 金融時報：英美就台海局勢舉行高層閉門會議 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.05.2022

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时政风云

金融時報：英美就台海局勢舉行高層閉門會議

《金融時報》指出，英美就中國對台灣的威脅和北京更強硬的各項舉措進行磋商。據報，兩國高層會談討論如何透過緊密合作減少中國對台灣發動戰爭的機會，並首次探討衝突應急計劃。

Taiwan | Vor dem Nationalfeiertag

圖為2021年10月7日，台灣在中國民國國慶之前，一架軍用直升機拖著巨大的國旗飛過台北101。近期台灣面對中國日增的軍事威脅，北京屢屢派出創紀錄數量的軍機進入台灣的防空識別區。

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繼早前英國首相約翰遜表達對中國侵台可能的擔憂後，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss ）再提台海局勢。她週三（4月28日）警告中國遵守全球規則，並指北約應確保台灣免於中國侵犯。英國接連表態，透露了什麼信號？

台湾国防部周三召开线上记者会表示，台湾本年度“汉光军演”将借镜俄乌战争启示，精进不对称作战、认知作战、资电作战等可恃战力的组建。

俄罗斯侵略乌克兰以来，失误频传，专家们认为普京（Vladimir Putin）错估局势。而将台湾视为中国领土、数次表示「祖国必须统一」的习近平，又能从俄乌战争悟出什么道理？

《新苏黎世报》呼吁，西方国家必须在乌克兰战场向北京专制者发出一个明确的信号：“西方愿为价值观而战”。《焦点杂志》刊评认为，当年苏军入侵阿富汗时，贪婪的西德就未曾停止进口俄罗斯天然气；如果这种贪婪不能被制止，欧洲将陷入更加危险的对华依赖。

（德國之聲中文網）《金融時報》週日（5月1日）引述消息人士報導，白宮印太協調員坎貝爾（Kurt Campbell）和美國國安會中國事務高級官員羅森伯格（Laura Rosenberger）在3月初與英國代表就台灣問題舉行了一次會議。這次會議是在他們與各自的團隊就印太戰略進行為期兩天的廣泛會議期間所舉行。

三位消息人士表示，美國希望加強與英國等歐洲盟友的合作，以應對北京對台日益強硬的態度。雖然台海目前沒有迫切威脅，但雙方仍延續美日澳高層磋商，討論中國軍機加強台灣周圍的軍事活動等議題。

一位英國官員說，這次的閉門會議是兩國之間迄今為止關於台灣問題的「最高級別」和「最重要」的討論。他說這是拜登政府時期所開始有關「更深層次政策對話」的一部分。

白宮沒有對這次會議發表評論，另一位英國政府的發言人則說，「我們從不對私下的會議發表評論」。

其中一位人士說，這個會議的內容涵蓋了英國如何在外交上協助台北，以及提高在亞洲的威懾力。會議還討論如果美國最終因台灣問題與中國發生戰爭，英國將扮演什麼角色。

該人士補充說，拜登政府正在向一些盟友提供有關台灣的情報，而這些情報以前被列為「NOFORN (no foreign nationals)」，禁止與任何外國公民分享。

Taiwan Symbolbild Konflikt mit China

一位台灣高級官員告訴《金融時報》，台北知道美國努力讓更多盟友參與其台灣規劃。 他說：「他們一直在與日本和澳大利亞一起做這件事，現在他們正試圖與英國一起做這件事。」

防範未然

布魯金斯學會的台灣問題專家哈斯（Ryan Hass）對《金融時報》表示，增加關於台灣問題的磋商是明智的，既能減少戰爭的機率，又能為可能的衝突做好準備，特別是考慮到烏克蘭正在發生的事。

他說：「美國官員與合作夥伴悄悄協商，討論可以採取哪些措施來阻止台海衝突，如果有必要的話，對那裡的和平與穩定所面臨的挑戰作出堅決的回應，這是謹慎的做法。」

美國五角大廈前亞洲高級官員克林克（Heino Klinck）告訴《金融時報》，他對美英就台灣問題進行的磋商表示歡迎。他說，在川普政府與歐洲盟友就加強在南中國海的行動進行討論後，歐洲在印太地區的海軍部署去年有所增加。

他說：「遏制中國對台灣的侵略符合所有人的利益。這不僅僅是一個印太問題，而是一個全球問題。」

克林克還說：「美國的軍事規劃人員並不指望德國或法國派遣軍艦，或英國在台灣發生衝突時派遣航母。但是，當這些國家向南中國海派遣軍艦，或過境台灣海峽時，便會向中國發出了一個強烈的信號。」

報導中提到，英國伊麗莎白女王號航空母艦去年就在印太地區部署了6個多月。此外，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss ）28日表示，北約應該在亞洲發揮作用。她說：「我們需要先發制人，與日本和澳大利亞等盟友合作，確保太平洋地區得到保護，」並說：「我們必須確保像台灣這樣的民主國家能夠自衛。」

（金融時報）

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