 金门翻船事件后 中国要加强"常态化执法巡查行动" | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.02.2024

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新闻广角

金门翻船事件后 中国要加强"常态化执法巡查行动"

上周，一艘中国快艇遭台湾海巡署追缉时，船只翻覆造成两人死亡的事件发生后，中国方面加强了对相关水域的监控。

Taiwan Verteidigungsministerium Überwachung

（德国之声中文网）中国海警局新闻发言人甘羽周日表示，"福建海警局将加强海上执法力量，在厦金海域开展常态化执法巡查行动，进一步维护有关海域作业秩序，维护渔民生命财产安全。"

 尽管中国船只在金门附近的活动一向都相当频繁，但人员伤亡事件却罕有发生。上周三，台湾海巡署表示，这艘中国船只遭驱离时，正在距离金门一海里处捕鱼，而这里是禁渔区。四名中国渔民中，有两人在翻船后死亡，另外两名幸存者目前被台湾关押。

过去几年当中，进入金门海域的中国渔船和挖砂船明显增多，局势也变得更加紧张。金门居民抱怨称，中国船只带来了噪音和污染，也给他们的捕鱼生计带来了损失。

“金门居民抱怨称，中国船只带来了噪音和污染，也给他们的捕鱼生计带来了损失。”

“金门居民抱怨称，中国船只带来了噪音和污染，也给他们的捕鱼生计带来了损失。”


中国船只翻覆并造成人员伤亡的事件发生后，中国当局对台湾提出强烈谴责，指责执政的民进党应对这一事件负责。北京国台办发言人朱凤莲周日表示，"两岸渔民自古以来在厦金海域传统渔场作业，根本不存在所谓'禁止、限制水域'一说"。 朱凤莲强调："大陆保留采取进一步行动的权力，一切后果由台湾负责。"但她并没有说明"进一步行动"的具体内容。台湾方面表示，目前正在对事件开展进一步调查，台湾陆委会也表示正在同中国方面进行沟通
1949年，国共内战结束后，台湾一直处于事实独立状态。中华人民共和国一直声称对台湾拥有主权，并宣称，必要情况下，不排除以武力实现统一的可能性。

（美联社，法新社）

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