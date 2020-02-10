钟南山：新冠病毒疫情可能4月终结

（德国之声中文网）现年83岁的钟南山在2003年"非典"疫情期间成名，是中国传染病防治领域的权威人物，目前的正式头衔是中国国家卫健委高级别专家组组长。他在周二（2月11日）接受路透社采访时，对于疫情将很快出现拐点表示乐观。根据最新数字，湖北以外地区的新确诊病例数量已经连续7天处于下降状态。

钟南山表示，根据数学模型、最近势态发展以及政府采取的措施判断，疫情将在2月中下旬达到高峰，然后进入一个平台期并缓慢减弱。

"我希望疫情也许会在4月左右结束，"他在广州医药大学巡视病房时作出以上判断。当地收治11名新冠病毒感染者。

尽管他的最新判断也许能平息全球范围对于新冠病毒的恐慌心理，但路透社同时指出，钟南山此前数次关于"疫情将出现拐点"的预测事后都被证明言之过早。

新冠病毒疫情已经造成超过40000人感染，1000多人死亡，大部分感染和死亡病例都发生在中国内地。

"我们不知道它为何会感染性那么高，这是一个大问题，"钟南山表示。

他表示，自己所在的广东省新增确诊病例正在逐步减少，浙江和其他一些地区同样如此。

疫情爆发之后，中国政府采取前所未有的措施封闭疫区，遏制病毒传播渠道。对于针对疫情中心武汉的"封城"措施，钟南山表示赞赏。但他同时表示，病毒扩散早期出现失控状态。

钟南山1月19日视察武汉金银潭医院

"地方政府，地方卫生当局应该要负一些责任"，他表示，"他们的工作没有做好。" 人们普遍认为，此次新冠病毒疫情去年12月开始在武汉华南海鲜市场最先出现。该市场除销售海鲜之外，也有野生动物贩卖。



"中国英雄"

1月初，武汉医生李文亮将疫情信息发布在微信群中，却被人举报"造谣"，遭到警方训诫。上周五，李文亮也因感染新冠病毒而去世，引发中国网络舆情汹涌，许多人对于政府的做法发出抨击。

钟南山在接受路透社采访时表示："大部分人都认为他是中国的英雄"。他一边擦拭泪水，一边说："我很为他感到自豪，他12月底就告诉了人们真相。后来他去世了。"

率先披露疫情的李文亮医生2月7日因新冠肺炎去世

钟南山表示，除了李文亮之外，还有数百名医生都希望揭露真相，现在政府也鼓励他们这样做。"我们真的需要聆听。"

2003年非典疫情中，钟南山曾表示，政府不愿意公布信息造成疫情延长。他表示，政府这次在透明度和与世卫组织合作方面比当年好得多。

但他同时强调，还有许多工作需要完成，包括禁止野生动物交易，在卫生科技方面进行更好的国际合作，改善疾控中心的运作以及建立预警潜在疫情的全球"哨兵"机制。

"如果我们有更好的合作和协调，我们就能更早发现病毒以及人际传播的现象，"他在这次历时90分钟的访谈中表示。他认为，如果有这样的预警机制，这次疫情不会如此严重。

钟南山表示，目前仍不清楚病毒感染病人的具体途径，是否可以通过粪口传播以及"超级传播者"是否在疫情传播中扮演角色等。

迄今为止，中国方面的数据显示本次疫情康复率相对较低，只有不到10%的确诊患者最终出院。但钟南山表示，官方不敢掉以轻心，许多健康状态已经相当不错的病人目前仍处于隔离状态持续观察。

"他们不知道这些病人是否会再次感染……因此迄今为止的治愈率还不算太高。"

钟南山还表示，在感染区外佩戴口罩并非始终必要。美国和其他国家针对中国公民的入境限制是过度反应。此外钟南山还透露，似乎儿童对于新冠病毒具有较好的抵抗力。

钟南山同时强调，全球非政治化的合作至关重要。"我认为也许我们应该更加彼此接近，尤其是我们的同行和科学家们，进行更多合作，"他表示。"我们只是应对疫情--完全与政治无关。"

石涛/叶宣（路透社）

