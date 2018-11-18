 金马奖政治风波燃烧　蔡英文：台湾就是台湾 | 文化经纬 | DW | 19.11.2018

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金马奖政治风波燃烧　蔡英文：台湾就是台湾

金马奖颁奖礼上，台湾得奖女导演傅榆一席话發酵为统独争议，未有降温迹象。面对对岸指责，台湾政府高调开腔声援，总统蔡英文以台湾与中国之别反击，会否引發新一轮舌战？

Taiwan Präsidentin Tsai Ing-wen (picture-alliance/dpa/Office Of The President Taiwan)

(德国之声中文网) 台湾总统蔡英文週日 (11月18日) 在社交网站上回应，斩钉截铁地说：「我们从来没有接受过『中国台湾』这个说法，也不会接受这个说法，台湾就是台湾。」

蔡英文称以今年的金马奖为荣，突显台湾之所以不同于中国，在于台湾的自由与多元。她表示：「在这裡不会有人因为不同言论就消失或被消音，我们也没有会被网路屏蔽的敏感词。这就是台湾。但我们也希望这些来到台湾的客人在享受自由的空气之馀，也能尊重台湾人民的想法。」

她强调，反对在导演傅榆和文化部长郑丽君脸书洗版的「网路霸凌」行为，重申台湾是民主开放的社会，但自由表达意见者不应被被霸凌或承受心理威胁。郑丽君日前在脸书上发文指「这裡是台湾，不是『中国台湾』」。

金马奖执委会主席李安则希望大家尊重业界：「台湾是自由的，影展是开放的，爱讲什麽就讲什麽，不会阻止大家讲什麽，影人都是我们的客人。」他强调金马奖是个就艺术、论艺术的公正平台，「不希望有任何人来干扰，希望金马奖是很纯粹的，请大家给电影人尊重」。

Golden Horse Awards in Taipei (picture-alliance/dpa/Taipei Golden Horse Film Festival Executive Committee)

台湾导演傅榆（左）偕同製片人在颁奖礼上發言，《我们的青春，在台湾》获颁最佳纪录片奖。

导演千字回应：承担后果不后悔

台湾女导演傅榆凭借纪录片《我们的青春，在台湾》赢得金马奖最佳纪录片，这部作品纪录了2014年的台湾太阳花学运。

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台湾导演傅榆在获得金马奖最佳纪录片奖之后的获奖感言中，呼吁台湾应该被当成“真正独立的个体”来看待，引发颁奖典礼当晚的气氛尴尬。大陆影人不仅拒绝参加典礼之后的餐会，而且还纷纷在微博上表明“中国一点都不能少”的“爱国立场”。 (18.11.2018)

艺术归艺术，政治归政治？ 中国日前宣布由中宣部统一管理新闻出版和电影工作，强调“为更好发挥电影在宣传思想和文化娱乐方面的特殊重要作用”。这是否会影响到一向是华语界先驱的香港电影？ (16.04.2018)

一部在港台影坛接连得奖的香港纪录片，却无法登上香港主流影院大银幕。片中主角梁天琦也未有机会观看，主张港独的他曾被视为政坛新星，现在却在羁押中面临可能数以年计的刑期。这部作品记录了他内心的高低跌宕，也恰恰侧写香港政局变迁。 (16.05.2018)

触及港独议题的独立电影《十年》，夺得今届香港电影金像奖最佳电影。中国大陆媒体和网站均没有对本年度颁奖典礼进行视频转播，而报道金像奖得奖名单时，也对《十年》得奖绝口不提。 (04.04.2016)

傅榆發表得奖感言时表示：「这部片很多人以为是在讲政治，但它其实更多是在讲青春，青春很美好，但也容易犯错。我们可能把错误的期待投射在别人身上，这有可能发生在人对人，也有可能发生在国家对国家。我希望有一天，我们的国家可以被当作一个真正独立的个体来看待，这是我身为一个台湾人最大的愿望。」这番言论引起广泛热议，特别是末段被中国官媒批评为台独言论，事后两岸三地大批艺人在微博表忠声明爱国立场

事隔一天，傅榆週日 (11月18日) 發表长篇声明回应。她解释，当时的發言不是一时激动，更不是受民进党政府指使，而是自己一直想为作品说的话。「对于我日后职业生涯所可能面临的一切后果，我愿意承担，且并不后悔。」

她说纪录片想探讨的正是两岸公民社会之间的误解和仇恨：「在台湾国内，及台湾与中国、香港之间，怀抱不同国族认同、具有不同政治立场的年轻世代，是否能够透过对话，来理解彼此的立场与差异，甚至共同合作？」

