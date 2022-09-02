金門首度擊落無人機 台海局勢不確定性增

（德國之聲中文網）台灣軍方週四（9月1日）證實，首度擊落1架侵擾台灣外島金門的不明無人機。這是中國無人機頻繁侵擾金門、台灣總統蔡英文下令適時採取「必要而且強力的反制措施」以來，台灣首度以實彈方式擊落無人機。有專家認為，兩岸未來衝突的不確定性恐再升高。

根據台灣陸軍金門防衛指揮部（簡稱金防部），1日中午12時3分，當地發現1架「不明民用空拍機」入侵金門獅嶼的禁限制水域上空，駐軍依程序在示警驅離無效後，隨即防衛射擊、予以擊落。該架無人機遭擊落後墜海。

金防部2日再發新聞稿，指當日在烈嶼地區發現無人機2批2架次，經守軍發射信號彈通傳臨近駐守部隊後，快速飛離進入廈門。

兩岸互控

台灣首度實彈擊落無人機，兩岸互控對方升高危機，各執一詞。中國國台辦發言人朱鳳蓮1日指控，「民進黨當局企圖藉機炒作，製造緊張氣氛，升高兩岸對立對抗」，此舉「極其荒唐可笑」；台灣行政院長蘇貞昌強調，台灣擊落無人機「是一再忍耐、警告後最適當的做法。」

根據台灣中央社報導，蘇貞昌2日出席活動時接受媒體聯訪時表示，中國無人機一再飛到台灣境內，「還拍影片回去做大內宣」 ，台灣一再警告、要求不要侵門踏戶，總統蔡英文也公開表示一定會做強力有效回應。這次也是如此，只好做防衛射擊，「相信台灣民眾跟世界各民主國家看起來，都認為是妥當的應處。 」

面對朱鳳蓮的指控，蘇貞昌反駁指是「不適當發言」，呼籲中國「克制」、「不要生事」，並稱「台灣也絕不挑釁，並會為維護國土、國民，做最妥適的處理。」

此前，台灣總統蔡英文8月30日表示面對無人機侵擾，已下令國防部「適時採取必要且強力反制措施，捍衛國家領空安全」。

美國白宮國安會發言人柯比（John Kirby）31日在被問到如何看待台灣宣布將以實彈射擊驅離中國無人機時，他重申美國長期政策不變、反對單方面改變現狀，但認為台灣的憂慮「合乎情理」。

專家：不確定性升高

外界關注，台灣首度擊落入侵的無人機會不會導致兩岸局勢再升溫。台灣海軍新江艦前艦長呂禮詩告訴德國之聲，「無人機飛到其他國家，任何一個國家都有主權可以把它擊落」，事件本身雖然不會令兩岸局勢升高，但可能產生後續問題。

「通常戰爭會咎責誰開第一槍，當然我們攔截無人機其實是防禦作為，但防禦作為會不會過當？在什麼情況之下會不會打到對岸或是來往商漁船？」呂禮詩表示，「用實彈當然現在民氣可用，可是事實上，背後就是有演變成實戰的可能性，不確定性就會升高。」

呂禮詩指，金門駐軍以實彈擊落無人機並不是最理想的方式，主要是因為金門獅嶼等「外島中的外島」離對岸的距離太近，且期間海域有漁船作業。他說：「最危險的是這些，當然擊落無人機這件事是無庸置疑的，沒有什麼爭議的，最怕就是誤擊到人 」。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲則告訴德國之聲，他認為事件令衝突升高的可能性「非常低」。他表示，原因在於被擊落的無人機是民用的，「最重要是它是在台灣領空範圍內被擊落」，就算衝突持續升級「責任也在中國」。

蘇紫雲強調，擔憂是合理的，但如果過度擔憂情勢升級或是擦槍走火，「這樣就中了中國的認知作戰。」他指，中國認知作戰除了企圖改變一般民眾的觀感，也包含戰略性層面，即指責受害者而不是加害者。

蘇紫雲表示，他認為台灣守軍已經相當克制，實務來說機槍或步槍彈的確有傷及無辜目標的可能性，但若排除範圍內沒有其他民眾船舶就沒有問題，「如果礙手礙腳去擔憂會造成兩岸升級或誤擊，這樣全世界的民主國家大概都會完蛋。」

無人機成「新常態」

中國無人機侵擾台灣似乎正成為「新常態」，德國之聲根據台灣國防部新聞稿統計，8月至少有27架次的民用無人機侵擾金門，多架次在金門駐軍驅離後往廈門方向駛離。期間，中國社交媒體平台亦流傳多支中國無人機近拍金門崗哨、營區，以及金門士兵投擲石頭驅離無人機的照片及影片，遭台灣軍方指控是「認知作戰」。

台灣前海軍艦長呂禮詩建議，應對無人機最好方法還是干擾槍。此外，使用干擾槍必須要知道目標位置，單靠人力瞭望並不足夠，還應配置雷達等目獲系統，未來若入侵的無人機數量增多，或在夜間不便辨識也仍能應對。

干擾槍能通過遮蔽附近電波、導航訊號，迫使無人機返航或因失去訊號而降落，是電戰反制中的「軟殺」利器。

台灣軍事專家蘇紫雲也認為，面對無人機侵擾最優先是使用干擾槍或軟殺方法，「但是實彈射擊是任何部隊都會保留的必要性」，「在你的領海之內，任何國家都有權採取強制手段...在國際法上沒有問題，使用武力合法正當且符合比例原則。」

蘇紫雲建議，面對中國的灰色地帶衝突，台灣需要明定底線，「底線畫出來後，戰術上要採取實彈擊落或其他干擾方法，那都只是其中一個選項而已。」

根據台灣《中國時報》獨家報導，台灣陸軍31日已緊急調派干擾槍支援金門，但數目仍嚴重不足，台灣國防部也緊急調派各空軍基地配有干擾槍的飛管飛隊人員前往支援。陸軍更下令守軍部隊，「只要發現空拍機，不論用何種方式都要予以擊落」。

對此，台媒引述國防部說法指，國防部並未進一步說明，僅表示「中共對我可能的威脅行動，國軍均擬訂相關方案，並且彈性靈活應處」。

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