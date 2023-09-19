“五十而知天命”的中日关系面对重重难题

中国在与西方关系日益紧张的同时，与日本这个邻国之间的气氛也持续紧张。这两个亚洲最大经济体虽然迎来了“邦交正常化”的50周年纪念，但是多年的历史遗留问题和新近出现的矛盾分歧，使得双方之间并没有太多的庆祝热情。