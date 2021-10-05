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钓鱼岛

位于东中国海南部，中国大陆、台湾以及日本都对其提有主权诉求。

钓鱼岛又称钓鱼屿、钓鱼山、钓屿、钓台、鱼钓岛，亦指钓鱼岛及其附属岛屿，或称尖阁诸岛。

04.10.2021/Fumio Kishida (M) bekommt nach seiner Wahl zum japanischen Premierminister im Unterhaus des Parlaments Applaus. Kishida wurde in einer Parlamentsabstimmung formell zum neuen japanischen Premierminister gewählt und löste damit Yoshihide Suga ab. +++ dpa-Bildfunk +++

共同应对中朝 华盛顿向日本新首相重申安保承诺 05.10.2021

日本新任首相岸田文雄当地时间周二（10月5日）同美国总统拜登首次通电话后表示，日美双方确认将努力增强同盟关系及区域合作，应对来自中国和朝鲜不断加大的安全挑战。
Symbolfoto für das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan, JEFTA | Verwendung weltweit

欧日声明首提台湾 中方表示强烈不满 28.05.2021

周四欧日视频峰会后发表的联合声明中，强调了保持台湾海峡和平与稳定的重要性。这也是欧日声明首次提及台湾，台北方面表示欢迎的同时，北京则表示强烈不满。
US President Joe Biden and Japan's Prime Minister Yoshihide Suga walk through the Colonnade to take part in a joint press conference in the Rose Garden of the White House in Washington, DC on April 16, 2021. (Photo by MANDEL NGAN / AFP)

美日发表联合声明 强调台海稳定重要性 17.04.2021

美日领导人在峰会后发表联合声明，表示将共同应对中国的挑战，确保印太地区的自由与和平，并在气候变迁和下一代网络技术上进行合作。声明也强调台海稳定的重要性，鼓励以和平方式解决两岸问题。
1st Japan-Germany 2-plus-2 talks - Japanese Foreign Minister Toshimitsu Motegi (2nd from R) and Defense Minister Nobuo Kishi (R) are pictured in Tokyo on April 13, 2021, during a so-called two-plus-two dialogue via teleconference with their German counterparts Heiko Maas and Annegret Kramp-Karrenbauer, the first of its kind. (Kyodo)

面对中国强硬姿态  日德举行二加二会议 13.04.2021

在中国展示海上强权及扩军背景下，日、德两国外长和防长周二（4月13日）同意推进双边安全合作。 
FILE PHOTO: Japanese Prime Minister Yoshihide Suga speaks during a meeting of the coronavirus disease (COVID-19) infection control headquarters at the prime minister's office in Tokyo, Japan January 22, 2021. Kazuhiro Nogi/Pool via REUTERS/File Photo

菅义伟盼美日合作缓和两岸局势 04.04.2021

日本首相菅义伟将于4月中旬前往美国会晤拜登。他周日表示，期望日美合作，创造两岸和平解决的环境。
U.S. Secretary of State Antony Blinken, left, talks with Japanese Foreign Minister Toshimitsu Motegi, right, during a meeting at Iikura guest house in Tokyo Tuesday, March 16, 2021. Defense and foreign ministers from the U.S. and Japan are to discuss their concern over China's growing influence in the Indo-Pacific region as the Biden administration tries to reaffirm engagement with its key regional allies. (Kim Kyung-Hoon/Pool Photo via AP)

美中爭霸加劇：日本是影武者抑或和事佬？ 18.03.2021

當美國官方兩高官造訪日本，同時表示美日同盟的決心時，日本近來對於中國的指責也開始加強。包括領土到人權爭議等，是否未來會讓中日兩國間嫌隙更深？東京奧運與北京冬奧間的互助友誼是否會消失？
U.S. Secretary of State Antony Blinken, left, talks with Japanese Foreign Minister Toshimitsu Motegi, right, during a meeting at Iikura guest house in Tokyo Tuesday, March 16, 2021. Defense and foreign ministers from the U.S. and Japan are to discuss their concern over China's growing influence in the Indo-Pacific region as the Biden administration tries to reaffirm engagement with its key regional allies. (Kim Kyung-Hoon/Pool Photo via AP)

德语媒体：在中国面前，美日强硬起来 17.03.2021

美日两国外长和防长刚刚在东京举行了2+2会谈，而在这场会谈中双方商谈的主题正是中国。东京2+2会谈之后日美对中国发出的言辞要比特朗普时期更激烈。德国《法兰克福汇报》和《南德意志报》分别对此做出分析。
Pentagon press secretary Navy Rear Adm. John Kirby calls on a reporter during a briefing at the Pentagon, Tuesday, Sept. 2, 2014. The Pentagon says the leader of the Somalia-based al-Shabab extremist group was the target of U.S. military airstrikes that struck an encampment and a vehicle Monday night. Kirby said the results of the strike are being assessed and he can't confirm if Somali Ahmed Abdi Godane, the rebel leader, was hit. He says the strike against Godane was conducted by special operations forces with manned and unmanned aircraft firing hellfire missiles and precision-guided munitions. (AP Photo/Susan Walsh)

