铁栅栏如何在中国成为抗疫干将？

（德国之声中文网）作为防疫措施的一部分，从上周末开始，铁丝网栅栏和铁板屏障出现在上海部分城区。新措施引起了一些居民的抗议和愤怒。

从头到脚包裹在白色防护装备中的工人们，在很多地方安装了铁丝网围栏和铁板屏障，用来封锁道路或者住宅小区，甚至一些公寓楼的入口。在长达一个月的封锁期间，上海2500万居民中的大多数人被禁止走出家门。目前部分社区得以解封。

金属屏障的设置是为了确保对民众行动的控制。通常这些屏障只留下一个容易守卫的小小入口。

铁栅栏并非新鲜事

这些金属屏障对上海来说是新措施，但疫情期间已在中国其他城市使用过。例如，在2020年初，北京部分地区的居委会就竖起了铁板和铁栅栏，用来控制进入住宅楼的通道。武汉在2019年12月报告了第一例新冠病例后，也在全市范围内架设了金属屏障。

它们的安装方式各不相同。有时，当局用它们围住整个街区，只留下一到两个入口。有时，他们会在个别住宅区前修建围栏。

金属屏障也被广泛部署在边境地区，包括与俄罗斯接壤的东北部城市绥芬河。在那里，金属屏障封锁了整条街道。

封孔下的金属屏障并非上海专属

愤怒的上海市民

在过去两年的疫情中，上海以"精准防空"措施自豪，并没有大规模地设置金属屏障。到了传染性很强的奥密克戎来到之后，情况发生了变化，当局决定对整个城市实施封锁。根据一个广泛宣传的口号，人们甚至不能迈出家门半步。

许多上海居民对他们公寓楼入口处的铁栅栏感到不满，在网上传播着显示抗议的视频。在经过美联社核实的一段视频中，上海徐汇区一栋大楼的居民推倒了门口的铁栅栏，走出大楼，愤怒地追查被他们认为负责安装铁栅栏的保安人员。

目前上海实行分区分级防控措施，根据疫情风险将社区分为三类：封控区、管控区、防范区。处于封控区的居民面临最严格限制，是金属屏障针对的主要目标。

然而，上海的一些非封控区内也安装了金属屏障。一位居民打电话报警，抗议他的公寓楼附近的道路被封锁，称他所在的社区不属于封控区。他和小区内另外两位居民试图阻止工人安装金属屏障，但是被居委会的一名工作人员阻止了。根据该男子在微信上的描述，警方回答说，他们不被允许离开公寓。

他写道："有一种深深的无力感。谁能告诉我：这个地方还有希望吗？"他不愿意向媒体透露姓名。

在抗议声中被拆除

某些情况下，居民的抗议活动获得了成功。在上海普陀区的一个公寓楼里，4月16日，居委会用一把U型锁锁住大门，居民们进行了激烈的抗议。

"这很突然，没有任何通知。而且不仅仅是这栋楼，下面每个地方都被封锁了，堵住了所有的逃生通道。"一位只愿意透露姓张的女士说，"如果发生任何事故或火灾，人人都只有死路一条。"

大楼里的居民拨打报警电话110和市民服务热线。根据张女士向美联社出示的居委会发给居民的通知，居委会同意改为在门上贴封条，但警告居民说，破坏封条会带来法律后果。

在北京，过去两年没有发生重大疫情，许多屏障得以拆除。然而，目前有些社区出现了阳性病例，金属屏障又被竖了起来。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 不准出入 上海的大部分區域都已經被封控了一月有餘，居民小區的門口往往由防疫志願人員持續把守。只有在特定情況下，比如運送食品等基本物資、居民需要出門接受核酸檢測、有人突發急症時，沉重的鐵門才會開啓。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 居家禁足 根據當前的規定，只有在整棟居民樓數十戶乃至上百戶連續14天未出現陽性病例的情況下，居民才被允許下樓在小區内自由活動。只有在整個街道片區連續14天未出現感染病例的情況下，民衆才被允許在劃定為“防範區”的街區内活動。但是這樣的片區目前並不占多數。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 筋疲力竭 衛生部門的職員、各級醫院的醫護、防疫部門的專家、居民小區的志願者都在綿延數周的“全域靜態管理”中疲憊不堪，許多人爲了免去穿脫防護服的麻煩，甚至連續六七個小時不上厠所。圖爲黃浦區的一組衛生部門職員準備噴灑消毒劑。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 擁擠不堪 上海每天都新增上萬乃至超過兩萬起病例，當局修建“方艙醫院”臨時隔離點的速度明顯跟不上疫情發展勢頭，不斷有親歷者抱怨倉促趕工的方艙醫院居住條件惡劣的消息。隔離點醫護人員緊缺也是一大難題，甚至曾傳出“活蹦亂跳的無症狀感染者現場搶救筋疲力竭暈倒的護士”的影片。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 牽連全球 上海疫情的影響力遠遠超出了這座城市本身。由於物流受阻，上海港的貨物轉運出現了嚴重積壓，周轉速度明顯降低。卡車司機難以往返内陸和上海之間，積壓的貨物更是導致了大量國際貨輪無法靠港，只能在東海上徘徊。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 北京搶購 上海“全域靜態管理”后，最為民衆所詬病的一點就是食品等基本民生物資供應緊張。許多人指責政府前期決策不透明，在封城前一天還在承諾“上海不會封城”。在這一背景下，北京剛剛出現幾十人規模的小型奧密克戎疫情，就引發了民衆的搶購囤貨潮。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 首都封城? 由於北京的疫情“已經隱匿傳播了一個星期”，防疫當局已經封控了朝陽等城區，以便對民衆進行核酸篩查。官方喉舌《環球時報》前主編胡錫進評論稱，北京絕不能走到“全域靜態管理”那一步。不過，官員們並沒有承諾首都絕不封城。



（美联社)

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