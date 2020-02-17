钻石公主号疫情扩散 美派专机接出侨民

(德国之声中文网) 中国国家卫健委宣布，截至2月16日24时，中国国内的确诊病例总共有 70,548 例，总共有1770个死亡病例。

其中，中国境内的单日确诊病例新增了2048例，相对前一天单日新增2009案例稍微增加。单日死亡105例，比前一天142例稍缓。

湖北省卫健委2月16日晚间宣布，湖北省当日新增了1933个确诊案例。截至周日午夜，整个省的确诊病例达到58,182宗，并有1,696名死亡病例。

目前仍然有多国侨民困在武汉没有办法离开。周日，巴基斯坦喀拉蚩有上百人上街抗议，呼吁政府「带回我们的孩子」，希望政府采取行动将还困在武汉的学生或侨民。一名博士生告诉路透社，他因为封城难以取得学校的经费，几乎已经没有钱买食物与水。

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钻石公主号确诊病例持续增加

停泊在横滨港的钻石公主号截至周日有355人感染，是中国境外群聚感染最严重的地方。根据《华盛顿邮报》报导，感染者当中有40多人是美国人。他们将留在日本接受治疗。

钻石公主号上总共有400多名美国人。随着隔离时间拉长，在船上的旅客感染的机率也随之增加。美国政府决定派班机将船上没有确诊、也没有症状的美国人接回美国。两架班机已经在2月16日晚上11点抵达东京羽田机场，并在17日凌晨飞离日本。一架飞机将降落在加州的特拉维斯空军基地，另一个将降落在德克撒斯州的凯利/拉克兰空军基地。

船上乘客在阳台上透气

在美国决定派专机之后，加拿大、韩国、香港与义大利也相继宣布派出飞机接回滞留在钻石公主号上的侨民。他们都表示只有无症状者有资格搭机，他们回国后也很可能需要再隔离14天。

周日，大约一百名德国人结束了14天的隔离，从法兰克福机场附近的一个空军基地离开。他们当中没有人是确诊病例。

美国撤侨班机引发争议

虽然将钻石公主号上面的美国人接回国是美国政府的一桩美意，但是操作过程中却仍然引发争议。钻石公主号上的乘客预计在2月19日结束隔离。

根据CNN报导，在周六以前，原本美国政府各部门之间与美国乘客达成的共识是，乘客应该在船上待到隔离期结束为止，之后他们便可以自由搭乘飞机回国。当时大部分乘客都接受了这项安排。

然而周六下午，美国驻东京大使馆却发出一项通知，决定将400多名乘客接回美国的计画: 搭乘专机回美国的旅客在落地之后还要再接受14天的隔离，拒绝搭乘专机回国的旅客也要在日本境内滞留14天，确定无症状才可回美国。

这样的安排也引发旅客更深一层的疑虑。

日本政府计划在2月18日对船上全体乘客进行检测，三天内便能得出检测结果，之后就会开始让旅客下船。一名船上的美国人马修(Matthew Smith)在推特上写道: 「美国政府要我们在没有检测过的情况下就上飞机，与其他未经检测的人们共同搭乘一班飞机，然后再让这些人花两周隔离，这道理何在?」

此外，延长隔离的政策也带给旅客沉重的财政负担。CNN访问了美国人曼西卡可(Karey Mansicalco)说，离家两周将让她大约损失五万美金: 「这就像是为我没有做过的事情服刑。」

又一艘遊轮出现确诊病例

漂泊多日、2月13日刚刚在柬埔寨获准靠岸的"威士特丹号"遊轮，有一名登岸的83岁美国女性游客在从柬埔寨前往马来西亚的旅途中被发现染病，目前已经进入吉隆坡的医院接受隔离治疗。

该游轮在2月1日从香港出发，在2月4日曾经停靠过台湾高雄港，2月13日才在柬埔寨靠岸，随后部分旅客搭机前往马来西亚。台湾政府呼吁曾经载过该遊轮旅客的计程车司机主动出面配合检疫。

罗法/邹宗翰(综合报导)