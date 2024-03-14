 錯惹官媒？央視採訪爆炸遭擋　河北官方道歉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.03.2024

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政治

錯惹官媒？央視採訪爆炸遭擋　河北官方道歉

央視記者13日赴河北省報導爆炸案現場，卻遭到警方阻攔。有網友批評，這是「黨的喉舌被黨掐脖子」。中國記者協會發聲明重申記者的社會責任，官方也出面道歉。究竟是另一起採訪自由受阻案例，還是地方惹錯官媒？

圖為13日河北三河市發生爆炸案。

圖為13日河北三河市發生爆炸案。

（德國之聲中文網）河北省三河市燕郊鎮一間炸雞店週三（3月13日）上午發生爆炸事件，起因疑似為燃氣外洩；當天中國官媒央視記者到現場採訪，卻遭到警方阻攔，引發輿論熱議。中國記協也罕見發聲，三河市官方隨後發聲明，一方面對媒體表達感謝，一方面為工作人員的「粗暴」勸離而致歉。

三河市聲明寫道，「多家媒體記者迅速趕赴現場採訪報導……特別是中央廣播電視總台等新聞媒體記者不顧個人安危，用鏡頭記錄現場實況和救援進展，有效回應了公眾關切。」「保障記者正當採訪是滿足公眾知情權的工作需要……有助於讓公眾及時了解事實真相」。

文中檢討現場工作人員的「短板與不足」，並對此「深感自責」，也已向相關記者道歉。

聲明稱，儘管在救援之初，工作人員與記者雙方互動良好，但後來發現有天然氣洩漏風險，因此指揮部「本著生命至上原則」，要求工作人員勸離現場非專業救援者。「由於第一線工作人員溝通能力不強，方式方法粗暴簡單，引發了記者朋友的誤解和輿論的質疑，產生了不良社會影響……立即對相關人員進行了嚴厲批評」。

此前，一名央視記者在事故現場連線，過程中有好幾位警察闖入鏡頭畫面內；該記者試圖繼續進行連線，警方則連連表示「太危險了」，直接擋住攝影機。棚內主播見狀，便請記者「注意安全」，並結束了連線。

當天還有另一位央視記者許夢哲在網路上發布短影音，稱他們總共「三個記者被十幾個人圍著跑，十幾個人推搡」。

民間討論

中國記者報導遭限制阻攔並非新鮮事，但這次是央視的記者，反而掀起網友熱烈討論。記者到現場採訪原是媒體基本職責，官媒記者在現場被阻擋後輿論升級、甚至能迫使官方道歉，讓網友調侃道：「幸好你是CCTV，要是別人就不是這樣了。」

據網媒「中國數字時代」整理，有網友形容這是「黨的喉舌被黨掐脖子」、「最牛逼黨媒也嘗到了社會主義鐵拳」、「央視記者也享受了外媒待遇」、「現場視頻中有正常勸離嗎？是個人都看的出來故意阻止記者而已」。

但是也有網友為現場工作人員叫屈，認為官方不該「一有問題，就推給衝鋒陷陣的基層一線工作人員……一堆人不會溝通，就是指揮不靈」，而政府也不該「被輿論綁架」。

延伸閱讀：全球遭監禁記者逾300人 中國案例仍位居第一

對於記者在災難現場採訪被阻攔，中國記協罕見發聲明重申媒體的社會責任，並強調記者面對重大公安事故，有必要依循新聞倫理，客觀冷靜且如實地記錄，除了回應民眾的關切，也制止謠言傳播。

記協主張，記者工作並不是「添亂」，也無法用官方通稿取代，而政府不只應該進行搜救與安置工作，還應該「為記者採訪提供便利，不能為了控制輿情，簡單粗暴阻撓媒體記者正常履職」。

中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進也在微博上表示支持央視記者，並批評當前的報導環境不僅是「對公眾知情權的不尊重」，也毫無根據地限制了記者的監督職責。

胡錫進稱，近期許多地方災害事故，「喜歡只做簡單文字報導，不讓記者去現場拍攝直播，並且在網上刪除非血腥性的相關視頻」。這次央視記者「第一時間衝到前邊」報導，胡錫進認為這「應當鼓勵」，阻攔的行為則「顯然是舊思維的慣性在作祟……應當糾正」。延伸閱讀：中國媒體人嘆新聞空間萎縮 文章一出即下架

中國媒體曾遭批評等「通報」文化

儘管地方政府與媒體對於被阻原因各有解讀，但曾任《新京報》「我們視頻」副總經理的中國媒體人彭遠文今年1月曾發文，稱中國的媒體已經進入「通報時代」，各項事件都只等待官方發布通報以及官媒則轉述通報內容。此次遭遇阻擋的卻是官媒央視，加上地方政府火速道歉，也格外引發輿論關注。

 

（綜合報導）

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