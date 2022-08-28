金门失踪士兵据悉游往大陆过程中被中国海警救起

（德国之声中文网）昨天（3月9日），台湾金门二胆岛一名26岁的陈姓炊事兵在早点名的时候被发现失联未到。当地驻军对全岛进行地毯式搜寻未果。陈姓上兵被发现离开时只带走了钱包和手机。

台湾海巡署方面称，接到通报后立即成立应变中心，并派遣线上巡防艇前往通报海域搜寻，截至昨天下午3时止，共动员5艇次、20人，仍未发现失踪人员。

今天上午，台湾国防部部长邱国正在立法院接受质询时仍表示，失联上兵仍未找到。人是否游到对岸，“没办法臆测，找到人再说”。

据台湾媒体ETtoday新闻云报道，陈姓上兵已被找到。报道称，该名上兵身穿救生衣试图游到中国大陆，半路体力不支，被中国大陆海警发现并救起。

国民党金门选区的立委陈玉珍接受台湾媒体采访时表示，她也有听到陈姓上兵被救起的消息，据她了解，“该士兵有感情因素问题，应是逃兵、不是投共，国军应加强心辅作为”。

台湾陆军司令部表示，目前并未接获任何单位的通报，将协请海巡署透过两岸协同执法管道查证，后续依查证结果，主动向外界说明。

台湾《联合报》此前报道称，这姓上兵家住新北市，在金门服役已经超过3年，是伙房兵（炊事兵）。有同僚透露，该士兵平常表现正常，个性很宅，不喜欢到处趴趴走，跟大家相处也如常。室友在9日凌晨1点左右还看到他在睡觉，不知道为何会忽然消失。

陈姓上兵的父亲昨天下午搭乘班机从台北赶抵金门协处。陈父相当低调，对于记者询问“会担心儿子吗？他有没有跟你联络”、“最近有没有跟你联络说他心情不好还是怎样”，他都不发一语。

金门：昔日「反共前線」如今两岸窗口

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