 “铁一般”的联盟：文在寅美国之行收获颇丰 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.05.2021

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时政风云

“铁一般”的联盟：文在寅美国之行收获颇丰

韩国总统文在寅访美之际，美国总统拜登强调，两国对朝鲜核武计划非常关注，要求必须有一个外交解决方案。除敲定新冠疫苗协议外，两国领导人还同意取消有关韩国导弹研发的剩余限制。文在寅的安全顾问指出，这意味着韩国恢复 "导弹主权 "。

USA PK Moon Jae-in und Joe Biden

韩国总统文在寅和美国总统拜登展示团结

（德国之声中文网）美国总统拜登称，在与平壤的谈判中，将努力 "缓解紧张局势"，实现朝鲜半岛无核化。他指出，这非常困难，"我们对此没有不切实际的幻想"。  

拜登还宣布将任命一名朝鲜问题特使，计划由资深外交官宋金担任。

来访的韩国总统文在寅对美国政府决定专设一名特使及寻求经由外交手段实现朝鲜半岛无核化的意愿表示欢迎。他强调，韩美两国的终极目的是实现持久和平。

拜登保证将在与韩国密切协调的情况下确定对朝路线。他称，美韩两国间 "铁一般 "的联盟是地区 "和平、安全与繁荣的关键"。

取消韩国导弹研发限制

两国领导人还同意取消有关导弹研发的剩余限制。文在寅的安全顾问指出，这意味着韩国恢复 "导弹主权 "。尚不清楚，韩方将如何落实该协议。

有关限制基于1979年的一项协议，该协议要求韩国将其导弹射程最初限制在180公里以内，以换取美国技术。此后，随着朝鲜核计划冲突加剧，相关限制被多次放宽。

Nordkorea Kim Jong Un | feuert ballistische Kurzstreckenraketen

美韩两国致力于促成平壤放弃其核武器计划，朝鲜领导人金正恩则不断寻求与西方的对抗

美韩两国致力于促成平壤放弃其核武器计划，朝鲜因此受到国际制裁，并在很大程度上处于外交孤立地位。 

文在寅总统是拜登1月底上任以来，在新冠大流行瘟疫背景下来访的第二位访问白宫的外国领导人。上月，拜登曾在白宫接待日本首相菅义伟。 

向韩军提供疫苗  

文在寅此次美国之行中还敲定了一项关于美国向韩国提供大批新冠疫苗的协议。根据该协议，美方将向首尔提供疫苗，为韩国军人接种。拜登透露，疫苗数量将足够用于55万名官兵。他说，此举也符合美军利益。美国在韩国有大量驻军。

美国政府预计，至5月底将有足够疫苗供美国国内所有3.3亿国民施打。到目前为止，大约60%的美国成年人已接种一剂疫苗，近50%的人完全接种。

相比之下，根据《从数据看我们的世界》（Our World in Data ）数据库，迄今，韩国约5200万国民中，至少接种过一次疫苗的仅占7%。

（德新社，路透社）

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