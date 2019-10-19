（德国之声中文网）一位德国朋友对我说，他已经好几年没有买过新衣服了，近年来的衣物都是在跳蚤市场和二手商店淘来的。"这个只要3欧元"，他指着自己身上样式时髦、看上去做工很不错的裤子说。必须说明的是，我这位朋友家境良好，本人是收入稳定的中学教师，并非挣扎在贫困线上。

他说，购物首选二手商品是出于减少浪费和环保的理念，"我们不能都过着'Nach mir die Sinnflut'的生活"（"我死之后，哪管洪水滔天"）。

这代表了德国一个相当大的群体的想法。众所周知，德国人推崇实用主义，这一点同样反映在环保领域。近期的"德国趋势"民意调查显示，多数德国人主张在气候保护领域采取务实的做法。换句话说，与其学生旷课走上街头抗议，不如从自己的生活点滴做起--比如说，少买新衣服。

这也越来越多到政策层面的支持。 柏林议会近日表示，希望让二手服装、物品成为主流，成为一种时尚的购物体验。为此，柏林计划开设数家二手百货商店。这将进一步丰富德国的二手市场。

图为柏林的一家二手商店

方便的二手购物平台

在德国，eBay和eBay Kleinanzeigen是最为常用的二手购物平台。Ebay上应有尽有，可以参加拍卖或选择"现在购买"；eBay Kleinanzeigen则是直买网，不少时候是一手交钱一手交货的同城交易，比如，购买家具或者不好邮寄的大件电器。使用起来非常方便。

此外，还有各式各样的网络二手店和针对不同领域的二手平台。以二手车为例，在"爱车王国"德国，二手车市场已经发展地相当成熟，想要购买二手车，可以选择去二手车行，不过人们更倾向于选择通过大型二手车交易网站买卖。一般是网上看好之后，买卖双方见面直接交易。

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值得一提的是，"留德华"（在德国的华人留学生）大多对于德国的二手市场驾轻就熟。一些留学生会选择在网上购买较为实惠的二手车；很多学生在毕业离开德国时，也会将自己留德期间的物品在eBay等网站上卖掉。

图为波恩跳蚤市场卖餐具的摊位

旧物情怀

对于网络交易、数字时代稍显陌生的老一辈人，在德国还有各式各样的跳蚤市场和实体二手商店可以选择。以德国之声所在的波恩市为例，这里一年中的8个月里（3月至10月），每月第三个周六有一次大规模的跳蚤市场，其中不乏价格实惠但蕴积岁月温存的"宝物"。

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德国大城市的古着店（Vintage Boutiques) 也受到文艺青年追捧。这些店里可以买到市面见不到的服装、音像制品、器材，这些物品不一定便宜，但是散发着恋旧与复古的情怀。

除了花钱购买，在德国淘旧物还可以通过"捡"的方式。各地每隔一段时间都会回收Sperrmüll（大型废弃物），这时候，人们会将不想要的大件旧家具、旧电视、旧冰箱这类的物品置在街边、等待回收。有需要者可以在这些物品被收取前搬走。在德国，拾荒并不可耻。