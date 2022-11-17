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位于东中国海南部，中国大陆、台湾以及日本都对其提有主权诉求。
钓鱼岛又称钓鱼屿、钓鱼山、钓屿、钓台、鱼钓岛，亦指钓鱼岛及其附属岛屿，或称尖阁诸岛。
11月17日，中国党和国家领导人习近平和日本首相岸田文雄在曼谷举行了面对面的会谈，这是三年以来，两国举行的第一次首脑会晤。会谈当天，朝鲜又进行了一次短程导弹试验。
随着中国加强“统一”台湾的努力，预计该地区的紧张和对抗会上升。有专家指出，中国目前正在试探美国区域盟友日韩的反应能力和防御决心，同时在政治上和经济上施压。
中国在与西方关系日益紧张的同时，与日本这个邻国之间的气氛也持续紧张。这两个亚洲最大经济体虽然迎来了“邦交正常化”的50周年纪念，但是多年的历史遗留问题和新近出现的矛盾分歧，使得双方之间并没有太多的庆祝热情。
50年前，时任日本首相的田中角荣访问北京，日中两国发表《日中联合声明》，宣布建立正式外交关系。田中角荣的长女田中真纪子回忆当年建交过程时说，她的父亲出于安全考虑不肯带她前往北京。但情况与田中角荣的担忧完全相反，他在中国受到了极为热情的款待。
中共外事工作委员会办公室主任杨洁篪同日本国家安全保障局长秋叶刚男通电话时提出，“当前中日关系新老问题交织凸显，困难和挑战不容忽视”。日本外务省称，上周中国一艘海洋调查船未经许可在日本专属经济区实施科学调查。
美国总统拜登与日本首相岸田文雄周五举行了线上会谈，双方同意加强在紧迫的经济和安全议题上的合作，包括应对中国扩张、朝鲜导弹和俄罗斯对乌克兰的威胁。
中日防长周一举行视频通话，谈及东海、南海局势，台湾问题等议题。双方一致同意，为避免偶发性冲突，将推进“海空联络机制”，争取在2022年开通“热线”。
周四欧日视频峰会后发表的联合声明中，强调了保持台湾海峡和平与稳定的重要性。这也是欧日声明首次提及台湾，台北方面表示欢迎的同时，北京则表示强烈不满。
在中国展示海上强权及扩军背景下，日、德两国外长和防长周二（4月13日）同意推进双边安全合作。
日本首相菅义伟将于4月中旬前往美国会晤拜登。他周日表示，期望日美合作，创造两岸和平解决的环境。
當美國官方兩高官造訪日本，同時表示美日同盟的決心時，日本近來對於中國的指責也開始加強。包括領土到人權爭議等，是否未來會讓中日兩國間嫌隙更深？東京奧運與北京冬奧間的互助友誼是否會消失？
美日两国外长和防长刚刚在东京举行了2+2会谈，而在这场会谈中双方商谈的主题正是中国。东京2+2会谈之后日美对中国发出的言辞要比特朗普时期更激烈。德国《法兰克福汇报》和《南德意志报》分别对此做出分析。
美国国防部发言人周五更正本周稍早“在尖阁诸岛主权上支持日本”的发言，并强调美方政策并未改变。
据日本《产经新闻》周日报道，日本将于明年5月与法国、美国首次举行海陆联合军演。这次军演将在一个无人居住的日本岛屿举行。法国海军参谋长表示，军演是“发给中国的信息”。
中国正在强化对目前日本管理的钓鱼岛（尖阁诸岛）的主权诉求。到目前为止，日本的反应非常谨慎。但最新的发展正在威胁相对良好的中日关系。
这已经是今年以来的第21次：日本海上保安厅表示，周日上午两艘中国海警船驶入两国存在主权争议的岛屿附近水域。日方采取了警告驱离和部署巡逻的行动加以回应。
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