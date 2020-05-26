钟南山:香港应放宽对大陆边境管制救经济

(德国之声中文网) 香港周一(5月25日)连续第三天没有新的新冠肺炎确诊案例。目前累积有1065人感染，4例病亡。在确诊感染者中，约6是境外输入或是其密切接触者。有20例在潜伏期内曾经到过中国大陆。

根据《南华早报》，中国资深传染病专家钟南山拿香港17年前面对SARS的情况相比，认为这次香港「做得很漂亮」。他说:「他们很早就注意distancing(保持距离)跟wearing mask(戴口罩)，这两条做得很出色。」

此外，钟南山表示，香港政府应放宽对中国大陆边境限制。他说两地应该「互认」，也就是过境时不需再隔离。他以澳门与广东为例说:「我觉得香港跟大陆也应该走到这一步，应该有一个互相的认可、信任。」

钟南山强调广东早已复工，也已复课三个星期，在广东和全国都没有出现大问题。他认为可以「摸着石头过河」。

报导中也说，钟南山认为放宽对中国大陆的边境管制有助于香港经济复苏。香港在第一季度经济同比下滑8.9%，是有记录以来最严重的收缩。

《南华早报》报导，香港食物及卫生局局长陈肇始5月初表示，港府正在研究一项建议，让澳门和广东两地居民可以使用电子健康证豁免14天检疫。

目前自中国大陆进入香港需接受检测并隔离14天。而自5月10日起，澳门与相邻的珠海市互认对方的卫生编码系统，以此确定出入境人员是否应该隔离或自由流动。

该系统会依据个人的健康状况、与确诊患者的接触情况和旅行史生成彩色QR健康码，以此显示风险高低。

绿色表示身体状况良好，与确诊病例无关，而红色表示感染、疑似感染或密切接触者为确诊病例。黄色表示该人有发烧或呼吸道症状。

邹宗翰/杨威廉 (综合报导)