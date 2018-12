钢琴家克莱德曼65岁：从浪漫王子到“中国王”

(德国之声中文网)巨大的北京人民文化宫座无虚席,他走过红地毯,受到最高层领导人的迎接。在一次接受采访时表示,克莱德曼(Richard Clayderman)称,在中国,他受到的是国王般的礼遇。本周五(12月28日),这位以一曲烛光情歌《给艾德琳的诗》(Ballade pour Adeline)名扬全球的法国钢琴家年满65岁,将在设计奇特的中国重庆大剧院献艺庆生。

他对法国报纸《巴黎人》(«Le Parisien»)说,在中国,他的音乐成为钢琴课内容。中国人在他的音乐中寻找什么?他的中国经纪人杜建说,他的演奏让人从一开始就感觉易懂、优美、感情充沛;此外,他金发、蓝眼睛的"绅士形象"颇让人喜欢。

随着1976年发表《给艾德琳的诗》这一爱情曲子,克莱德曼一夜成名。自那以来,他演奏了一系列感情充沛的歌曲,例如"阿根廷不要为我哭泣"(«Don't cry for me Argentina»)、《你的爱有多深》(«How deep is your love»)、《昨日》(«Yesterday»)等。据他的网站称,他在全球销售了约9000万张唱盘。

克莱德曼的浪漫艺术不受时代限制,深深叩动受众心弦。自上世纪八十年代前美国第一夫人南希·里根称他为"浪漫王子"后,此一名声便跟定了他。对此,他并不在意。他也不在乎业界舆论对他的批评。专业人士有时会将他的演奏艺术贬称为浅薄的流行娱乐。对此,他只表示,这一风格符合他的个性。他说,"我为人们献上美妙的音乐。我为什么要为此羞耻?"

一俗谚谓:先知在本国无地位。如今,此话用在克莱德曼身上颇为贴切。上世纪七十年代,他曾使巴黎里音乐厅场场爆满。然而,30多年来,他在本国却未再举行过一场大型音乐会。他说,在法国,有些人以为,他不再弹琴了。他仍有粉丝,但为了看他,他们得去比利时。

至于他为何在法国不再受宠,对此,他也有一种解释。克莱德曼认为,法国媒体过于清高,不喜欢流行的东西。不过,他本人或许也有责任。法国周刊《新观察家》(L'Obs)援引他自己的话报道说,八十年代末,他忽略了法国,而是忙于接受来自日本、东南亚国家和拉丁美洲的邀请。

克莱德曼原名菲利浦·罗伯特·路易斯·帕热斯(Philippe Robert Louis Pagès),在巴黎出生。他的音乐一如其个人生活,不事张扬。他与第二任妻子克里斯蒂娜(Christine)的分手悄然完成;与多年的女友、小提琴家波特雷尔(Typhaine Pautrel)的婚礼8年前悄悄进行;2012年10月,他失去了与首任妻子所生的女儿莫德(Maud),这一悲剧几乎也不为外界所知:39岁的莫德死于心肌梗塞时,他正在德国南部巡演。

凝炼/王凡(德新社)