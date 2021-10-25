钟翰林认罪触犯国安法 称“问心无愧”

（德国之声中文网）据香港电台报道，前学生动源召集人钟翰林被控违反《港区国安法》的案件11月3日在香港区域法院审理。钟翰林承认两项罪名。"案件押后到11月23日求情及判刑，以待索取被告背景报告，期间钟翰林继续还押。"

据"香港01"报道，钟翰林的案件原本11月2日开庭，但控方表示双方达成了认罪协商，双方仍要时间处理案件，因此押后至3日继续。11月3日，钟翰林承认了一项分裂国家罪及一项洗黑钱两罪。法新社报道指出，作为交换，法院同意搁置另外两项控罪。

据法新社报道，钟翰林在法庭上认罪时说，"我问心无愧"。而法官随即警告他不要发表政治宣言。

钟翰林是前香港独派学生组织"学生动源"的召集人，该独派组织成立于2016年，已在香港国安法通过后宣布解散香港本部、成立海外分部。

控方称，钟任召集人的学生动源组织，自2016年成立以来有设街站及在社交平台设专页宣扬勇武抗争及港独等讯息，亦有在网上出售游戏卡及印有港独字眼卫衣以宣传其理念，更常在社交媒体专页帖文附上PayPal帐户连结，收取资助。在组织成立4年间，共收逾13.5万港元。

据法新社报道，检方称，学生动源组织除了宣扬港独外，还发出呼吁，要求美国通过法律对香港和中国进行制裁；此外，该组织还反对在香港学校里教授普通话。报道指出，中国当局此前曾表示，港区安全法不追溯既往，但检方在庭上引用了许多据称是在该法生效前发生的罪行。

截至目前，钟翰林已被关押一年有余。他去年10月中旬在美国驻香港领事馆附近的一家咖啡馆被捕。一个名为"香港之友"（Friends of Hong Kong）的团体在钟被捕后发表声明称，那天曾试图帮助钟翰林进入美国领事馆申请庇护。

2020年12月，钟翰林因为侮辱国旗以及非法集结被香港东区裁判法院判处4个月监禁。

2019年，香港发生了大规模的"反送中"抗议活动，其间暴力频繁。中国在2020年6月30日通过《港区国安法》，加强对香港的管控和限制。迄今为止，共有4人因港区国安法被定罪。超过150人被逮捕，目前约半数被起诉。

（法新社等）

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