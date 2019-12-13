针对中国 美商务部技术出口管制即将出台

（德国之声中文网）根据路透社见到的一份文件，特朗普政府正在准备出台涉及面较窄的一系列规定，限制美国向中国等对手国家出口尖端技术。相关规定并未如同之前舆论猜测的那样涉及广泛，因此这对于担心出口受挫的美国企业来说是一个利好消息。

据悉，美国商务部正在对相关文件进行最后的修改定稿工作，文件所包括的五项规定涉及量子计算和3D立体打印技术等。2018年美国出台了一项法律，要求阻止敏感技术出口给大国竞争对手。

在起草规则之前，商务部去年曾经就此征询业界意见，当时预计相关法规可能涵盖从人工智能到机器人等诸多高科技领域。这使得美国企业界担心商务部将制定广泛而严格的出口限制，从而影响到相关企业对其主要客户的出口。

但是从路透社目前了解到的内部文件内容来看，美国商务部出口限制目前仅仅是试探性地涉及很少的几个技术领域，相关规定还会征求业界意见，给美国公司留下了缓冲的时间。

"从文件标题来看，这些规则似乎是针对特定的国家安全问题而量身定制的，对于那些一直担心政府的限制措施将涉及广泛应用技术领域的企业来说，这无疑能够起到很强的安抚作用"，曾经在美商务部担任主管出口业务的助理副部长的沃尔夫（Kevin Wolf）表示。

受到管制的包括3D立体打印技术

美国商务部拒绝对相关细节内容予以证实，但是透露道，有一系列规则草案正处在最后审阅阶段。

尽管美国企业的担忧暂时得到了缓解，但是商务部未来仍然有可能会出台更多的规定，限制前沿技术产品的出口。路透社看到的这份文件没有写明相关措施是否会向公众征询意见，也没有对针对特定国家、购买方和用途的限制措施进行详细说明。

据悉，相关规定将会提交国际机构批准，以便于之后的实施范围不限于美国国内，在海外也可实施。这会有助于给美国企业在国际上创造一个公平的竞争环境。不过这也使得规则通过审核以及生效会需要更长时间，可能最早也要2021年中期才能付诸实施。

一位消息人士透露，商务部会在提交各机构之前向业界征询意见，但是涉及人工智能的第六条规定则无需通过征询程序。

此前民主党和共和党的国会议员都对于出口限制文件迟迟不能出台而感到焦虑，参议院少数党领袖舒默（Chuck Schumer）曾敦促商务部加快相关程序。

参议院少数党领袖舒默

共和党参议员科顿（Tom Cotton）对路透社表示，他对商务部"缺乏政治意愿感到失望"，认为这种紧急意识的缺失会带来麻烦。

"当官僚们和工业大佬们拨弄他们的大拇指时，中共还在不断地购买明显具有军事用途的美国敏感技术"，他说，"我会深入研究商务部的相关行动。"

根据商务部的状态更新，该机构计划对量子稀释冰箱的出口进行管制，这些冰箱用于使某些量子机器中的量子位保持低温。目前主要的量子冰箱生产商包括总部位于伦敦的ICE Oxford公司，总部位于芬兰的Bluefors公司，以及美国的Janis Research公司。美国商务部的出口限制既适用于美国制造的产品，也适用于包含一定数量美国技术或者元件的其它国家产品。

路透社得到的这份文件显示，相关规则已经在11月19日送至商务部政策与战略规划办公室，其中还包含有关爆炸物3D打印技术的管制规定。

另一项限制涉及所谓环绕式场效应晶体管（GAAFET），这是生产半导体所需的一项技术。相关规定在12月5日开始向业界征询意见。

另外还有两项出口限制涉及可以用于制造俄罗斯精神毒剂诺维乔克（Novichok）的化学制剂，以及用于化学反应的一次性反应器。

雨涵/洪沙（路透社）