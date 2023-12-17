《金融时报》:英国国家电网正拆除中国设备

12月17日，《金融时报》引述一英国政府官员称，出于安全考虑，英国国家电网已经开始移除由一中国公司提供的组件。该决定早在今年4月就已做出，国家电网还向英国情报机构政府通信总部下属的国家网络安全中心进行了咨询。
（德国之声中文网）《金融时报》报道称，此次遭禁的中国公司为中国国电南瑞（Nari Technology），该公司英国分部（NR Electric UK）一名雇员表示，该公司已不被获准进入英国国家电网，而且国家电网也没有说明终止合同的原因。
另一位不愿透露姓名的消息来源称，国家电网做出相关决定同NR Electric UK提供的一个组件有关。该组件负责电网的控制和平衡，以减少停电的风险。报道称，至于相关组件是否已经完成拆除，目前尚不清楚。
英国国家电网以“机密合同事项”为由拒绝就此事置评，只是笼统表示“非常重视基础设施的安全，并采取有效的管控措施来保护我们的员工和关键资产，以确保我们能够继续可靠、安全地传输电力。
中国国电南瑞英国分部，英国情报机构政府通信总部GCHQ以及中国驻英大使馆均没有就路透社的置评请求做出回应。
英国能源安全部表示，作为政府部门，他们不会就私营机构的决定做出评论，"但作为政府部门，我们会同私营经济密切合作，以保障我们的国家安全。"
（路透社，金融时报）
© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。