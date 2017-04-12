钢琴家克莱德曼65岁：从浪漫王子到“中国王”

（德国之声中文网）巨大的北京人民文化宫座无虚席，他走过红地毯，受到最高层领导人的迎接。在一次接受采访时表示，克莱德曼（Richard Clayderman）称，在中国，他受到的是国王般的礼遇。本周五（12月28日），这位以一曲烛光情歌《给艾德琳的诗》（Ballade pour Adeline）名扬全球的法国钢琴家年满65岁，将在设计奇特的中国重庆大剧院献艺庆生。

他对法国报纸《巴黎人》（«Le Parisien»）说，在中国，他的音乐成为钢琴课内容。中国人在他的音乐中寻找什么？他的中国经纪人杜建说，他的演奏让人从一开始就感觉易懂、优美、感情充沛；此外，他金发、蓝眼睛的"绅士形象"颇让人喜欢。

随着1976年发表《给艾德琳的诗》这一爱情曲子，克莱德曼一夜成名。自那以来，他演奏了一系列感情充沛的歌曲，例如"阿根廷不要为我哭泣"（«Don't cry for me Argentina»）、《你的爱有多深》（«How deep is your love»）、《昨日》（«Yesterday»）等。据他的网站称，他在全球销售了约9000万张唱盘。

克莱德曼的浪漫艺术不受时代限制，深深叩动受众心弦。自上世纪八十年代前美国第一夫人南希·里根称他为"浪漫王子"后，此一名声便跟定了他。对此，他并不在意。他也不在乎业界舆论对他的批评。专业人士有时会将他的演奏艺术贬称为浅薄的流行娱乐。对此，他只表示，这一风格符合他的个性。他说，"我为人们献上美妙的音乐。我为什么要为此羞耻？"

一俗谚谓：先知在本国无地位。如今，此话用在克莱德曼身上颇为贴切。上世纪七十年代，他曾使巴黎里音乐厅场场爆满。然而，30多年来，他在本国却未再举行过一场大型音乐会。他说，在法国，有些人以为，他不再弹琴了。他仍有粉丝，但为了看他，他们得去比利时。

至于他为何在法国不再受宠，对此，他也有一种解释。克莱德曼认为，法国媒体过于清高，不喜欢流行的东西。不过，他本人或许也有责任。法国周刊《新观察家》（L'Obs）援引他自己的话报道说，八十年代末，他忽略了法国，而是忙于接受来自日本、东南亚国家和拉丁美洲的邀请。

克莱德曼原名菲利浦·罗伯特·路易斯·帕热斯（Philippe Robert Louis Pagès），在巴黎出生。他的音乐一如其个人生活，不事张扬。他与第二任妻子克里斯蒂娜（Christine）的分手悄然完成；与多年的女友、小提琴家波特雷尔（Typhaine Pautrel）的婚礼8年前悄悄进行；2012年10月，他失去了与首任妻子所生的女儿莫德（Maud），这一悲剧几乎也不为外界所知：39岁的莫德死于心肌梗塞时，他正在德国南部巡演。

凝炼／王凡（德新社）