金融时报：乌战后中国四大银行对俄融资激增

（德国之声中文网）《金融时报》委托基辅经济学院进行的一项研究指出，据俄罗斯央行公布的数据，中国四大银行--中国银行、中国工商银行、中国建设银行和中国农业银行--对俄罗斯银行领域的总投资从乌克兰战争全面爆发前的22亿美元增加到今年3月底的97亿美元。其中中国工商银行和中国银行的投资为88亿美元。

《金融时报》写道，此举是北京方面推动人民币成为替代美元的国际货币的又一努力，也反映了俄罗斯更多将人民币而不是美元或欧元作为储备货币的重大转变。

基辅经济学院副发展主任欧诺普里恩科（Andrii Onopriienko）指出，中国银行业向俄罗斯银行和信用机构提供的贷款多数是以人民币取代美元和欧元，显示（西方的）制裁正在发挥作用。

以人民币结算的俄罗斯出口猛增

去年入侵乌克兰之前，俄罗斯超过60%的出口付款是以该国当局现在所说的"有毒货币"支付的，比如美元和欧元，以人民币作为结算货币的出口占比不到1%。2022年，随着西方针对俄罗斯入侵乌克兰实施制裁，俄罗斯经济转向中国，中俄两国贸易达到创纪录的1850亿美元。俄罗斯央行的数据显示，"有毒货币"现已降至俄罗斯出口付款额的不到一半，人民币结算的出口付款额则升至16%。

中俄贸易去年达到创纪录的1850亿美元

《金融时报》也指出，奥地利中央合作银行(Raiffeisen Zentralbank）是少数几家在俄罗斯保持重要业务的西方银行之一，也是其中最大的一家。在从去年2月至今年3月的14个月里，该银行在俄罗斯的资产从 205 亿美元增至 292 亿美元，增加了40%以上。奥地利中央合作银行表示正在考虑撤出俄罗斯的方式，并且从3月份以来已将在俄罗斯的资产削减至255亿美元。但是，克里姆林宫去年夏天推出的改革使外国银行出售其俄罗斯子公司变得更加困难。

分析指出，在从去年2月至今年3月的14个月里，外国银行持有俄罗斯银行资产的比例从 6.2% 降至 4.9%。

（金融时报）

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