金马奖政治风波燃烧　蔡英文：台湾就是台湾

(德国之声中文网) 台湾总统蔡英文週日 (11月18日) 在社交网站上回应，斩钉截铁地说：「我们从来没有接受过『中国台湾』这个说法，也不会接受这个说法，台湾就是台湾。」
蔡英文称以今年的金马奖为荣，突显台湾之所以不同于中国，在于台湾的自由与多元。她表示：「在这裡不会有人因为不同言论就消失或被消音，我们也没有会被网路屏蔽的敏感词。这就是台湾。但我们也希望这些来到台湾的客人在享受自由的空气之馀，也能尊重台湾人民的想法。」
她强调，反对在导演傅榆和文化部长郑丽君脸书洗版的「网路霸凌」行为，重申台湾是民主开放的社会，但自由表达意见者不应被被霸凌或承受心理威胁。郑丽君日前在脸书上发文指「这裡是台湾，不是『中国台湾』」。
金马奖执委会主席李安则希望大家尊重业界：「台湾是自由的，影展是开放的，爱讲什麽就讲什麽，不会阻止大家讲什麽，影人都是我们的客人。」他强调金马奖是个就艺术、论艺术的公正平台，「不希望有任何人来干扰，希望金马奖是很纯粹的，请大家给电影人尊重」。
台湾导演傅榆（左）偕同製片人在颁奖礼上發言，《我们的青春，在台湾》获颁最佳纪录片奖。
导演千字回应：承担后果不后悔
台湾女导演傅榆凭借纪录片《我们的青春，在台湾》赢得金马奖最佳纪录片，这部作品纪录了2014年的台湾太阳花学运。
傅榆發表得奖感言时表示：「这部片很多人以为是在讲政治，但它其实更多是在讲青春，青春很美好，但也容易犯错。我们可能把错误的期待投射在别人身上，这有可能发生在人对人，也有可能发生在国家对国家。我希望有一天，我们的国家可以被当作一个真正独立的个体来看待，这是我身为一个台湾人最大的愿望。」这番言论引起广泛热议，特别是末段被中国官媒批评为台独言论，事后两岸三地大批艺人在微博表忠声明爱国立场。
事隔一天，傅榆週日 (11月18日) 發表长篇声明回应。她解释，当时的發言不是一时激动，更不是受民进党政府指使，而是自己一直想为作品说的话。「对于我日后职业生涯所可能面临的一切后果，我愿意承担，且并不后悔。」
她说纪录片想探讨的正是两岸公民社会之间的误解和仇恨：「在台湾国内，及台湾与中国、香港之间，怀抱不同国族认同、具有不同政治立场的年轻世代，是否能够透过对话，来理解彼此的立场与差异，甚至共同合作？」
对于颁奖礼当晚，部分中国颁奖嘉宾和得奖人讲出「中国台湾」、「两岸一家亲」的言论，她予以尊重但不能苟同。她认为此纪录片的拍摄对象本身就是政治，并非以政治归政治、艺术归艺术就可以迴避有关议题。「作为导演，我会持续用我的作品说话。」
李芊/杨威廉 (综合报导)
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台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉
宋芸樺
2018年，台灣演員宋芸樺被網友翻出三年前一次訪問中，被問到最喜歡的國家時回答「台灣」，因而被質疑支持台獨。宋芸樺隨即在微博發文道歉﹕「我是中國人，一個90後的中國女生，台灣是我的家鄉...台灣是我出生的地方、祖國大陸是我夢想實現的地方，特別是國家今年出的惠台政策，給了我更多的發展空間和學習的機會。」
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周子瑜
南韓女子組合TWICE成員，因在電視節目中自稱來自台灣並手持中華民國旗，遭中國網民炮轟台獨。當時僅16歲的周子瑜發布道歉影片，表示「中國只有一個，海峽兩岸是一體的，我始終為自己是一個中國人而感到驕傲」。事件發生時正值台灣2016年總統大選前夕，時任總統馬英九指﹕「她沒有必要道歉，我們支持她。」蔡英文在勝選演講中更說﹕「只要我當總統一天，我會努力讓我的國民，沒有一個人須為他們的認同而道歉。」
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戴立忍
2016年戴立忍主演趙薇執導的《沒有別的愛》，遭網友及中國共青團質疑是台獨分子並呼籲抵制電影，理由是他曾經聲援反服貿學運和香港佔領運動。戴立忍發表3000字聲明澄清「我從來不是台獨份子，也從未倡議台獨」，並說從小被教育要做個堂堂正正的中國人，沒有割裂自己血緣的想法。但他承認拿香港爭普選字牌拍照是「政治敏感度不足」，並為事件造成紛擾致歉。劇組最終仍決定撤換男主角。
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水原希子
與戴立忍一同參演《沒有別的愛》的日本女星，被指控曾為「辱華」照片點讚，那其實是中國藝術家艾未未向天安門豎中指的相片。水原希子發表影片道歉，以中文說「對不起」，指點讚不是因為同意照片的政治意義，並在隨後取消點讚。
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余文樂
2018年，香港演員余文樂創立的潮流品牌MADNESS，官方網站寫道會「發送貨品到世界各地大部分國家」，當中包括港澳台，被網友指「分裂國家」。MADNESS發表道歉聲明，把描述更改為「國家/地區」。余文樂也急急致歉撲火﹕「對於公司品牌監管不力，出現這麼大的錯誤和誤會，我難辭其咎，也感到非常抱歉。」
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范瑋琪
2015年9月3日，中國舉行抗戰勝利七十周年閱兵，正當不少藝人在微博上談論閱兵時，台灣歌手范瑋琪發表雙胞胎兒子的生活照，引來上萬則留言批評她「不愛國」。范瑋琪後來刪除照片並道歉﹕「真是對不起，因為分享了一張兒子的照片，讓大家不高興了！」
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沒「道歉」的林心如
2018年，台灣演員林心如自製自演的電視劇《我的男孩》，因為獲台灣文化部2000萬元輔助金資助拍攝，被中國網友指她領取「台獨津貼」。電視劇在中國播出兩集後一度下架，林心如發表聲明稱有關指控是造謠，並強調「以前不曾以後也不會支持任何台獨言論及行為」，作品才能重見天日。
作者: 李芊（发自台北）