金門翻船案：中國漁民稱遭台海巡「撞翻」

（德國之聲中文網）2名生還的中國籍漁民週三（2月20日）返回中國後，接受中國官媒央視旗下帳號「玉淵譚天」採訪，在鏡頭前描述事發經過，指控台灣海巡船衝撞才導致漁船翻覆。

中國漁民聲稱事發當天中午12點50分，「就看到保緝（台灣海巡）開起來了，就衝著我們的船開起來了」，「我們的船哪可能翻掉，開急轉彎也翻不掉，要撞才會翻掉」，指控台灣海巡船將漁船「頂翻」，導致4人全落海。

漁民稱，過去兩岸漁民捕魚，「他們（台灣漁民）以前到我們這來，我們對他們很好，這次他對我們這樣，太失望了」。

台灣中央社報導聚焦於該漁船為「三無船舶」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記），指央視採訪內並未提及相關質疑。

此前，台灣政府的聲明主張，該漁船為「三無船舶」，是「兩岸執法共同關注對象」，但其遇台灣海巡檢查，卻「蛇行拒檢」，才導致船隻翻覆。中國國台辦則稱，是台方的「粗暴」驅離所導致。

中方批台「隱匿真相」

中國國台辦發言人朱鳳蓮21日晚間再度發聲明，批評台方「企圖掩飾其暴力行徑」。聲明稱：「在兩岸同胞和遇難者家屬強烈要求下，台有關方面才承認是因台海巡艦衝撞導致大陸漁船翻覆、人員傷亡……對事件真相遮遮掩掩。」

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朱鳳蓮譴責民進黨政府「暴力執法」且「刻意隱瞞事實」，並要求台灣盡快公布真相，「嚴懲相關責任人」，「給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代」。

台灣怎麼回應？

早前有台媒報導，金門地檢署主任檢察官施家榮在回應媒體時，曾證實雙方船隻發生碰撞，中國快艇當場翻覆。該說法也被中國媒體引述報導，但施家榮隨後否認，表示他僅證實值勤海巡人員當時「沒有錄影」，並未證實「碰撞說」。金門地檢署回應「不能證實有」、「也不能證實沒有」。

金門地檢署官方新聞稿則稱，該起事件發生在14日下午1點左右，台灣海巡接獲通報有中國船隻駛入金門「禁止水域」，巡防艇要求其停船受檢，但對方卻加速逃逸，結果尚未駛出「禁止水域」即翻覆。

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對於各界不斷呼籲官方公開執法過程影像，金門地檢署證實，事發過程海巡隊「並無錄影紀錄」，但檢方對2名生還漁民製作筆錄時，2人均表示對海巡隊執法程序「無意見」。

關於執法過程的蒐證錄影問題，台灣海巡署指出，雙方當時高速追逐，加上船身受海浪影響劇烈晃動，導致海巡人員「在高度專注維持平衡及準備強靠登檢狀況下，致該名負責蒐證同仁未即拿取蒐證器材進行蒐證」。

海巡署艦隊分署長廖德成表示，該案發生僅歷時5分鐘，「因海上追逐及時間短暫等因素，未能全程錄影，雖讓事證分散，惟不影響事實真相之始末」。他也稱相信台灣司法機關調查程序必定可還原事實。

儘管台灣海巡聲明提及，雙方在追逐過程中，「船身多次接觸」，但並未證實中國漁船是否因為「碰撞」導致翻覆。

中國海警出沒馬祖海域

據台灣中央社報導，繼19日上午金門水域出現中國海警船後，馬祖海域21日下午也出現2艘中國海警船，其中1艘一度逼近馬祖南竿島約5.5浬處；另有1艘全長90公尺、1500噸級的「海監船」。

此前，中國海警曾宣布「常態化」位於金門、廈門海域的巡查行動。台灣國防部發言人孫立方則於21日表示，台灣外離島部隊會依不同狀況演練及準備；至於這次事件，則由海巡署依法處理，軍方不會直接介入，也不會增加外離島兵力，避免緊張局勢繼續升級。

美方也對此案有所表態。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）說：「我們繼續敦促各方克制、勿片面改變現狀；過去數十年來，這樣的現狀維持了台海及區域的和平穩定。」

（綜合報導）

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