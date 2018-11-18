金马奖政治风波燃烧　蔡英文：台湾就是台湾

(德国之声中文网) 台湾总统蔡英文週日 (11月18日) 在社交网站上回应，斩钉截铁地说：「我们从来没有接受过『中国台湾』这个说法，也不会接受这个说法，台湾就是台湾。」

蔡英文称以今年的金马奖为荣，突显台湾之所以不同于中国，在于台湾的自由与多元。她表示：「在这裡不会有人因为不同言论就消失或被消音，我们也没有会被网路屏蔽的敏感词。这就是台湾。但我们也希望这些来到台湾的客人在享受自由的空气之馀，也能尊重台湾人民的想法。」

她强调，反对在导演傅榆和文化部长郑丽君脸书洗版的「网路霸凌」行为，重申台湾是民主开放的社会，但自由表达意见者不应被被霸凌或承受心理威胁。郑丽君日前在脸书上发文指「这裡是台湾，不是『中国台湾』」。

金马奖执委会主席李安则希望大家尊重业界：「台湾是自由的，影展是开放的，爱讲什麽就讲什麽，不会阻止大家讲什麽，影人都是我们的客人。」他强调金马奖是个就艺术、论艺术的公正平台，「不希望有任何人来干扰，希望金马奖是很纯粹的，请大家给电影人尊重」。

导演千字回应：承担后果不后悔

台湾女导演傅榆凭借纪录片《我们的青春，在台湾》赢得金马奖最佳纪录片，这部作品纪录了2014年的台湾太阳花学运。

傅榆發表得奖感言时表示：「这部片很多人以为是在讲政治，但它其实更多是在讲青春，青春很美好，但也容易犯错。我们可能把错误的期待投射在别人身上，这有可能发生在人对人，也有可能发生在国家对国家。我希望有一天，我们的国家可以被当作一个真正独立的个体来看待，这是我身为一个台湾人最大的愿望。」这番言论引起广泛热议，特别是末段被中国官媒批评为台独言论，事后两岸三地大批艺人在微博表忠声明爱国立场。

事隔一天，傅榆週日 (11月18日) 發表长篇声明回应。她解释，当时的發言不是一时激动，更不是受民进党政府指使，而是自己一直想为作品说的话。「对于我日后职业生涯所可能面临的一切后果，我愿意承担，且并不后悔。」

她说纪录片想探讨的正是两岸公民社会之间的误解和仇恨：「在台湾国内，及台湾与中国、香港之间，怀抱不同国族认同、具有不同政治立场的年轻世代，是否能够透过对话，来理解彼此的立场与差异，甚至共同合作？」

对于颁奖礼当晚，部分中国颁奖嘉宾和得奖人讲出「中国台湾」、「两岸一家亲」的言论，她予以尊重但不能苟同。她认为此纪录片的拍摄对象本身就是政治，并非以政治归政治、艺术归艺术就可以迴避有关议题。「作为导演，我会持续用我的作品说话。」

李芊/杨威廉 (综合报导)