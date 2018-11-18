金马奖典礼：获奖感言惹政治争议

（德国之声中文网）自从蔡英文担任台湾总统以来，海峡两岸关系趋紧，而政治上的争论也蔓延到了电影颁奖典礼的舞台上。周六晚在台北举办的金马奖颁奖礼上，台湾女导演傅榆凭借纪录片《我们的青春，在台湾》获得最佳纪录片奖。这部作品纪录了2014年的台湾太阳花学运。

在颁奖人宣布得奖者之后，傅榆和制片人一道走上领奖台，一时间激动不已，制片人先行发表了获奖感言。轮到傅榆讲话时，她先是感谢了家人、参与纪录片制作的所有人员，在人们感觉她应该已经结束发言的时候，她突然又说："希望我们的国家可以被当成一个真正独立的个体来看待，这是我身为一个台湾人最大的愿望。"

此话音刚落，现场响起了一片掌声。但是镜头带到坐在台下的知名导演李安，表情略带尴尬。在傅榆发表获奖感言之后，现场的气氛发生了微妙变化。据悉，根据原先的安排，身为金马奖评委会主席的巩俐是要和李安一同上台颁奖的，但是后来她临时改变了主意，没有上台。

当晚决出了多个重要奖项，徐峥凭借《我不是药神》获得最佳男主角奖，《谁先爱上他的》中的女主角扮演者谢盈萱摘得金马影后桂冠。张艺谋则凭借《影》获得最佳导演奖，他的这部作品还同时拿下了最佳视觉效果、最佳美术设计、最佳造型设计三个奖项，可谓赢得盆满钵满。最佳剧情长片奖授予《大象席地而坐》，令人遗憾的是导演胡波已经无法亲自上台领奖，因为他在2017年10月自杀身亡。

获得金马影帝的徐峥在发言的最后说了一句意味深长的话："这里是一个专业的殿堂，所有人聚在一起，像一家人一样，我相信中国电影一定会越来越好！"而在颁奖典礼结束后，除了导演娄烨之外，所有的大陆艺人都没有参加接下来的聚餐会。

徐峥摘得影帝桂冠

台湾文化部长郑丽君随后还在社交媒体上发帖称，"台湾是亚洲最自由、民主、多元、热情的国家"，并且强调"这里是台湾，不是'中国台湾'"。

中国官媒《环球时报》也发表社评，不仅指责傅榆的"台独"言论对于金马奖的影响力造成损害，同时更是批评台湾当局在事后扮演"火上浇油"的角色。文章指出，台湾文化部长郑丽君当晚力挺傅榆，台湾行政院的一名发言人也参与到争论中来，由于台湾"九合一"选举即将举行，民进党当局"暴露出借傅榆这件事炒热两岸议题的强烈愿望"。

这篇社评最后还总结道，傅榆的相关言论只会损害到台湾在大中华区的影响力，而就大陆方面来说，"一个年轻纪录片导演说几句话，无论她说什么，对我们都不构成大事"。

颁奖礼发言风波之后，很多中国大陆艺人都纷纷在社交平台上表明爱国立场，在新浪微博上，#中国一点都不能少#这个话题已经登上了热搜榜头条。截至记者发稿时，阅读量已经达到80多亿，讨论量超过1175万。包括台湾岛以及南中国海大片海域的红色中国地图的图片被包括诸多知名人士在内的网友广为转发。

傅榆本人则在脸书发文表示，多余许多网友（大部分来自中国大陆）的怒骂和攻击，她看完"并不特别愤怒或者难过"。她还阐述了自己拍摄《我们的青春，在台湾》这部纪录片的初衷，在于探究："在台湾国内，以及台湾与中国、香港之间，怀抱不同国族认同、具有不同政治立场的年轻世代，是否能够透过对话，来理解彼此的立场与差异，甚至共同合作？"

根据维基百科上的相关词条介绍，傅榆1982年出生在台湾，父母均为东南亚华侨，从2006年出道以来，拍摄了不少青春、政治题材的影片，包括2012年的《蓝绿对话实验室》、 2013年的《我在台湾，我正青春》。在金马奖摘桂的这部《我们的青春，在台湾》一片，此前已经获台北电影节最佳纪录片奖。