用来控制进入住宅楼的通道。武汉在2019年12月报告了第一例新冠病例后，也在全市范围内架设了金属屏障。
它们的安装方式各不相同。有时，当局用它们围住整个街区，只留下一到两个入口。有时，他们会在个别住宅区前修建围栏。
金属屏障也被广泛部署在边境地区，包括与俄罗斯接壤的东北部城市绥芬河。在那里，金属屏障封锁了整条街道。
在过去两年的疫情中，上海以"精准防空"措施自豪，并没有大规模地设置金属屏障。到了传染性很强的奥密克戎来到之后，情况发生了变化，当局决定对整个城市实施封锁。根据一个广泛宣传的口号，人们甚至不能迈出家门半步。
许多上海居民对他们公寓楼入口处的铁栅栏感到不满，在网上传播着显示抗议的视频。在经过美联社核实的一段视频中，上海徐汇区一栋大楼的居民推倒了门口的铁栅栏，走出大楼，愤怒地追查被他们认为负责安装铁栅栏的保安人员。
目前上海实行分区分级防控措施，根据疫情风险将社区分为三类：封控区、管控区、防范区。处于封控区的居民面临最严格限制，是金属屏障针对的主要目标。
然而，上海的一些非封控区内也安装了金属屏障。一位居民打电话报警，抗议他的公寓楼附近的道路被封锁，称他所在的社区不属于封控区。他和小区内另外两位居民试图阻止工人安装金属屏障，但是被居委会的一名工作人员阻止了。根据该男子在微信上的描述，警方回答说，他们不被允许离开公寓。
他写道："有一种深深的无力感。谁能告诉我：这个地方还有希望吗？"他不愿意向媒体透露姓名。
某些情况下，居民的抗议活动获得了成功。在上海普陀区的一个公寓楼里，4月16日，居委会用一把U型锁锁住大门，居民们进行了激烈的抗议。
"这很突然，没有任何通知。而且不仅仅是这栋楼，下面每个地方都被封锁了，堵住了所有的逃生通道。"一位只愿意透露姓张的女士说，"如果发生任何事故或火灾，人人都只有死路一条。"
大楼里的居民拨打报警电话110和市民服务热线。根据张女士向美联社出示的居委会发给居民的通知，居委会同意改为在门上贴封条，但警告居民说，破坏封条会带来法律后果。
在北京，过去两年没有发生重大疫情，许多屏障得以拆除。然而，目前有些社区出现了阳性病例，金属屏障又被竖了起来。
（美联社)
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