 《金融时报》:英国国家电网正拆除中国设备 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.12.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

《金融时报》:英国国家电网正拆除中国设备

12月17日，《金融时报》引述一英国政府官员称，出于安全考虑，英国国家电网已经开始移除由一中国公司提供的组件。该决定早在今年4月就已做出，国家电网还向英国情报机构政府通信总部下属的国家网络安全中心进行了咨询。

英国国家电网：我们非常重视基础设施的安全

英国国家电网：我们非常重视基础设施的安全

（德国之声中文网）《金融时报》报道称，此次遭禁的中国公司为中国国电南瑞（Nari Technology），该公司英国分部（NR Electric UK）一名雇员表示，该公司已不被获准进入英国国家电网，而且国家电网也没有说明终止合同的原因。

另一位不愿透露姓名的消息来源称，国家电网做出相关决定同NR Electric UK提供的一个组件有关。该组件负责电网的控制和平衡，以减少停电的风险。报道称，至于相关组件是否已经完成拆除，目前尚不清楚。

英国国家电网：我们非常重视基础设施的安全。

英国国家电网：我们非常重视基础设施的安全。



英国国家电网以“机密合同事项”为由拒绝就此事置评，只是笼统表示“非常重视基础设施的安全，并采取有效的管控措施来保护我们的员工和关键资产，以确保我们能够继续可靠、安全地传输电力。

延申阅读: 英国拟立法禁用华为 违者每天罚十万英镑

中国国电南瑞英国分部，英国情报机构政府通信总部GCHQ以及中国驻英大使馆均没有就路透社的置评请求做出回应。
英国能源安全部表示，作为政府部门，他们不会就私营机构的决定做出评论，"但作为政府部门，我们会同私营经济密切合作，以保障我们的国家安全。"

 

（路透社，金融时报）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

英國控中國吸納公民為間諜 北京：做賊喊抓賊

英國政府警告，中國間諜正在全面吸收在各機構任職的英國公民，希望其為中國政府效力，並竊取情報，但中方說這是惡意抹黑。英國政府將如何應對？

英政府禁裝中國監視器 下議院批准新法

海康威視、大華等企業生產的中國製監視器，在英國引發安全疑慮。英國下議院通過了新法，若該法在上議院也通過，英國政府機構將進一步禁用中國監視器，現有的也必須通通拆除。

相关内容

Former British Prime Minister David Cameron walks outside 10 Downing Street in London, Britain November 13, 2023. REUTERS/Suzanne Plunkett

前首相卡梅伦再出山 担任英国外交大臣 13.11.2023

在对内阁的改组中，英国首相苏纳克出人意料地请到一位前任“重出江湖”，同时解雇了内政大臣布雷弗曼。

FILE PHOTO: Visitors stand near a sign of artificial intelligence at an AI robot booth at Security China, an exhibition on public safety and security, in Beijing, China June 7, 2023. REUTERS/Florence Lo/File Photo

客座评论：人工智能全球同盟能建立起来吗？ 09.11.2023

政治学者张俊华认为，人工智能（AI）虽然是一个全人类的话题，但在AI安全治理方面，中国和西方世界的合作虽然不是不可能，但绝对不会是全面敞开的。

04.08.2020 (FILES) In this file photo taken on August 04, 2020, Prince, a member of the hacking group Red Hacker Alliance who refused to give his real name, uses a website that monitors global cyberattacks on his computer at their office in Dongguan, China's southern Guangdong province. - As the number of online devices surges and super-fast 5G connections roll out, record numbers of companies are offering up to seven-figure rewards to ethical hackers who can successfully attack their cybersecurity systems. (Photo by NICOLAS ASFOURI / AFP) (Photo by NICOLAS ASFOURI/AFP via Getty Images)

美媒：中国骇客已在美国电力与通信系统埋入“定时炸弹” 30.07.2023

《纽约时报》援引美国军方、情报部门以及安全官员称，中国骇客已经在美国的主要电力网络以及通信网络中植入了一款恶意软件，一旦发生冲突，北京将能够借此切断美军基地的供水、供电以及通信。

广告

媒体看中国

中国的海军实力近年来提升迅速，但是印度有着更为丰富的海军历史经验

德语媒体：西方抗衡中国离不开印度

《新苏黎世报》指出，在抗衡中国的漫长过程中，西方和印度将相互需要。《经理人杂志》则呼吁德国工业界学习中国竞争者的"软件优先"思维。