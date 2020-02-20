钻石公主号2人死亡  日本防疫能力遭批

(德国之声中文网) 根据日本NHK新闻援引政府人士指出，两名钻石公主号上的新冠肺炎患者，一名87岁的日本男子和一名84岁的日本女子被送往医院后不治而亡。至此，日本国内共有3人因感染新冠病毒死亡。

钻石公主号疫情扩散是谁的责任?

周三，虽然钻石公主号的隔离期已经结束，第一批没有确诊、没有症状的500名乘客已经获准下船，但是与此同时，日本政府又进一步宣布在船上新发现了79名确诊病例，整船的确诊病例因此上升到620人。疫情在钻石公主号上面酝酿与扩散的速度让日本的防疫能力饱受批评，也因此威胁到即将举办的东京奥运。

日本神户大学传染病内科教授岩田健太郎周二（19日）在Youtube上发布视频，说明他登上钻石公主号的第一个感想，就是"真是太恐怖了"。他说明道，作为曾经应对过非洲埃博拉病毒和中国SARS等许多传染病的专家，他过去20年间都有信心让自己不染上病毒，也知道如何让人不染病的方法。但是在钻石公主号上，船上防疫工作的漏洞之大却让他真正的感到害怕: "钻石公主号的情况堪称悲惨，我从心底感到害怕。我觉得自己束手无策了，要感染上新冠肺炎了。"

他举例，在传染病的防控工作当中十分基本却重要的一项，即是划分哪些是有可能有病毒的区域(红区)与不会有病毒的安全区域(绿区)，而进入红区就要穿防护衣，进入绿区则不用。但是在钻石公主号上，红绿区几乎都混在一起，乘务人员也是一下子戴口罩一下子脱掉、防护衣也是偶尔穿上偶尔没有穿。有发热症状的病人也可以自行行走到医务室。

岩田健太郎担忧自己染病，现正在家中进行自主隔离。该影片在网路上公开后，半天即突破50万人观赏次数。

话题引爆之后，日本政府官员出面反驳说，要把船上空间做成像医院那样建筑物有明显区隔的构造是有其限度的。他们在负责让确诊患者下船时，为了不让其他人出现在走廊，也是费了一番功夫。

根据NHK报导，日本内阁官房长官菅义伟说，2月5日以来都严格要求船组员佩戴口罩、勤洗手、用酒精消毒等防止感染的措施。如果有船组员确诊，同房组员也必须在房内待命。日本已经尽力采取了避免扩大感染的因应对策。

《日本经济新闻》以"日本没有义务应对'钻石公主号'游轮"报导。内容提到钻石公主号属于英国籍，而新型冠状病毒被认为是在航行期间出现扩散。对于处在公海上的该船舶，在国际法上，日本没有采取措施防止感染扩大的权限和义务。应承担义务的是船籍所属的英国。

中国新增病例下降

2月19日，湖北省单日新增确诊病例为349例，比前一天1693例显著减少。湖北省单日新增死亡病例108例，比前一天132例稍微减少。

国家卫健委宣布，2月19日单日新增394例确诊、114例死亡。至此全国确诊病例为74,500人，全国死亡病例为2,118例。

虽然这可能是疫情缓和的好兆头，但是中国以外的专家都认为还不能对疫情掉以轻心。

韩国周四单日新增31例，全国确诊病例达82例。

其中一名来自韩国大邱的61岁妇人感染至少11人。部分确诊病患没有旅游史，也没有与已知的感染者接触。韩国卫生福利部部长朴凌厚在国会报告中则表示，政府单位已经开始准备社区传染的可能性。

伊朗周三 (19 日) 通报了两名武汉肺炎确诊病例，不到几个小时之后，两名病患皆宣布不治，这是中东首次出现死亡病例。

俄罗斯限制部份中国公民入境

俄罗斯外交部周三对前一天公布的旅游措施作出修正: 俄罗斯对中国公民实施的入境禁令仅是局部禁令，仅限制那些持旅游，私人，学生和工作签证旅行的人。持有政府、商务、人道主义和过境签证的访客仍将被允许进入该国。该入境管制将在周四午夜起生效。

罗法/邹宗翰/文木(综合报导)