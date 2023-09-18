 鋪路「拜習會」？王毅會見美國安顧問 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.09.2023

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鋪路「拜習會」？王毅會見美國安顧問

美國白宮國安顧問蘇利文週末會晤中國外交部長王毅，美官員透露兩人長談近12小時，也談及台海議題。外界認為，蘇利文與王毅此次會面有可能是在為了下一場「拜習會」鋪路。

中國外交部長王毅7月12日前往雅加達出席東協會議。

中國外交部長王毅7月12日前往雅加達出席東協會議。

（德國之聲中文網）北京及華府當局週日（9月17日）證實，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）週末於南歐國家馬爾他與中國外交部長王毅會晤，兩人進行了數輪「坦承、實質性、建設性的」對話。

美國白宮聲明稱此為「保持開放的溝通渠道和負責任管理（美中）關係的一部分」。

據悉，這場會晤是兩人繼今年5月在維也納會面後首度交手，內容涵蓋美中雙邊關係的關鍵事務、全球及地區安全問題、烏俄戰爭，同時也涉及兩岸議題。

中國大陸外交部也發布聲明證實這場會議，認同雙邊對話「坦承、實質性、建設性」，並同意保持高層交往，針對亞太事務、海洋事務、外交政策舉行雙邊磋商。

提及兩岸議題

根據美國官方聲明，蘇利文在會談期間提及台灣問題時，針對中國軍機持續擾台以及中方在烏俄戰爭上的曖昧態度表達擔憂。

他也重申華府一貫的說法，提出維持台海和平與穩定的重要性，並稱美中在未來幾個月內將針對關鍵領域進行更多高層接觸和磋商。

中國外交部則指出，王毅在會中強調「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線」，要求美方恪守中美3個聯合公報，落實不支持「台獨」的承諾，稱「中國人民正當的發展權利不容剝奪」。

白宮國安顧問蘇利文16日、17日會晤中國外長王毅。（資料照）

白宮國安顧問蘇利文16日、17日會晤中國外長王毅。（資料照）

美國政府官員透露，蘇利文向王毅承諾，美國對台的支持不會延伸到「台獨」，但也強調「反對任一方單方面改變現狀」。

儘管中美在台海議題上依舊沒有共識，但路透社分析認為，隨著美中政府高層見面頻率增加，蘇利文和王毅這場會晤，可能正是在為美國總統拜登及中國國家主席習近平的會面鋪路。

為「拜習會」鋪路？

綜合路透社及法新社報導，蘇利文及王毅在週末2天的會談持續長達12個小時，美方向北京方面表示願意在毒品、人工智慧（AI）及氣候變遷方面進行合作。

9月中旬，習近平缺席本屆20國集團峰會（G20），導致雙邊領導人會面機會告吹。外界認為，最快促成拜習會的時機點可能在今年11月於美國舊金山舉辦的「亞太經濟合作會議」（APEC）。

美國總統拜登與中國國家主席習近平去年11月於G20場邊會面。

美國總統拜登與中國國家主席習近平去年11月於G20場邊會面。

此前，拜登被問及無法在G20峰會與習近平見面時，曾表達失望之情，但表示自己「會見到他的」。若兩人在11月的APEC期間進行場邊會晤，將成為美中雙邊領導人自2022年峇里島G20峰會以來首度見面，有望透過雙頭直接會談，緩解美中當前在軍事及經濟競爭上的僵局。

（路透社、法新社）

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