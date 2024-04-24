金融贪腐案连连 中国银行原行长认罪

中国银行原行长刘连舸被控非法索取收受1.21亿元，违规放贷33.2亿元。近来有多名中国银行金融高官因贪腐罪名被控。

（德国之声中文网）据中国央视报道，曾任中国进出口银行行长、中国银行行长的刘连舸受贿、违法发放贷款一案在济南中级人民法院一审开庭审理。刘连舸被控非法索取、收受财物折合人民币1.21亿元。此外，在明知不符合发放贷款条件的情况下，推动向相关单位发放贷款33.2亿元人民币，造成本金损失人民币1.9亿元。报道称，刘连舸当庭认罪悔罪。

2023年3月，中纪委对刘连舸进行调查。10月，刘连舸被移交检察机关。当时，中纪委称刘连舸"丧失理想信念，背弃初心使命"，"大肆违规插手信贷项目，违法发放贷款"，"私自携带违禁书刊入境，处心积虑对抗组织审查"，"擅权妄为，靠金融吃金融"。

就在一周前，中国人民银行原副行长范一飞受贿案开庭。范一飞被控非法收受财物3.86亿元。他当庭认罪。

本月早些时候，中国光大集团原党委书记唐双宁贪污受贿案被检察机关提起公诉。而其在光大集团的继任者李晓鹏也以涉嫌受贿罪被移交检察机关。

中国金融贪腐案频频 图像来源: Costfoto/picture alliance

除此之外，其他受到贪腐指控的银行高官还包括：中国人民银行原货币政策司司长孙国峰，他因受贿、泄密、内幕交易罪被判16年半监禁。中信银行原行长孙德顺，被控非法收受财物折合9.795亿元人民币。他被判死缓。中国工商银行原副行长张红力，正在接受中纪委调查。北京银行原董事长闫冰竹也因"严重违纪违法"被调查。此外还有多人落马。

习近平上台以来发起反腐运动，支持者认为这有助于政府清廉，批评者则指出这也是扫清政敌的手段。针对金融银行领域的反腐规模也增加。

（法新社、美联社等）

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