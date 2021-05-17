金门县呼吁向中国大陆购买疫苗 陈时中：“很难啦”

（德国之声中文网）据台湾中央社报道，金门县县长杨镇浯昨天（5月18日）举行记者会表示，到目前位置，金门仅获600剂新冠疫苗，后续仅再配给200剂，以金门14万户籍人口，远远不足，禁不起防疫漏洞。 杨镇浯表示，如果采购疫苗确实困难，建请中央“同意我们自对岸取得国际认可的疫苗”。

同一天，台湾中央流行疫情指挥中心发言人庄人祥表示，“依台湾地区与大陆地区贸易许可办法及经济部国际贸易局公告的大陆物品不准许输入项目汇总表，台湾无法开放中国制血清、血液制剂和疫苗进口”。 疫情指挥中心指挥官陈时中被问及金门县长呼吁批准金门向中国大陆购买疫苗一事时回应说，若地方想购买中国疫苗，可能要提出申请，若判断为合格疫苗，就会由中央统筹处理。但他强调，“不过很难啦，以有限数据与资料分析，大家对中国疫苗都不是那么有信心。 ”

5月7日，世卫组织宣布，由中国医药集团北京生物制品研究所研发的新冠灭活疫苗正式通过世卫组织紧急使用认证。中国国药新冠疫苗成为被世卫组织认证批准的首款非西方灭活疫苗。

世卫组织负责卫生产品获取事务的助理总干事西芒（Mariângela Simão）表示，国药集团疫苗被加入紧急使用清单，将能够迅速加快那些寻求保护其卫生工作者和风险人群的国家获得疫苗。 她说：“我们敦促这一疫苗的制造商加入新冠疫苗获取机制（COVAX），为实现更公平的疫苗分配目标做出贡献。”

前天（5月17日），中国大陆国台办发言人朱凤莲在新闻记者会上表示：“广大台湾同胞急切期盼使用大陆疫苗，当务之急是去除岛内人为的政治障碍，使广大台胞有疫苗可用，让广大台胞的生命健康、利益福祉得到必要保障。”不过台湾陆委会回应冷漠。陆委会在一份书面回应种写道：“对岸不必假好心”，只要中国大陆不阻挠，“我们就可以更快速的从国际上取得更多可靠的疫苗”。

路透社此前曾报道引用一位负责调查中方活动的台湾安全官员的话说，他们奉命要关注政府认为的北京在从事“认知作战”（cognitive warfare）。台湾政府认为，北京意图制造混乱，并破坏大众对政府因应新冠疫情的信任感。

40万剂阿斯利康疫苗抵达台湾

今天，40万剂阿斯利康疫苗从荷兰阿姆斯特丹运抵台湾桃园机场（我没查，你肯定从荷兰运过来，不是韩国造吗？）。陈时中在记者会上通报称，这批疫苗由台湾通过新冠疫苗获取机制（COVAX）购得，产自韩国，有效期至8月31日。他还表示，这批疫苗最快7天内可完成检验封缄并开打。

今年3月和4月分别有两批阿斯利康疫苗运至台湾。连同今日到货的疫苗，累计总和为70多万剂。

4月底，美国白宫方面对外宣布，将在6月结束前，释出6000万剂目前在美国尚未核准使用的阿斯利康疫苗，供他国使用。5月17日，美国总统拜登表示，美国将在接下来6周内追加2000万剂由美国核准使用的辉瑞（Pfizer）、莫德纳（Moderna）和强生（Johnson & Johnson）三款疫苗与外国分享。

据Our World in Data统计的数字，目前美国已经有超过48%的人口至少接种了一剂新冠疫苗，完整接种的比例超过37%。

美国总统拜登曾在5月4日发表讲话时宣布，美国下一阶段的防疫目标是在7月4日，即美国独立日前为70%的美国成年人接种至少1剂新冠疫苗，确保1.6亿美国成年人完成2剂疫苗接种。

下周一（5月24日），本年度世卫大会将在线上召开。有分析人士指出，美国宣布释出这些疫苗是美国重返世卫组织带来的见面礼。

台湾驻美代表萧美琴在脸书上表示，已向美方表达争取的意愿，“进洽争取中”。

中央社引述一名知情人士说，台湾驻德国外交人员也在与德国生技公司BioNTech洽谈，但BioNTech对此不愿多加说明。

台湾防疫出现破口，社区感染病例持续增加。今天疫情指挥中心公布的最新本土确诊病例数为267例。过去几天每日新确诊本土病例分别为240例（18日）、333例（17日）、206例（16日）、180例（15日）。疫情指挥中心宣布，从即日起至5月28日，全台疫情警戒调至第三级。

台湾网友在社交媒体上霸气地写出“来，全世界看好了。台湾只示范一次，如何在未来两三周内将三级降至零级”，吸引不少人转发。不过台湾三立新闻引述台大心脏外科主治医师王植贤的看法认为，两周解除三级“有点夸张”。还有台湾的医务工作者认为，如果两周内不上升到四级，四周内确诊数开始下降，八周内解除三级警戒，如果能做好，“已是世界奇迹”。

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