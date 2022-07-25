"铁娘子"特拉斯将成为英国首相

（德国之声中文网）丽兹·特拉斯（Liz Truss） 经常会以一些出人意料的表述引起轰动。2014年的保守党党代会上，特拉斯作为农业部代表谈到了英国食品的质量，她对英国小麦和约克郡茶叶出口中国大加赞赏。然后她突然话锋一转说，我们的奶酪三分之二要依赖进口，"这简直是英国的耻辱"，场内正在品味奶酪三明治的代表们一时被噎的说不出话来。

特拉斯在司法部工作时也经常语出惊人。一次她在下议院被问及监狱里有人使用无人机运送毒品的问题。特拉斯解释道，现在这些监狱里配备了特种警卫犬，出现类似情况，这些狗就会狂吠不止。特拉斯的这些怪异表述在社交媒体上广泛流传。她的反对者甚至质疑她的智力状况是否适合从政。

现在，特拉斯已接替约翰逊(Boris Johnson)成为保守党领袖，并将进而就任英国首相。投票之前，担任外交大臣的特拉斯就被认为是最有希望的候选人，民调结果显示，她远远领先于其竞选对手、前财政部长苏纳克（Rishi Sunak）。过去几周以来，保守党十多万党员以邮寄或网络方式就约翰逊的继任人选进行了表决。





平步青云的政坛生涯

事实证明，过去12年的保守党政府中，特拉斯一直是一位刀枪不入的不倒翁。从司法部、贸易部，直到外交部，特拉斯实现了稳升不降的政坛神话。党内权斗和阴谋倾轧令她的许多同事纷纷落马，但特拉斯却一直毫发无损。即便是前首相特雷莎·梅下台时引发的辞职潮中，特拉斯也成功地在约翰逊重新组阁时实现平稳过渡。另一方面，和特拉斯同属保守党的前农业部同事斯图尔特（Rory Stewart）在其政治博客中披露，特拉斯的管理方式停留在"八十年代的IBM风格。"她总是喜欢用一些没头没脑的数学题刺激同事，"因为当年她父亲也曾在共进早餐时这么做过。"总而言之，斯图尔特说同特拉斯的共事经历是"创伤性的"。

在整个政治生涯中，特拉斯非常注意树立自己的公众形象。自从进入外交部后，特拉斯总是摄影师不离左右，无论是在莫斯科红场上的戴着皮毛帽子，还是视察部队时搭乘坦克，这些照片总是会即刻出现在Instagramm和推特上。当反对者质疑她的外交能力时，比如指责她不能分清波罗的海和黑海的区别时，特拉斯就会发布她访问乌克兰的照片予以回击，并强调，她将同普京对抗到底。在保守党内部，这种坚定的立场要比偶尔的言辞不当和失误更被看重。

风中的小草

事实上，特拉斯在保守党内一路鹊起也并不是理所当然的事情。在伦敦温布利体育馆举行的最后一次竞选活动上，特拉斯对数千名保守党党员坦承，她并没有"深厚的保守党传统和背景"。

她的父亲是一名数学教授，母亲是护士，家里的政治倾向更偏向左派。儿童时代，小特拉斯就被父母带着参加反核示威。不过，特拉斯早已和这段历史做了了断。大学时代刚刚投身政治时，特拉斯也加入过自由党。回想这段往事时，特拉斯认为那是年轻时的冲动之举。

2016年退欧公投前，特拉斯曾是一名坚定的欧洲一统派捍卫者，而现如今，她已经成了不折不扣的退欧派人士，对于这段华丽转身的经历，特拉斯也总是一笑了之。过去几年当中，特拉斯的主张也在不断向右转，已经成为英国政坛上最坚定的保守理念捍卫者之一。而这种立场在英国南部传统的保守党选区也很受欢迎。

措辞含糊的竞选纲领

在温布利体育馆的竞选活动上，特拉斯再度强调了她施政纲领中不会包含的内容，那就是不会提高赋税。但令人失望的是，对于英国应如何应对能源价格上涨和通货膨胀等危机，特拉斯则语焉不详。有人说，今年冬季，英国人将面临"吃饭还是取暖"的选择，对此，特拉斯只是说，她反对期待国家馈赠的想法，而只有降低赋税，推动经济发展才是行之有效走出危机的方法。

特拉斯自认是撒切尔施政路线的继承者。八十年代，撒切尔通过大规模的私有化转型和放松政府限制，实现了英国的经济增长。特拉斯也主张，以降低赋税的方法遏制通胀，但英国央行的经济学家们则担心，特拉斯的主张有可能会激发价格的螺旋式上涨。赫尔大学经济学家西蒙·李（ Simon Lee）也表示："新政府更为理智的做法应当是，为数百万家庭和企业提供资助，帮助他们度过生活成本上涨带来的危机。"他表示，在2008年和此次疫情期间，英国政府也曾投入两万亿英镑，避免了国民经济崩盘。

对于如何帮助家庭度过难关，特拉斯一直拒绝表态，而是说这应当是新一任财政大臣的工作。但除了举债，新任财政大臣想必也没有其他灵丹妙药。新冠疫情期间，英国的国债就已创下了新高，如果再度出台大规模的救助计划，高息政策之下，政府的财政负担也将会越来越重。

铁娘子抑或沉默娘子？

在如何救助民众的问题上，特拉斯一直保持缄默。她只是说，上任之后，才会提交新的财政方案。通过减税，人们腰包里的钱自然会多起来。但对于数百万低收入人士来说，降税后多出来的收入，对于急剧上涨的能源价格来说，简直是杯水车薪。特拉斯则认为，政府应设法让能源市场上出现更多的竞争者，为此目的，她主张发放更多的大西洋原油和天然气开采许可。环保人士的顾虑以及能源市场改革问题，则不在特拉斯的考虑之列。

在外交政策领域，特拉斯的立场则非常明确。她主张立即同欧盟摊牌，并取消退欧协定中有关北爱尔兰的附加条款。欧洲智库"欧洲外交关系理事会"的哈里森（Adam Harrison）表示，特拉斯在脱欧问题上有着"信徒般的狂热"，而且在世界观层面上，她更是以美国前总统里根为偶像，即美英联手共同抗衡中俄，不再需要依赖"怯弱的欧洲人"。特拉斯在讨论国际局势时，也喜欢滔滔不绝地提及冷战和自由。

尽管特拉斯的主张令人不安，但她也并不需要让英国民众的大多数接受她的观点，而只需说服只占人口大约1.5%的保守派党员。下一次大选要等到两年之后，不过，特拉斯政府能否平安度过这两年，对许多人来说，也还是个未知数。毕竟，保守党大多数议员更支持特拉斯的党内竞选对手前财政大臣苏纳克（ Rishi Sunak）。他们是否会一直听从特拉斯指挥，人们拭目以待。特雷莎·梅和约翰逊的首相宝座出现不稳势头时，保守派议员倒戈之快，人们还记忆犹新。

不断增多的贫困人口、不堪重负的医疗体制以及此起彼伏的罢工浪潮：对于首次出任首相一职的特拉斯来说，即将到来的冬季都将是一场严峻的考验。一旦发生危机，她会继续坚持其保守派理念，还是情急之下也像从前一样在思想层面上改换门庭，现在都还无法定论。总而言之，残酷现实同市场经济理念的对撞，无论如何都将是一场引人入胜的大戏。

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