对于颁奖礼当晚，部分中国颁奖嘉宾和得奖人讲出「中国台湾」、「两岸一家亲」的言论，她予以尊重但不能苟同。她认为此纪录片的拍摄对象本身就是政治，并非以政治归政治、艺术归艺术就可以迴避有关议题。「作为导演，我会持续用我的作品说话。」

李芊/杨威廉 (综合报导)

  • Vivian Sung (picture-alliance/dpa/Imaginechina/G. Zongyi)

    台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉

    宋芸樺

    2018年，台灣演員宋芸樺被網友翻出三年前一次訪問中，被問到最喜歡的國家時回答「台灣」，因而被質疑支持台獨。宋芸樺隨即在微博發文道歉﹕「我是中國人，一個90後的中國女生，台灣是我的家鄉...台灣是我出生的地方、祖國大陸是我夢想實現的地方，特別是國家今年出的惠台政策，給了我更多的發展空間和學習的機會。」

  • Chou Tzu-yu (picture-alliance/Moreforms/Imaginechina)

    台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉

    周子瑜

    南韓女子組合TWICE成員，因在電視節目中自稱來自台灣並手持中華民國旗，遭中國網民炮轟台獨。當時僅16歲的周子瑜發布道歉影片，表示「中國只有一個，海峽兩岸是一體的，我始終為自己是一個中國人而感到驕傲」。事件發生時正值台灣2016年總統大選前夕，時任總統馬英九指﹕「她沒有必要道歉，我們支持她。」蔡英文在勝選演講中更說﹕「只要我當總統一天，我會努力讓我的國民，沒有一個人須為他們的認同而道歉。」

  • Leon Dai (picture-alliance/dpa/Udndata)

    台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉

    戴立忍

    2016年戴立忍主演趙薇執導的《沒有別的愛》，遭網友及中國共青團質疑是台獨分子並呼籲抵制電影，理由是他曾經聲援反服貿學運和香港佔領運動。戴立忍發表3000字聲明澄清「我從來不是台獨份子，也從未倡議台獨」，並說從小被教育要做個堂堂正正的中國人，沒有割裂自己血緣的想法。但他承認拿香港爭普選字牌拍照是「政治敏感度不足」，並為事件造成紛擾致歉。劇組最終仍決定撤換男主角。

  • Kiko Mizuhara (picture-alliance/AP Images/Invision/ V. Le Caer)

    台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉

    水原希子

    與戴立忍一同參演《沒有別的愛》的日本女星，被指控曾為「辱華」照片點讚，那其實是中國藝術家艾未未向天安門豎中指的相片。水原希子發表影片道歉，以中文說「對不起」，指點讚不是因為同意照片的政治意義，並在隨後取消點讚。

  • Shawn Yue (picture-alliance/ZUMAPRESS/TPG)

    台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉

    余文樂

    2018年，香港演員余文樂創立的潮流品牌MADNESS，官方網站寫道會「發送貨品到世界各地大部分國家」，當中包括港澳台，被網友指「分裂國家」。MADNESS發表道歉聲明，把描述更改為「國家/地區」。余文樂也急急致歉撲火﹕「對於公司品牌監管不力，出現這麼大的錯誤和誤會，我難辭其咎，也感到非常抱歉。」

  • Christine Fan (picture-alliance/AP Images/TopPhoto)

    台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉

    范瑋琪

    2015年9月3日，中國舉行抗戰勝利七十周年閱兵，正當不少藝人在微博上談論閱兵時，台灣歌手范瑋琪發表雙胞胎兒子的生活照，引來上萬則留言批評她「不愛國」。范瑋琪後來刪除照片並道歉﹕「真是對不起，因為分享了一張兒子的照片，讓大家不高興了！」

  • China My Dear Boy Pressekonferenz in Taipei (picture-alliance/MAXPPP)

    台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉

    沒「道歉」的林心如

    2018年，台灣演員林心如自製自演的電視劇《我的男孩》，因為獲台灣文化部2000萬元輔助金資助拍攝，被中國網友指她領取「台獨津貼」。電視劇在中國播出兩集後一度下架，林心如發表聲明稱有關指控是造謠，並強調「以前不曾以後也不會支持任何台獨言論及行為」，作品才能重見天日。

    作者: 李芊（发自台北）


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金马奖被“赤化”？ 台片杀出“回马枪”

如果说2016年的金马奖是大陆电影的天下，那2017年的第54届金马奖就是台湾电影的强势回归。此次金马奖的最大赢家均是台湾制造。当然，大陆影片也不会空手而归。 (26.11.2017)  

台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉

近日，台湾艺人宋芸桦因为曾说“自己最爱的国家是台湾”而在微博上道歉。让我们看看，还有哪些艺人曾在中国的舆论重压之下道歉？ (04.08.2018)  

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