美国更正“钓鱼台主权支持日本”发言 27.02.2021

美国国防部发言人周五更正本周稍早“在尖阁诸岛主权上支持日本”的发言，并强调美方政策并未改变。
2005 ARCHIV - A file picture dated 27 April 2005 shows an aerial view of Uotsuri Island, one of the disputed Senkaku islands in the East China Sea, claimed by Japan China and Taiwan. EPA/HIROYA SHIMOJI (zu dpa «Schiffe vor strittigen Inseln: Japan bestellt Chinas Botschafter ein» vom 09.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | (c) picture-alliance/dpa/H. Shimoji

媒体: 日本将首次与美法联合军演 "亮剑"中国 06.12.2020

据日本《产经新闻》周日报道，日本将于明年5月与法国、美国首次举行海陆联合军演。这次军演将在一个无人居住的日本岛屿举行。法国海军参谋长表示，军演是“发给中国的信息”。
©Kyodo/MAXPPP - 02/09/2012 ; NAHA, Japan - Photo taken from a Kyodo News helicopter shows (from front) Minamikojima, Kitakojima and Uotsuri, part of the Senkaku Islands in the East China Sea, on Sept. 2, 2012. A Tokyo metropolitan government team the same day conducted an offshore inspection of the islands as part of its plan to buy land on them amid a growing territorial row with China over the uninhabited islets. (Kyodo)

中日东海局势危险升级 24.10.2020

中国正在强化对目前日本管理的钓鱼岛（尖阁诸岛）的主权诉求。到目前为止，日本的反应非常谨慎。但最新的发展正在威胁相对良好的中日关系。
2005 ARCHIV - A file picture dated 27 April 2005 shows an aerial view of Uotsuri Island, one of the disputed Senkaku islands in the East China Sea, claimed by Japan China and Taiwan. EPA/HIROYA SHIMOJI (zu dpa «Schiffe vor strittigen Inseln: Japan bestellt Chinas Botschafter ein» vom 09.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | (c) picture-alliance/dpa/H. Shimoji

日方称中国海警船再闯尖阁诸岛附近水域 11.10.2020

这已经是今年以来的第21次：日本海上保安厅表示，周日上午两艘中国海警船驶入两国存在主权争议的岛屿附近水域。日方采取了警告驱离和部署巡逻的行动加以回应。

22.03.2017****Members of the Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF) attend a handover ceremony for the JMSDF's latest Izumo-class helicopter carrier DDH-184 Kaga by Japan Marine United Corporation in Yokohama, Japan March 22, 2017. REUTERS/Toru Hanai

日本防卫预算创新高 再扣“入常”大门 23.09.2020

日本媒体报道，该国新一年度的防卫预算或创下历史新高，考虑因素之一是应对中国军力增强及其在本地区的活动。与此同时，日本在联合国重申有意成为安理会常任理事国的诉求。
FILE - In this June 25, 2020, file photo, Japanese Defense Minister Taro Kono speaks during a press conference in Tokyo. The Abe government's Defense White Paper 2020 highlights what are potential Chinese and North Korean threats as Japan tries to further increase its defense capability. (AP Photo/Koji Sasahara, File) |

防范中国海上霸权 日防相:可加入「五眼联盟」 19.08.2020

中日钓鱼岛之争近日不断升温，日防相河野太郎与中国驻日大使孔铉佑会面商讨如何降温。面对中国在海上行动不断，河野太郎也表示加入「五眼联盟」的意愿。
ARCHIV - Militärparade zum 60. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China (Archivfoto vom 01.10.2009). China plant eine große Militärparade zum 70. Jahrestag des Ende des Zweiten Welkriegs in Asien. EPA/ADRIAN BRADSHAW +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

长平观察：金教授，到底要不要武统台湾？ 02.08.2020

金灿荣和胡锡进等专制辩护者一再贩卖战争言论，同时前后矛盾。时评人长平认为，他们不是媒体人，不是学者，也不是政策建议者，而是宣传机器。
2005 ARCHIV - A file picture dated 27 April 2005 shows an aerial view of Uotsuri Island, one of the disputed Senkaku islands in the East China Sea, claimed by Japan China and Taiwan. EPA/HIROYA SHIMOJI (zu dpa «Schiffe vor strittigen Inseln: Japan bestellt Chinas Botschafter ein» vom 09.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | (c) picture-alliance/dpa/H. Shimoji

中日东海争议：美承诺“百分之百”支持日本  29.07.2020

日本政府近期多次抗议中国海警船之进入尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）附近海域。中国重申这是其固有领土和固有权利。驻日美军司令称美国对日本政府提供帮助的承诺100%坚决。
©Kyodo/MAXPPP - 02/09/2012 ; NAHA, Japan - Photo taken from a Kyodo News helicopter shows (from front) Minamikojima, Kitakojima and Uotsuri, part of the Senkaku Islands in the East China Sea, on Sept. 2, 2012. A Tokyo metropolitan government team the same day conducted an offshore inspection of the islands as part of its plan to buy land on them amid a growing territorial row with China over the uninhabited islets. (Kyodo)

行政区名称加注“尖阁” 东海岛屿争议再起 22.06.2020

日本石垣市议会6月22日通过决议，将属于该市管辖的尖阁诸岛（中国称“钓鱼岛”）行政区名称“登野城”更改为“登野城尖阁”。中国表示该决议“是对中国领土主权的严重挑衅”，保留做出进一步反应的权利。
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