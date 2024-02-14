金门海域越界捕鱼被台方驱离 两中国船员落海身亡

（德国之声中文网）台湾海岸巡防署周三（2月14日）表示，一艘中国籍快艇在金门海域越界捕鱼被台湾海巡队驱离，快艇上4名中国船员落海，其中2人生还，2人抢救不治身亡。

尽管中国在金门附近海域活动频繁，但这样的死亡事件非同寻常。金门距离中国比台湾本岛更近。

台湾海巡署在一份声明中说，金门海巡队执行巡逻勤务时，发现1艘中国籍快艇越界捕鱼，立即执行驱离作业。

金门海巡队副队长陈建文告诉当地一家电视台："因为这艘快艇速度非常快，而且蛇行拒检，双方在追缉的过程中，有4名大陆渔民落水。经过我们现场立即抢救，两名落水人员有溺水状况，先后送往署立金门医院，目前已宣告急救无效。"

海巡队说，正在通过官方渠道与渔民家属取得联系。全案将报请金门地检署检察官相验与调查。

金门位于台湾海峡，从该群岛的某些地方可以用肉眼看到中国南部城市厦门。

中国声称台湾是其领土的一部分。

近年来，金门居民报告说，他们看到越来越多来自中国的挖沙船和渔船靠近金门海岸。有时，从岛上可以看到数十艘中国船只。

国台办强烈谴责

中国官媒新华社发布消息称，14日下午，福建一艘渔船在金门海域被台方驱离，导致船上4人全部落海，其中2人死亡。国台办发言人朱凤莲表示，我们对遇难同胞及其家属表示深切哀悼与诚挚慰问，对春节期间发生这样一起严重伤害两岸同胞感情的恶性事件向台方表达强烈谴责。

朱凤莲谴责说，“民进党当局以各种借口强力查扣大陆渔船，以粗暴和危险的方式对待大陆渔民，这是导致这起恶性事件发生的主要原因。”朱凤莲还表示，我们强烈要求台方立即查明事件真相，协助遇难渔民家属妥善处理善后事宜。我们正告台湾有关方面，要尊重两岸渔民在台湾海峡传统渔区作业的历史事实，确保大陆渔民人身安全，切实杜绝此类事件再度发生。

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（美联社等）

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