《金融时报》:英国国家电网正拆除中国设备

（德国之声中文网）《金融时报》报道称，此次遭禁的中国公司为中国国电南瑞（Nari Technology），该公司英国分部（NR Electric UK）一名雇员表示，该公司已不被获准进入英国国家电网，而且国家电网也没有说明终止合同的原因。

另一位不愿透露姓名的消息来源称，国家电网做出相关决定同NR Electric UK提供的一个组件有关。该组件负责电网的控制和平衡，以减少停电的风险。报道称，至于相关组件是否已经完成拆除，目前尚不清楚。





英国国家电网以“机密合同事项”为由拒绝就此事置评，只是笼统表示“非常重视基础设施的安全，并采取有效的管控措施来保护我们的员工和关键资产，以确保我们能够继续可靠、安全地传输电力。

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中国国电南瑞英国分部，英国情报机构政府通信总部GCHQ以及中国驻英大使馆均没有就路透社的置评请求做出回应。

英国能源安全部表示，作为政府部门，他们不会就私营机构的决定做出评论，"但作为政府部门，我们会同私营经济密切合作，以保障我们的国家安全。"

（路透社，金融时报）

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