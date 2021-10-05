美日发表联合声明 强调台海稳定重要性

美日领导人在峰会后发表联合声明，表示将共同应对中国的挑战，确保印太地区的自由与和平，并在气候变迁和下一代网络技术上进行合作。声明也强调台海稳定的重要性，鼓励以和平方式解决两岸问题。