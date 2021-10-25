钟翰林认罪触犯国安法 称“问心无愧”

（德国之声中文网）据香港电台报道，前学生动源召集人钟翰林被控违反《港区国安法》的案件11月3日在香港区域法院审理。钟翰林承认两项罪名。"案件押后到11月23日求情及判刑，以待索取被告背景报告，期间钟翰林继续还押。"
据"香港01"报道，钟翰林的案件原本11月2日开庭，但控方表示双方达成了认罪协商，双方仍要时间处理案件，因此押后至3日继续。11月3日，钟翰林承认了一项分裂国家罪及一项洗黑钱两罪。法新社报道指出，作为交换，法院同意搁置另外两项控罪。
据法新社报道，钟翰林在法庭上认罪时说，"我问心无愧"。而法官随即警告他不要发表政治宣言。
钟翰林是前香港独派学生组织"学生动源"的召集人，该独派组织成立于2016年，已在香港国安法通过后宣布解散香港本部、成立海外分部。
控方称，钟任召集人的学生动源组织，自2016年成立以来有设街站及在社交平台设专页宣扬勇武抗争及港独等讯息，亦有在网上出售游戏卡及印有港独字眼卫衣以宣传其理念，更常在社交媒体专页帖文附上PayPal帐户连结，收取资助。在组织成立4年间，共收逾13.5万港元。
据法新社报道，检方称，学生动源组织除了宣扬港独外，还发出呼吁，要求美国通过法律对香港和中国进行制裁；此外，该组织还反对在香港学校里教授普通话。报道指出，中国当局此前曾表示，港区安全法不追溯既往，但检方在庭上引用了许多据称是在该法生效前发生的罪行。
截至目前，钟翰林已被关押一年有余。他去年10月中旬在美国驻香港领事馆附近的一家咖啡馆被捕。一个名为"香港之友"（Friends of Hong Kong）的团体在钟被捕后发表声明称，那天曾试图帮助钟翰林进入美国领事馆申请庇护。
2020年12月，钟翰林因为侮辱国旗以及非法集结被香港东区裁判法院判处4个月监禁。
2019年，香港发生了大规模的"反送中"抗议活动，其间暴力频繁。中国在2020年6月30日通过《港区国安法》，加强对香港的管控和限制。迄今为止，共有4人因港区国安法被定罪。超过150人被逮捕，目前约半数被起诉。
（法新社等）
©2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
-
从“二十三条”到“港版国安法”
《基本法》埋雷
香港《基本法》在上世纪80年代起草时，北京方面就出于香港可能成为“颠覆基地”的担忧，写入了“香港特别行政区应自行立法禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央人民政府及窃取国家机密的行为”之词句，并禁止香港政治性组织与外国的政治性组织建立联系。1997年英国将香港主权交还中国之后，北京方面多次表态希望香港尽快就此“自行立法”。
-
从“二十三条”到“港版国安法”
“二十三条”立法遭阻击
2002年，“二十三条”立法进程启动，在香港社会引起了极大争议。反对者认为，这部威权主义色彩浓厚的法案会侵蚀自由权利，且受约束者过于广泛。支持者则认为，西方民主国家也有国家安全法案。2003年7月1日，数十万市民上街抗疫“二十三条”立法，建制派的自由党随后也宣布反对该法案。重重压力之下，特区政府宣布无限期搁置立法。
-
从“二十三条”到“港版国安法”
“反送中运动”
2019年，围绕《逃犯条例》修订案，香港爆发了“反送中运动”。民众先是担心修订案会导致中国内地司法机构今后可以引渡香港人前往内地受审。法案撤回后，这场抗议运动演变成了香港市民对北京势力日益增强渗透的不满。而在北京当局看来，香港近年来的多次抗议示威浪潮已经构成了对国家安全的威胁。
-
从“二十三条”到“港版国安法”
北京亲自立法
2019年10月底，中共十九届四中全会的会议公报中，简略地提到“建立健全特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制”，外界当时猜测，北京会再度推动香港自行进行“二十三条立法”。12月，港版《国安法》在几乎无人关注的情况下悄然列入了全国人大常委会2020年度立法工作计划。根据香港《基本法》第十八条，全国人大常委有权将全国性法律置入《基本法》附件三而在香港实施，且该进程只需向香港特区政府及基本法委员会“征询意见”，无需香港立法会审批。
-
从“二十三条”到“港版国安法”
《国安法》浮出水面
5月21日，受新冠疫情影响而延期召开的全国人大会议将《关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》草案审议列入了会议议程，港版《国安法》真正引起了全球的高度关注。5月28日人大闭幕当天，该立法决定获得高票通过，港版《国安法》正式启动立法。
-
从“二十三条”到“港版国安法”
美国取消香港特殊地位
华盛顿方面指责北京此举严重破坏香港自治，正在将香港“一国两制”变为“一国一制”。5月29日，特朗普举行新闻发布会，表示启动取消给予香港特殊贸易地位的程序。商界担心香港的国际金融中心地位将受威胁，香港股市也陷入了动荡。美国还计划出台措施，制裁直接或间接涉及损害香港自治和自由的香港及北京官员。不少西方国家也纷纷对港版《国安法》表示忧虑、遗憾、不安或谴责。
-
从“二十三条”到“港版国安法”
法案全票通过
在巨大的国际压力下，6月30日，全国人大常委会依然以162票全票通过《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》。截至此时，官方仍然没有公开法案全文，只是在此前披露了内容概要。根据法案，分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结境外势力危害国家安全今后在香港将是刑事罪名。而新设立的驻港国家安全公署等中央机关将对危害国家安全犯罪案件具有一定的管辖权，事实上限缩了香港的自治权。
作者: 文山