 钟爱二手货的德国人 | 非常德国之五花八门 | DW | 07.11.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

非常德国之五花八门

钟爱二手货的德国人

跳蚤市场人满为患；Ebay买卖博大精深……在讲究“实用主义”、颇有环保意识的德国，二手商品以及二手市场的盛行不足为奇。可以说，这其中既有实惠，又有情怀。

Deutschland Flohmarkt (DW)

在德国跳蚤市场上可以淘到绝版的黑胶唱片

（德国之声中文网）一位德国朋友对我说，他已经好几年没有买过新衣服了，近年来的衣物都是在跳蚤市场和二手商店淘来的。"这个只要3欧元"，他指着自己身上样式时髦、看上去做工很不错的裤子说。必须说明的是，我这位朋友家境良好，本人是收入稳定的中学教师，并非挣扎在贫困线上。

他说，购物首选二手商品是出于减少浪费和环保的理念，"我们不能都过着'Nach mir die Sinnflut'的生活"（"我死之后，哪管洪水滔天"）。

这代表了德国一个相当大的群体的想法。众所周知，德国人推崇实用主义，这一点同样反映在环保领域。近期的"德国趋势"民意调查显示，多数德国人主张在气候保护领域采取务实的做法。换句话说，与其学生旷课走上街头抗议，不如从自己的生活点滴做起--比如说，少买新衣服。

这也越来越多到政策层面的支持。 柏林议会近日表示，希望让二手服装、物品成为主流，成为一种时尚的购物体验。为此，柏林计划开设数家二手百货商店。这将进一步丰富德国的二手市场。

Secondhand-Popup-Shop des Berliner Senats (Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz)

图为柏林的一家二手商店

方便的二手购物平台

在德国，eBay和eBay Kleinanzeigen是最为常用的二手购物平台。Ebay上应有尽有，可以参加拍卖或选择"现在购买"；eBay Kleinanzeigen则是直买网，不少时候是一手交钱一手交货的同城交易，比如，购买家具或者不好邮寄的大件电器。使用起来非常方便。

此外，还有各式各样的网络二手店和针对不同领域的二手平台。以二手车为例，在"爱车王国"德国，二手车市场已经发展地相当成熟，想要购买二手车，可以选择去二手车行，不过人们更倾向于选择通过大型二手车交易网站买卖。一般是网上看好之后，买卖双方见面直接交易。

延伸阅读：德国买车指南

值得一提的是，"留德华"（在德国的华人留学生）大多对于德国的二手市场驾轻就熟。一些留学生会选择在网上购买较为实惠的二手车；很多学生在毕业离开德国时，也会将自己留德期间的物品在eBay等网站上卖掉。

Deutschland Flohmarkt in Bonn (DW/R. Ranjan)

图为波恩跳蚤市场卖餐具的摊位

旧物情怀

对于网络交易、数字时代稍显陌生的老一辈人，在德国还有各式各样的跳蚤市场和实体二手商店可以选择。以德国之声所在的波恩市为例，这里一年中的8个月里（3月至10月），每月第三个周六有一次大规模的跳蚤市场，其中不乏价格实惠但蕴积岁月温存的"宝物"。

延申阅读：跳蚤市场上的宝物

德国大城市的古着店（Vintage Boutiques) 也受到文艺青年追捧。这些店里可以买到市面见不到的服装、音像制品、器材，这些物品不一定便宜，但是散发着恋旧与复古的情怀。

除了花钱购买，在德国淘旧物还可以通过"捡"的方式。各地每隔一段时间都会回收Sperrmüll（大型废弃物），这时候，人们会将不想要的大件旧家具、旧电视、旧冰箱这类的物品置在街边、等待回收。有需要者可以在这些物品被收取前搬走。在德国，拾荒并不可耻。

  • Deutschland entdecken Flohmarkt Berlin Raw

    柏林的跳蚤市场

    在跳蚤市场上“淘宝”

    “我还有个行李箱在柏林。”不少德国人对玛莲娜·迪特里茜（Marlene Dietrich）的这首歌并不陌生。这位德裔美国明星的行李箱应该和这张图上的箱子不一样。图上的箱子是在一家跳蚤市场“淘”到的。柏林有超过50家这样的旧货市场，各位淘宝达人不妨周末在这里的二手市场上碰碰运气。

  • Deutschland entdecken Flohmarkt Berlin Raw

    柏林的跳蚤市场

    昔日禁区 今日“潮”园

    柏林的跳蚤市场都很潮，不同于一般人们想象中布满灰尘的旧货市场。此外，很多柏林的二手市场都在流行区。特别是图中位于柏林Prenzlauer Berg城墙公园的二手市场。昔日柏林墙经过的地方，现在每逢周日都会摆满各种复古家具、手工艺品和各种旧货。

  • Bildergalerie Flohmärkte in Berlin

    柏林的跳蚤市场

    应有尽有

    这里汇集了大量的柏林创意设计。图中展示的是荷兰人Bert van Wijk的作品。在跳蚤市场除了可以买到艺术家、艺术出版社和设计师品牌的物品，当然也少不了专业的二手商人和私人卖家的宝贝，琳琅满目，应有尽有。

