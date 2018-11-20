金钱万能? 特朗普护航沙特王室

(德国之声中文网) 自从美国中情局 (CIA) 认定沙特王储萨勒曼 (Mohammed Bin Salman) 有参与卡舒吉案后，特朗普不断面临是否对沙特与沙特王储进行制裁的压力。特朗普在週二 (11月20日) 的声明中指出，沙特政府参与杀害卡舒吉的事实不会影响双边关係。他说 :「我们可能永远不知道卡舒吉案所有事实。沙特王储或许知道这件惨案，也或许他并不知情。无论如何，美国依旧是沙特坚强的伙伴。」

民主党参议员费恩斯坦 (Diane Feinstein) 对特朗普决定不对沙特做任何制裁感到震惊。她誓言投票反对往后任何与沙特的军购案。她说:「人权不应该只是一个词，而是勇敢站出来谴责一个政府涉入一桩杀人案。任何涉入此案之者都得被绳之以法。」

特朗普特别在声明中提到，他不想危及沙特与美国签署高达数千亿美元的军购案。反观，德国已暂缓所有与沙特的军购案，并禁止18名沙特公民入境德国。

多个媒体也谴责特朗普的决定。其中，《华盛顿邮报》批评特朗普的发言背叛美国长期以来对人权的尊重。倡议组织保护记者委员会 (Committee to Protect Journalists) 总监赛门 (Joel Simon) 表示，特朗普此举是向沙特及其他政府释放一个令人震惊的讯息。 他说:「简单来说，特朗普总统说只要你跟美国有一定程度生意往来，你可以尽情杀害记者。」

杨威廉/夏立民 (法新社、 路透社)