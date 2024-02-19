 金門翻船案升高兩岸衝突？學者：互有默契 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.02.2024

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时政风云

金門翻船案升高兩岸衝突？學者：互有默契

中國漁船遭台灣海巡驅離導致漁民落海死亡事件，引發輿論關注。中方宣布將在廈金海域常態化執法巡查；台媒報導，19日便有4艘中國執法船舶在該地區出沒。對此，學者認為，中國雖然不希望衝突升溫，但仍須對此做出「姿態」。

金門為台灣面對中國的最前線。圖為用來紀念古寧頭戰役的金門古寧頭牌樓（資料照）

金門為台灣面對中國的最前線。圖為用來紀念古寧頭戰役的金門古寧頭牌樓（資料照）

（德國之聲中文網）中國漁民在金門水域翻船死亡事件之初，中台雙方似乎都有意低調處理此事。中國國台辦雖馬上發出聲明譴責，但內容並未明確提出相關反制措施。不過，中國海警局18日宣布，將在廈金海域開展「常態化」執法巡查行動，以維護漁民生命財產安全。

對此，台灣國防安全研究所國家安全所所長沈明室向DW表示，台灣海巡人員過去就曾對類似情事進行驅離，但這次因造成中國漁民死亡，導致中方內部輿論反彈。

「它（中國官方）勢必得做出姿態，但我認為目前來講，這個姿態並不代表將來就會採取進一步的驅離行動，或者發起台海戰備警巡。畢竟金門離中國太近，他要拿下金門很容易，沒有必要挑起（衝突）。」沈明室說，金門民眾與中國互動密切，中方若以過於強硬的姿態反應，反而可能引起反彈。

金门：昔日「反共前線」如今两岸窗口

沈明室指出，過去兩岸海警曾經在相關水域進行聯合演習，針對海上問題進行因應，「所以雙方是有默契的，雙方過去在禁限制水域的默契就是『我不超過，你也不超過』」。

他認為，中方最初不希望因這起事件升高兩岸、美中之間的衝突，「但是後來又覺得說，這樣低調地處理的結果好像又承認了禁限制水域」。這與中國原先「台海內海化」的主張有所矛盾，才會藉由發布海警的巡查行動來否定台方聲稱的禁限制水域說法，「至少維持一點面子」。

台灣​​國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，國台辦刻意模糊中國漁民越界造成的威脅，把該水域變成「兩岸一中」漁場的行為正是「偷換概念」。對於中方稱將加強海巡一事，他則認為實際變動較小，因為兩岸海警部門彼此都有「默契」，如今的差異在於中方海警執法的力道，是否會對台灣的漁船採取強制性的作為，例如強行登上台灣船舶或是採取驅離的做法。

蘇紫雲認為，中國無需將禁制水域無限上綱到主權方面。「有時候只是『治權』的概念......中國片面把它解讀成主權議題，我覺得是非常沒有建設性。」

圖為去年8月台灣海軍士兵在海上觀測中國解放軍軍艦。（資料照）

圖為去年8月台灣海軍士兵在海上觀測中國解放軍軍艦。（資料照）

交由金門地方政府解決？

對於這起案件引發的爭議，台灣國民黨籍立委陳玉珍呼籲，台灣政府應授權金門及馬祖的地方政府針對漁權等經濟相關議題「直接與中國談」。她指出，金馬地區與中國距離靠近、互動多，且經常有事務性溝通，較無誤解，可藉此「同中求異」，避免誤會產生。

對此，蘇紫雲認為，地方政府無法代表中央針對漁權、管轄權等問題，和中國進行商議。台方也有相關對話的空間及善意存在，若金門地方政府欲與廈門當局對此進行談話，仍須在中國民國《憲法》及中央法規的規範之下取得授權。

沈明室則認為，金門及中國海警或許有固定的聯繫管道或默契，金門的民意代表、立法委員或地方政府同樣也有溝通管道，相互降溫沒有問題。但若牽涉到主權、民族主義，或中國民眾輿論太過強勢，中方或許會採取一些動作，「但基本上不會挑起無限上綱式的（衝突）、金門跟對岸的衝突，或是連帶影響到兩岸衝突」。

台灣海軍今年1月在高雄附近舉行海上演訓（資料照）

台灣海軍今年1月在高雄附近舉行海上演訓（資料照）

中國海警船出沒廈金海域

台灣中央社週一（2月19日）引述中國港口網資訊報導，當日上午一度有4艘中國海警的執法船在廈金海域出沒，行經金門北方、南方及東南方海域，其中一艘執法船體積長達92公尺。

此前，中國海警局發言人甘羽宣布，「福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動，進一步維護有關海域作業秩序，維護漁民生命財產安全」。國台辦也表示支持，並且再度譴責台灣海巡署驅離中國漁船導致漁民遇難，批評台方草菅人命，「嚴重傷害兩岸同胞感情，嚴重破壞兩岸關係」。

台灣陸委會重申，依照兩岸條例規定，中國船舶未經許可，不得進入台灣限制及禁止水域，並表示台方主管機關為維護漁民權益，依法驅離或扣留越界船舶，「以前如此、現在如此，未來也將繼續執法，不會因此改變」。

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