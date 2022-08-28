 金门失踪士兵据悉游往大陆过程中被中国海警救起 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.03.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

金门失踪士兵据悉游往大陆过程中被中国海警救起

据台湾媒体报道，昨日在金门二胆岛离奇失踪的26岁炊事兵已被找到。据报道，这名士兵身穿救生衣试图游到中国大陆，半路体力不支，被中国大陆海警发现并救起。

失联陈姓上兵的手机信号一度在大胆岛周边出现过。图为大胆岛。

失联陈姓上兵的手机信号一度在大胆岛周边出现过。图为大胆岛。

（德国之声中文网）昨天（3月9日），台湾金门二胆岛一名26岁的陈姓炊事兵在早点名的时候被发现失联未到。当地驻军对全岛进行地毯式搜寻未果。陈姓上兵被发现离开时只带走了钱包和手机。

台湾海巡署方面称，接到通报后立即成立应变中心，并派遣线上巡防艇前往通报海域搜寻，截至昨天下午3时止，共动员5艇次、20人，仍未发现失踪人员。

今天上午，台湾国防部部长邱国正在立法院接受质询时仍表示，失联上兵仍未找到。人是否游到对岸，“没办法臆测，找到人再说”。

据台湾媒体ETtoday新闻云报道，陈姓上兵已被找到。报道称，该名上兵身穿救生衣试图游到中国大陆，半路体力不支，被中国大陆海警发现并救起。

国民党金门选区的立委陈玉珍接受台湾媒体采访时表示，她也有听到陈姓上兵被救起的消息，据她了解，“该士兵有感情因素问题，应是逃兵、不是投共，国军应加强心辅作为”。

台湾陆军司令部表示，目前并未接获任何单位的通报，将协请海巡署透过两岸协同执法管道查证，后续依查证结果，主动向外界说明。

台湾《联合报》此前报道称，这姓上兵家住新北市，在金门服役已经超过3年，是伙房兵（炊事兵）。有同僚透露，该士兵平常表现正常，个性很宅，不喜欢到处趴趴走，跟大家相处也如常。室友在9日凌晨1点左右还看到他在睡觉，不知道为何会忽然消失。

陈姓上兵的父亲昨天下午搭乘班机从台北赶抵金门协处。陈父相当低调，对于记者询问“会担心儿子吗？他有没有跟你联络”、“最近有没有跟你联络说他心情不好还是怎样”，他都不发一语。

金门：昔日「反共前線」如今两岸窗口

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Chang was born in Shanghai, China. Her birth name was Zhang Ying. She was the daughter of Zhang Zhiyin (18961953) and Huang Suqin (18931957). Chang's paternal grandfather, Zhang Peilun, was son-in-law to Li Hongzhang, an influential court official during the Qing Dynasty, who married Chang's paternal grandmother, Li Juyu (18661916). Her maternal grandfather, Huang Yisheng, was a prominent naval commander. She is noted for her fiction writings that deal with the tensions between men and women in love, and are considered by some scholars to be among the best Chinese literature of the period. Chang's portrayal of life in 1940s Shanghai and occupied Hong Kong is remarkable in its focus on everyday life and the absence of the political subtext which characterised many other writers of the period. Chang's enormous popularity and famed image were in distinct contrast to her personal life, which was marred by disappointment, tragedy, increasing reclusiveness, and ultimately her sudden death from cardiovascular disease at age 74.

客座评论：六十年前，张爱玲的“前线”与“边城” 28.08.2022

从张爱玲上世纪六十年代生平唯一一次访问台湾所留下的文本对比，梳理数十年两岸的关系演变和心路历程。这是否能为目前的台海僵局带来一些不同角度的理解与反省？德国汉学家吕恒君进行了一番尝试。

27.06.2017*****A man walks past Chinese and Hong Kong flags ahead of 20th anniversary of the handover from Britain to China, in Hong Kong, China June 27, 2017. REUTERS/Tyrone Siu

中共百年在香港 地下党会否浮出水面？ 11.07.2021

一百年来，中共在香港的活动从未停歇，据称有数十万党员潜伏在港。地下党从「卖茶叶」丶经营「灰线」，到主导六七暴动丶吸收学运精英，早已在香港各个领域无孔不入。他们有什么前世今生？进入国安法时代「二次回归」，会不会从地下走出台面？

广告

评论分析

China Besuch Präsident Marcos Jr. bei Xi Jinping

客座评论：中国外交的再转折与习近平的心态

二十大以后，习近平一切为了复兴经济的基调一定，战狼外交似乎也有松弛。但习近平似乎又对他制定的政策作了调整，形成了一个“硬-软-硬”的循环，这里的原因值得探讨。