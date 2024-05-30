"铁杆朋友"柬埔寨：中国在东南亚的战略支点？

中国和柬埔寨本月的联合军演显示，两国关系更紧密。5月28日，柬埔寨首相洪玛奈宣布将把首都金边一条道路命名为“习近平大道”。专家认为，北京会利用柬埔寨继续扩大在南中国海的战略利益。

（德国之声中文网）中国与"铁杆朋友"柬埔寨本周四（5月30日）结束为期15天的联合军演。两国2000余名军事人员参加了陆地和海上的演习。

今年的年度"金龙"演习前，中国为柬埔寨包括云朗海军基地在内的军事设施进行了现代化更新，提供了新的设备。

此次演习于5月16日在金边西北部的一个柬埔寨军事基地启动。柬埔寨军队总指挥翁比塞（Vong Pisen）公开为设备升级向中国致谢。

日本关西外国语大学和平与冲突研究助理教授科根（Mark S. Cogan）向德国之声表示，联合演习进一步强化了中国特别在安全领域影响力增加的印象。

停靠在柬埔寨港口准备参加联合演习的中国海军舰只 图像来源: AP Photo/picture alliance

"金龙"军演也象徵着柬埔寨与中国的紧密关系，这意味着柬埔寨与美国的战略关系相应付出代价。

该年度军演自2016年以来定期举行。而金边于2017年取消了与美国的军演。

美国此前对云朗海军基地可能成为中国海军在这一战略位置的前哨表示关切。该基地位于柬埔寨南端，靠近南中国海。

2023年12月，中国海军舰只首次在此停靠。这里的一个码头改造后可容纳更大型的船只。中国船舰在此停靠了五个月，但柬埔寨国防部称这并非永久性的部署。

柬埔寨政府同时表示，该国宪法禁止外国军事力量驻扎在柬埔寨领土上。

柬埔寨军队总指挥翁比塞（图左）与中国南部战区高秀成少将宣布启动军演 图像来源: Heng Sinith/AP Photo/picture alliance

柬埔寨命名“习近平大道”

近些年来，柬埔寨逐渐成为北京在东南亚最紧密的伙伴。柬埔寨首相洪玛奈上任后数周即于去年九月访问北京。

中国已是柬埔寨的头号贸易伙伴和最大的外国投资来源国。北京在柬埔寨出资建造基础设施，包括公路、机场、酒店和高楼大厦。

据新华社5月28日报道，柬埔寨首相洪玛奈当天宣布柬王国政府将把首都金边一条道路命名为“习近平大道”，以感谢习近平主席对柬埔寨发展做出的历史性贡献。报道中说，中国驻柬埔寨大使王文天在仪式上表示，1965年西哈努克太皇命名了“毛泽东大道”，近一个甲子后的今天，洪玛奈首相命名“习近平大道”，成为两国关系历久弥新、继往开来新的里程碑。

“毛泽东大道”长5公里、宽10米。“习近平大道”位于金边三环路南段，全长约48公里。

柬埔寨也是中国一带一路倡议的参与国。

柬埔寨首相洪玛奈 图像来源: Heng Sinith/AP/picture alliance

中国与美国影响力的角力

与此同时，美国与柬埔寨关系继续受损，华盛顿批评柬埔寨的人权状况以及对政党、异见人士的打压。

美国国防部长奥斯汀将在出席新加坡香格里拉对话后，于6月4日访问柬埔寨，以期修复两国关系。奥斯汀在新加坡也将与中国官员会面。

专家科根表示："美国国防部长奥斯汀很快将在柬埔寨会晤洪玛奈，不过，与拜登在东南亚大部分的外交政策一样，他也将处于被动。"

科根表示，奥斯汀此行需要把握平衡，对人权的强硬已将柬埔寨推向中国，而北京已由此获利。

美国加州大学研究东南亚专制主义的萨默特（Oren Samet）表示，北京的支持不带附加条件，而西方国家则对缅甸的执政提出质疑和批评。

萨默特说："与北京的紧密关系是长时间推移的结果。中国成为柬埔寨人民党最重要的国际支持者。"

"与西方出资国不同，北京不在乎柬埔寨的人权纪录或缺乏民主。这与柬埔寨政府不谋而合，后者有更大的自由打压反对派、不进行困难的改革。"

萨默特表示，对华盛顿和金边来说，经过困难的一些年后，修复受损的关系、加强战略关系将会是一个挑战。

"民主欠缺以及人权忧虑仍会是绊脚石。柬埔寨过去十年在这一方面并无改善，可预见的未来也不大可能。"

父传子的洪氏王朝

批评者称，柬埔寨领导层是"洪氏王朝"。执政的人民党权力几乎不受挑战，反对党近些年来受到压制。

批评者表示，从1985-2023年领导柬埔寨近40年的洪森，执政方式如同独裁者，对政敌以及自由独立媒体进行打压，同时也反对自由公平的选举。

在世界公正项目（World Justice Project）2023年的全球排名上，柬埔寨在142个国家中位列倒数第二。该排名是基于人权、社会公正、经济等多个要素。

柬埔寨和中国称他们是"铁杆"友谊，其外交关系可追溯到1958年。

洪马奈去年9月首次外访前往中国时承诺，将加强与北京的关系，并表示希望在国际和地区事务上与中国加强合作。

学者萨默特表示："对于洪玛奈任内会发生变化，我表示质疑。尽管表面上比其父洪森更亲西方，但他所执政的政权跟过去一样。"

中国在东盟的发声筒？

北京对柬埔寨的影响力也体现在东盟（ASEAN）这样的论坛。北京不是由10个成员国组成的政治经济联盟东盟的成员，但是，北京是其"全面战略伙伴"。

柬埔寨经常对中国的地区目标表示支持，包括中国声称对大部分南中国海有领土主权以及其它政治雄心。

东盟成员国菲律宾、印尼和越南对中国的这一海事主张强烈反对，但柬埔寨对北京的支持使其成为中国的战略支点。

学者萨默特表示："围绕南中国海的竞争和冲突使得东盟内部矛盾加剧。"他说："北京的影响力波及整个地区，但对柬埔寨的影响力尤其显著。"

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