金融时报记者遭香港拒绝入境

(德国之声中文网) 根据香港自由新闻报导，《金融时报》的资深编辑马凯原先安排週四 (11月8日) 回香港交接亚洲新闻编辑的职责，但却在机场被海关盘问了数小时，最后遭拒绝入境。

此前，香港政府已于上个月拒绝延长马凯的工作签证，而《金融时报》表示，香港政府目前尚未针对拒绝延长马凯工作签证一事发表回应，而他们也已针对该事件提出上诉。

马凯同时也是香港外国记者协会的副主席。外界普遍认为，香港政府是因为外国记者协会八月邀请港独份子陈浩天演说，才拒绝延长马凯的工作签证。上个月，多个媒体组织将一份万人连署递交给港府，数个团体也发起示威，抗议港府打压新闻自由。

与此同时，17名外国记者协会的前会长向香港特别行政区的行政长官林郑月娥发表声明，强调他们担忧港府拒绝延长马凯工作签证，是否影响香港的言论自由。他们也期望香港政府能尽快针对马凯的工作签证一事，提出公开的解释。

声明中提到:「如果香港政府没提供公开解释，我们只能认定此决定代表香港政府对外国记者协会邀请陈浩天演说一事的惩罚。​如果真是如此，我们也会认定香港曾经引以为傲的言论自由已渐渐消失。​​」

週四(11月8日)稍早，流亡作家马建原先预定在香港「​​​大馆」举行的新书讲座，也因「​​​不可知原因」而被迫取消场地。马建在接受《德国之声》专访时表示: 「这个讯息对我来讲非常粗暴，在一个文学讲座还未开始就做了审查，称它为政治。」他也强调，由于此次是以英国居民的身分入境，担心会因为政治压力而无法入境。

香港经常被称为中国最后一个言论自由堡垒，但近期一连串的事件，让各国十分关切香港急速紧缩的言论自由空间。週二 (11月6日)，联合国于日内瓦举行对中国的定期审议，多个国家提出与香港言论与新闻自由相关的问题。人权组织 Justice Center Hong Kong 高级政策主任亨德森 (Simon Henderson)週二 (11月6日)告诉《德国之声》，近几年外国政府对香港状况的态度有明显转变。他强调，大部分政府对香港的转变，尤其是新闻与言论自由方面，都感到震惊。而马凯被拒绝签证一事，对国际社会而言不会只是个单一事件，而会是个整体现象。他预期国际社会将会更频繁的向中国提起香港议题。

杨威廉/罗法 （综合报导）