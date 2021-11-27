金马奖：《时代革命》获最佳纪录片奖

（德国之声中文网）香港导演周冠威的《时代革命》（ Revolution of Our Times）获得了台湾第58届金马奖最佳纪录片奖。这部以香港民主抗议运动期间广为人知的口号（时代革命）为名的纪录片未能在香港公映。

法新社报道指出，金马奖已经成为抵御北京审查制度的堡垒，支持在中国内地和香港遭禁的电影。报道也指出，曾在这里走红地毯的中国大陆制片人和明星无一人出席。

2018年颁奖典礼上，一名台湾导演曾在发表获奖感言时呼吁台湾独立，引发中国愤怒。北京一再声称，台湾是其领土一部分，必要时将不惜动用武力收复。

在中国当局指令导演和演员抵制金马奖后，大陆商业电影和一些广告商纷纷避走。2019 年，金马奖提名名单上无大陆电影。

周冠威本人11月27日未能亲赴台北受奖，但通过视频分享获奖感言。

他说，希望将他的电影献给“有良知、有公义和为香港流过泪的香港人”。他坦言，“制作过程中，我哭过很多次，想要用眼泪宣泄愤怒和仇恨，通过这部电影找到安慰，直面自己的恐惧和创伤。”

周冠威已出售该作品海外版权，以避免使之成为香港对电影业全面的新审查制度和北京实施的旨在镇压香港持不同政见者的国家安全法的牺牲品。

最近，他在一次采访中对法新社表示，金马奖“对于不能在香港发行的香港电影，成了一个自由出口”。

去年，两部招致中国当局愤怒的香港电影在海外获奖。其中一名获奖者在获奖感言中呼吁支持民运人士。

（法新社）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。