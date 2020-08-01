金融门户地位未变 香港金融业招兵买马

（德国之声中文网）一些全球性银行、基金和其他金融服务提供商表示，他们正在香港加紧招聘职员。这表明尽管人们对中国政府加强控制表示担忧，但是香港作为中国金融门户的独特地位没有改变。

高盛集团、花旗集团、瑞银集团和其他一些银行，今年各自在香港招聘了数百人，扩大了现有的员工队伍。

例如，花旗集团表示，将在2021年新聘员工1,500名，包括新增人员和替代人员，是一年前招聘人数的两倍。花旗在香港有大约4,000名员工。高盛发言人称，预计今年在香港的招聘人数将增加20%。高盛在大中华区约有2,000名员工。

根据香港证券及期货事务监察委员会网站上的数据，从事资产管理、证券和其他金融活动的人员获得颁发的牌照数量正在回升。3月底，发牌总数与九个月前相比增长了1.7%，仅仅略逊于2019年的高峰期。

招聘方兴未艾

除了高盛和花旗，瑞银的一位发言人说，截至3月，瑞银一年来共招聘了200人，其中包括20名新的全职员工，而上一财政年度只新增了7名全职员工。

这一轮招聘中，瑞银聘用了100名经销商和80名毕业生。这是十多年来瑞银招聘毕业生人数最高的一次。该银行在香港有2,500名员工。

汇丰银行计划今年在香港新增400名员工，这只是未来五年在香港招聘5,000名员工从事亚洲财务管理计划的一部分。

德意志银行的香港首席执行官Lok Yim表示，在经历了多年来业务最旺的第一季度之后，它也在计划新增人手。

猎头公司Michael Page香港区域总监Olga Yung说：“我们现在的忙碌程度可能是去年年底的两到三倍。“

商界乐见如今的和平与稳定

花旗亚太区企业银行的主管里兹维（Kaleem Rizvi）说，“香港有一些独特的优势，它将仍是我们许多本地和全球客户进入中国的门户。”

六位银行家、招聘主管和其他行业高管表示，去年，许多金融公司都在香港暂缓招聘，原因是香港发生了反送中运动、中国政府实施港版安全法以及新冠疫情爆发。

一些银行机构的扩招计划表明，他们现在愿意与政治风险共存。

“相比于2019年的混乱局面，和我交流的商界人士都欢迎现在的和平与稳定，”总部设在香港的私募股权投资集团--太盟投资集团(PAG)的董事长兼首席执行官单伟建说。

一些银行家说，可以肯定的是，现在的政治情形仍然是有争议，令金融专业人士感到不安。一些外籍金融工作者和成千上万本地居民一样，已经离开或正在考虑离开香港。

香港警方要求一些银行交出他们根据严厉的港版国安法逮捕的反对派活动家和政治人士的账户信息，政府还威胁说，根据新法，协助处理已被冻结的媒体大亨黎智英的资产的银行人士可能面临牢狱之灾。

香港金融监管机构拒绝对银行业的扩招计划和金融人士感到的政治压迫发表评论。

靠近中国内地

一些银行和其他金融机构专业人士接受媒体采访表示，在香港工作的大部分诱惑力来自于这个城市与中国内地的密切关系及其由此带来的业务。

这种业务正在兴旺。2021年第一季，通过香港与上海和深圳交易所的股票互联互通机制的资金流量创下历史新高。

路孚特数据显示，今年前五个月，通过香港上市筹集的资金超过了过去四年同期的总和。这些企业主要来自中国内地。大中华区的并购案也创下2018年以来的新高。

全球资产管理公司柏瑞投资（Pine Bridge Investments）的亚太区首席执行官法索（Anthony Fasso）表示，香港正在适应新的现实。“我们相信，作为世界最大和增长最快的经济体之一的门户，香港仍将是一个具有全球竞争力的国际城市。”

（路透社）

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