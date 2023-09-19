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位于东中国海南部，中国大陆、台湾以及日本都对其提有主权诉求。
钓鱼岛又称钓鱼屿、钓鱼山、钓屿、钓台、鱼钓岛，亦指钓鱼岛及其附属岛屿，或称尖阁诸岛。
自北京2014年实施《反间谍法》以来，已有至少17名日本公民被控从事间谍活动遭到拘押。专家指出，这导致企业不愿将员工派往中国，并损害经济和贸易。
福岛第一核电站将经过处理的核废水排入大海的决定，使本已紧张的中日关系进一步恶化。中国境内反日情绪高涨，日本境内一些机构和店铺则接到大量来自中国的骚扰电话。
中国正在开展“蔡麦会”之后对台湾的大规模军事演习之际，中日海洋事务高级别磋商机制在东京举行新一轮会谈。日本方面表示“怀着极大的兴趣”关注中国在台湾周边的军事行动。
四月二日，日本外相林芳正和中国外长秦刚在北京举行了会谈，这也是中日两国间三年来的首次外长会晤。德语媒体普遍认为，尽管东京和北京间的相互不信任依然存在，但对话总是件好事情。
韩国产业通商资源部表示，日本解除对韩出口管制强化措施后，韩国据此撤回之前向世界贸易组织提出的申诉。这表明韩日两国有意放弃历史恩怨而共同应对日益加深的安全威胁。
11月17日，中国党和国家领导人习近平和日本首相岸田文雄在曼谷举行了面对面的会谈，这是三年以来，两国举行的第一次首脑会晤。会谈当天，朝鲜又进行了一次短程导弹试验。
随着中国加强“统一”台湾的努力，预计该地区的紧张和对抗会上升。有专家指出，中国目前正在试探美国区域盟友日韩的反应能力和防御决心，同时在政治上和经济上施压。
中国在与西方关系日益紧张的同时，与日本这个邻国之间的气氛也持续紧张。这两个亚洲最大经济体虽然迎来了“邦交正常化”的50周年纪念，但是多年的历史遗留问题和新近出现的矛盾分歧，使得双方之间并没有太多的庆祝热情。
50年前，时任日本首相的田中角荣访问北京，日中两国发表《日中联合声明》，宣布建立正式外交关系。田中角荣的长女田中真纪子回忆当年建交过程时说，她的父亲出于安全考虑不肯带她前往北京。但情况与田中角荣的担忧完全相反，他在中国受到了极为热情的款待。
中共外事工作委员会办公室主任杨洁篪同日本国家安全保障局长秋叶刚男通电话时提出，“当前中日关系新老问题交织凸显，困难和挑战不容忽视”。日本外务省称，上周中国一艘海洋调查船未经许可在日本专属经济区实施科学调查。
美国总统拜登与日本首相岸田文雄周五举行了线上会谈，双方同意加强在紧迫的经济和安全议题上的合作，包括应对中国扩张、朝鲜导弹和俄罗斯对乌克兰的威胁。
中日防长周一举行视频通话，谈及东海、南海局势，台湾问题等议题。双方一致同意，为避免偶发性冲突，将推进“海空联络机制”，争取在2022年开通“热线”。
周四欧日视频峰会后发表的联合声明中，强调了保持台湾海峡和平与稳定的重要性。这也是欧日声明首次提及台湾，台北方面表示欢迎的同时，北京则表示强烈不满。
在中国展示海上强权及扩军背景下，日、德两国外长和防长周二（4月13日）同意推进双边安全合作。
日本首相菅义伟将于4月中旬前往美国会晤拜登。他周日表示，期望日美合作，创造两岸和平解决的环境。
當美國官方兩高官造訪日本，同時表示美日同盟的決心時，日本近來對於中國的指責也開始加強。包括領土到人權爭議等，是否未來會讓中日兩國間嫌隙更深？東京奧運與北京冬奧間的互助友誼是否會消失？
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