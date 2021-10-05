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位于东中国海南部，中国大陆、台湾以及日本都对其提有主权诉求。
钓鱼岛又称钓鱼屿、钓鱼山、钓屿、钓台、鱼钓岛，亦指钓鱼岛及其附属岛屿，或称尖阁诸岛。
日本新任首相岸田文雄当地时间周二（10月5日）同美国总统拜登首次通电话后表示，日美双方确认将努力增强同盟关系及区域合作，应对来自中国和朝鲜不断加大的安全挑战。
周四欧日视频峰会后发表的联合声明中，强调了保持台湾海峡和平与稳定的重要性。这也是欧日声明首次提及台湾，台北方面表示欢迎的同时，北京则表示强烈不满。
美日领导人在峰会后发表联合声明，表示将共同应对中国的挑战，确保印太地区的自由与和平，并在气候变迁和下一代网络技术上进行合作。声明也强调台海稳定的重要性，鼓励以和平方式解决两岸问题。
在中国展示海上强权及扩军背景下，日、德两国外长和防长周二（4月13日）同意推进双边安全合作。
日本首相菅义伟将于4月中旬前往美国会晤拜登。他周日表示，期望日美合作，创造两岸和平解决的环境。
當美國官方兩高官造訪日本，同時表示美日同盟的決心時，日本近來對於中國的指責也開始加強。包括領土到人權爭議等，是否未來會讓中日兩國間嫌隙更深？東京奧運與北京冬奧間的互助友誼是否會消失？
美日两国外长和防长刚刚在东京举行了2+2会谈，而在这场会谈中双方商谈的主题正是中国。东京2+2会谈之后日美对中国发出的言辞要比特朗普时期更激烈。德国《法兰克福汇报》和《南德意志报》分别对此做出分析。
美国国防部发言人周五更正本周稍早“在尖阁诸岛主权上支持日本”的发言，并强调美方政策并未改变。
据日本《产经新闻》周日报道，日本将于明年5月与法国、美国首次举行海陆联合军演。这次军演将在一个无人居住的日本岛屿举行。法国海军参谋长表示，军演是“发给中国的信息”。
中国正在强化对目前日本管理的钓鱼岛（尖阁诸岛）的主权诉求。到目前为止，日本的反应非常谨慎。但最新的发展正在威胁相对良好的中日关系。
这已经是今年以来的第21次：日本海上保安厅表示，周日上午两艘中国海警船驶入两国存在主权争议的岛屿附近水域。日方采取了警告驱离和部署巡逻的行动加以回应。
日本媒体报道，该国新一年度的防卫预算或创下历史新高，考虑因素之一是应对中国军力增强及其在本地区的活动。与此同时，日本在联合国重申有意成为安理会常任理事国的诉求。
中日钓鱼岛之争近日不断升温，日防相河野太郎与中国驻日大使孔铉佑会面商讨如何降温。面对中国在海上行动不断，河野太郎也表示加入「五眼联盟」的意愿。
金灿荣和胡锡进等专制辩护者一再贩卖战争言论，同时前后矛盾。时评人长平认为，他们不是媒体人，不是学者，也不是政策建议者，而是宣传机器。
日本政府近期多次抗议中国海警船之进入尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）附近海域。中国重申这是其固有领土和固有权利。驻日美军司令称美国对日本政府提供帮助的承诺100%坚决。
日本石垣市议会6月22日通过决议，将属于该市管辖的尖阁诸岛（中国称“钓鱼岛”）行政区名称“登野城”更改为“登野城尖阁”。中国表示该决议“是对中国领土主权的严重挑衅”，保留做出进一步反应的权利。
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