  • Deutschland entdecken Flohmarkt Berlin Raw

    柏林的跳蚤市场

    露天创意市场

    位于城墙公园的二手市场也是创意点子的汇聚地。柏林本地品牌回收时髦（Recycling Deluxe）设计了用咖啡袋做的包和旧雨靴做的皮带。现在很流行“升级回收”（Upcycling），就是将回收物品改造成较高价格品质的东西，旧货不一定就是废物。

  • Deutschland entdecken Flohmarkt Berlin Raw

    柏林的跳蚤市场

    充满节日氛围的公园

    人们可以在这里逛一整天，因为可看物品繁多。直至1989年这里还是东、西柏林的分界线。两德统一之后这片区域被改造成公园绿地。自2004年以来，逐渐出现了跳蚤市场，不时地也会听到有乐队现场演奏音乐，比如Dizzy Birds 的Dixie-Swing。

  • Deutschland entdecken Flohmarkt Berlin Raw

    柏林的跳蚤市场

    旧墙脚下讨价还价

    如果您觉得城墙公园的二手市场商业氛围太浓、过于老牌的话，可以去逛逛柏林弗里德里希斯海因区（Friedrichshain）的Revaler街99号。前东德国有铁路运营处（RAW）的原址，现在每周日都会有跳蚤市场。但是不知道这个市场还能开多久，因为投资商们正盘算着在这里盖奢华住房。

  • Deutschland entdecken Flohmarkt Berlin Raw

    柏林的跳蚤市场

    秀秀你的衣裳

    只要RAW原址的跳蚤市场还在，人们就可以在这里花小钱买到别人衣柜里装不下的衣服。这里鲜有专业卖主。自然免不了讨价还价，部分高级衣物甚至可以以一欧元成交。

  • Deutschland entdecken Flohmarkt Berlin Raw

    柏林的跳蚤市场

    熙熙攘攘的Boxhagener广场

    仅有几条街之隔，弗里德里希斯海因区Südkiez的Boxhagener广场上也有一个周日跳蚤市场。卖主主要都是专业商人。他们出售旧书、古董家具、唱片、手工首饰、包和衣服。

  • Deutschland entdecken Flohmarkt Berlin Raw

    柏林的跳蚤市场

    各类看家

    逛累了，可以在广场中心的草地上歇歇脚。您会发现，这里的氛围轻松祥和，熙熙攘攘的人群中可以看到游客、学生和携带小孩的父母。也有不少街头艺术家前来助兴。

  • Deutschland entdecken Flohmarkt Berlin Raw

    柏林的跳蚤市场

    最具传统的旧货买卖市场

    柏林最具传统的二手市场要属位于夏洛滕堡6月17日大街上的旧货市场了。这个市场的摊位紧凑，成立于1973年，紧挨城铁（S-Bahn）动物园（Tiergarten）站。这里主要聚集了古董商。他们一般都在柏林拥有各自的实体店。

    作者: Christina Deicke/安静


DW.COM

德国趋势：两极化国度

尤其涉及大联合政府的一揽子环保法律草案，德国国内意见大相径庭；在移民问题上，情况亦然。这一点也显示在最近一期的德广联“德国趋势”问卷调查结果中。 (15.10.2019)  

如何成为“车迷天堂”里的“有车族”？

说起德国什么最棒，那汽车的排名还是应该在足球和啤酒香肠之前。在这个“车迷天堂”，拥有一辆自己的汽车能让生活质量大幅度提高。如何在德国能成为“有车一族”，又要注意躲避怎样的陷阱呢？ (07.11.2015)  

跳蚤市场上的宝物

一枚30年前在跳蚤市场上花10英镑买下的戒指如今将卖出大价钱。拍卖行苏富比称，这枚戒指可能将拍出35万英镑的价钱。其实，这样的好运气其实并非绝无仅有。跳蚤市场确实是个大宝库。 (28.05.2017)  

柏林的跳蚤市场

柏林有超过50多家跳蚤市场。各位淘宝达人不妨周末在这里的二手市场上碰碰运气。 (13.06.2013)  

广告

钟爱二手货的德国人

跳蚤市场人满为患；Ebay买卖博大精深……在讲究“实用主义”、颇有环保意识的德国，二手商品以及二手市场的盛行不足为奇。可以说，这其中既有实惠，又有情怀。  

为何印度不加入RCEP

印度本周宣布不加入区域全面经济伙伴关系协定（RCEP)。吉隆坡大学亚欧学院高级讲师Rahul Mishra认为，新德里的决定是为了保护印度脆弱的经济行业并且敦促中国给予互惠的市场准入。  

战败、分裂：两德如何重新成为统一主权国家？

柏林墙倒塌后，四个战胜国与两德走向谈判桌，磋商德国在欧洲整体安全战略中的角色。经过极为艰难的谈判，达成妥协，德国再次成为主权国家并留在北约。如今，2加4谈判成为经典的国际外交案例。  